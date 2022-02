Marché de l’éclairage public solaire 2021 Stratégie, perspectives et développement de produits et analyse d’impact COVID-19 2028

Le lampadaire solaire est largement utilisé pour l’éclairage public extérieur en tant que principale source d’énergie solaire. N’ayant pas besoin de sources d’énergie conventionnelles, ces supports d’éclairage fonctionnaient en mode autonome, éliminant la nécessité d’un réseau général de toute alimentation électrique. Le système d’éclairage public solaire photovoltaïque autonome comprend une batterie au plomb rechargeable pour le stockage, des modules PV (photovoltaïques) pour charger la batterie, des diodes électroluminescentes (LED), une source lumineuse (lampes fluorescentes compactes), une électronique appropriée pour le fonctionnement, des matériel pour la fixation des sous-systèmes et la charge et la décharge sûres de la batterie.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

– Anhui Longvolt Energy Co., Ltd

– Groupe BISOL

– Bridgelux, Inc.

– Dragons Souffle Solaire

– Omégasolaire

– SOKOYO

– Sol inc.

– Éclairage Solaire International, Inc.

– Sunna Design SA

– Urja Global Limited

Cette étude sur le marché de l’éclairage public solaire menée dans ce rapport analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les stratégies de marketing, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs de l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs. . C’est un document essentiel pour tout passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Il présente une vue télescopique du paysage concurrentiel au client afin qu’il puisse cartographier les stratégies en conséquence. Par exemple. la planification stratégique aide les entreprises à améliorer et à améliorer leurs produits que les clients voudront acheter. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Éclairage public solaire, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Le potentiel croissant des technologies solaires couplé à la demande croissante de sources d’énergie propres est l’un des facteurs importants de la croissance du marché des lampadaires solaires. Les investissements croissants dans la remise à neuf des sources de production d’électricité conventionnelles ainsi que les progrès technologiques rapides vers la flexibilité, l’efficacité et le fonctionnement des produits devraient augmenter la demande de produits. De plus, les innovations continues, la baisse des coûts des batteries et les progrès dans la conception des produits devraient stimuler la croissance du marché des lampadaires solaires.

Le marché mondial de l’éclairage public solaire est segmenté en fonction du type, de la source d’éclairage et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté comme autonome, connecté au réseau. sur la base de la source d’éclairage, le marché est segmenté en lampes fluorescentes compactes [CFL], diode électroluminescente [LED]. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, industriel, autres.

Segment de marché de l’éclairage public solaire par régions, l’analyse régionale couvre : Amériques, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, APAC, Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Inde, Australie, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Moyen-Orient et Afrique, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Turquie, pays du CCG.

