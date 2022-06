Marché de l’écran tactile haptique Données des principaux pays 2022 avec portée, taille, définition, opportunités futures avec croissance stratégique et analyse et prévisions des principaux acteurs clés jusqu’en 2025

Dernière étude de marché sur le « marché de l’écran tactile haptique jusqu’en 2025 – Analyse et prévisions mondiales par composant (matériel et logiciel); appareil (appareil télérobotique et appareil de rétroaction); type d’interaction (rétroaction tactile et rétroaction forcée) et application (électronique grand public, soins de santé, automobile , Digital Advertisement and Entertainment) – Global Analysis and Forecast?, le marché des écrans tactiles haptiques devrait atteindre 20,48 milliards de dollars US d’ici 2025, contre 6,34 milliards de dollars US en 2016. Le rapport comprend des informations clés sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs évolutions.

Marché des écrans tactiles haptiques : paysage concurrentiel et développements clés

Il y a eu un développement constant dans l’industrie des écrans tactiles haptiques. Récemment, immersion a déployé sa technologie Touchsense sur l’onglet Android de Lenovo. tandis que la société SMK a introduit des écrans tactiles capacitifs et des écrans intégrés au tableau de bord et une connectivité pour l’automobile avancée. Certains des principaux acteurs du marché des écrans tactiles haptiques sont Cypress Semiconductor Corporation, Immersion Corporation, Johnson Electric Group, Cardinal IP Microchip Technology, Inc., ON Semiconductor, Precision Microdrives Limited, SMK Corporation, Senseg Ltd., Texas Instruments Incorporated et Ultrahaptics, entre autres. .

Le marché des écrans tactiles haptiques par application est segmenté en électronique grand public, soins de santé, automobile, publicité numérique et kiosque, divertissement et autres. La technologie haptique a été mise en œuvre dans plusieurs appareils, tels que la notification par vibration ou les alertes dans les smartphones, la confirmation d’entrée dans un scanner industriel ou la création de tension dans un contrôleur de jeu vidéo. La prédominance de l’électronique grand public est attribuée à l’intégration croissante de l’haptique dans divers appareils électroniques grand public tels que les tablettes, les smartphones et les appareils portables. L’électronique grand public comprend des appareils tels que les smartphones à écran tactile, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils électroménagers, entre autres.

La demande accrue de produits de meilleure qualité et technologiquement mis à niveau en raison de l’augmentation du niveau de vie des personnes à travers le monde, ainsi que des entreprises dédiées à offrir une meilleure interface utilisateur-machine à leurs clients, stimule le marché des technologies haptiques dans le segment de marché de l’électronique grand public. Cependant, dans les années à venir, le segment des soins de santé devrait afficher un taux de croissance important dans les années à venir.

Marché des écrans tactiles haptiques : informations clés – tendance future

La tendance clé qui affectera principalement le marché des écrans tactiles haptiques au cours de l’année à venir comprend l’adoption croissante de l’électronique grand public avec des fonctionnalités supplémentaires pour les malvoyants. La technologie haptique a changé la façon dont les humains interagissent avec les écrans des smartphones, des tablettes, des montres et des tapis de souris des ordinateurs portables, ce qui peut aider l’utilisateur à apporter la sensation de texture, de vibration et de mouvement à ces interactions. En plus de cela, la technologie haptique aide également les personnes malvoyantes à mieux comprendre leur environnement. Les besoins et les désirs des clients augmentent chaque jour qui passe et une simple application de partage et de synchronisation

De plus, la technologie tactile haptique connaît une forte croissance en raison de ses applications croissantes dans plusieurs nouvelles industries telles que le médical, l’ARVR, la publicité numérique et autres. Plusieurs entreprises investissent dans le développement de technologies d’écran tactile haptique pour introduire des solutions meilleures et efficaces pour une expérience utilisateur améliorée.

Marché des écrans tactiles haptiques : aperçu segmentaire

La technologie tactile haptique connaît une forte croissance en raison de ses applications croissantes dans plusieurs nouvelles industries telles que le médical, l’ARVR, la publicité numérique et autres. En outre, plusieurs entreprises du marché investissent dans le développement de technologies d’écran tactile haptique pour introduire des solutions meilleures et efficaces pour une expérience utilisateur améliorée.

