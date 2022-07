Marché de l’électricité au gaz 2027 | Tendances technologiques émergentes, croissance future et opportunités commerciales

Le marché mondial électricité au gaz représentera 68,3 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante d’électricité due à l’urbanisation rapide. Les secteurs des transports et de l’industrie ont de plus en plus adopté des sources d’énergie renouvelables. De plus, les préférences croissantes du segment industriel envers des sources d’énergie plus propres afin de réduire sa dépendance à la production d’électricité à base de combustibles fossiles et d’être plus économes en énergie à l’avenir devraient stimuler la demande du système au cours de la période de prévision.

La récente réduction des prix des sources d’énergie renouvelables est un facteur clé qui contribue à la demande croissante du système. L’augmentation des initiatives gouvernementales visant à réduire les niveaux d’émission de carbone et à accroître l’adoption de ressources énergétiques renouvelables offrira des opportunités lucratives aux acteurs du marché.

Ainsi que les nouveaux entrants sur le marché Power to Gas. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

Les principaux participants sont ITM Power, Hydrogenics, Siemens, Nel Hydrogen, McPhy Energy, MAN Energy Solutions, Carbotech, SoCalGas, Uniper et ThyssenKrupp, entre autres.

Étendue du marché :

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché Power to Gas qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Faits saillants des rapports :

Le segment de l’électrolyse devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 10,3 % sur la période de prévision et représenter la plus grande part de marché en 2019. La consommation croissante d’hydrogène dans le secteur des transports en raison de son efficacité plus élevée et de ses propriétés de niveaux d’émission plus faibles a entraîné la croissance du segment.

Le segment industriel devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de ses initiatives croissantes d’utilisation de sources d’énergie plus propres afin d’être économe en énergie à l’avenir.

La région Europe représentait la plus grande part de marché du marché Power to gas en 2019 et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de la région est principalement due à la présence d’acteurs clés du marché comme ITM Power, Siemens, McPhy Energy et bien d’autres.

Le marché mondial de l’électricité au gaz est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Power to Gas. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

segmenté le marché mondial de l’électricité au gaz en fonction de la technologie, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives technologiques (revenus, millions USD ; 2017-2027)

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Utilities

Commercial

Industrial

Bifurcation régionale du marché de l’électricité au gaz Comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Power to Gas?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Power to Gas ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Power to Gas ?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

