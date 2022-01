Marché de l’éclairage plasma par application de produit Ventes et segmentation des fabricants – Prévisions jusqu’en 2029

La recherche et l’analyse menées dans Plasma Lighting Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de l’éclairage plasma. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de l’éclairage plasma est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de l’éclairage plasma devrait passer de sa valeur estimée initiale à une valeur estimée en enregistrant un TCAC substantiel de 6,3 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La prise de conscience mondiale croissante des éclairages écoénergétiques est un facteur clé pour la croissance de ce marché.

La technologie d’éclairage au plasma utilise des mélanges d’halogénures métalliques et du gaz argon ou une décharge d’arc sur l’ampoule et ne contient aucune électrode. Ils utilisent un rayonnement radiofréquence pour enflammer les mélanges gazeux qui créent un plasma brillant et sont disponibles en différentes couleurs adaptées à la composition des constituants du plasma. En raison du manque d’électrodes, l’éclairage offre un rendement élevé. Cette technologie offre une fonction de gradation car ils fonctionnent à faible puissance en offrant une luminosité plus élevée par rapport aux autres.

Facteurs de marché:

Le développement croissant des infrastructures dans les pays en développement devrait stimuler la croissance du marché L’énorme demande de solutions d’éclairage au plasma pour l’agriculture en intérieur augmente la croissance du marché



La demande croissante pour un système d’éclairage efficace et durable stimule le marché au cours de la période de prévision



Agriculture urbaine croissante et initiative gouvernementale visant à encourager l’utilisation d’éclairages écoénergétiques qui stimuleront la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le coût d’installation du système d’éclairage à plasma est plus élevé que les autres ; qui freine la croissance du marché

Le problème du spectre et de la température Kelvin dans l’éclairage plasma entravera la croissance du marché

Les progrès technologiques dans l’éclairage LED freinent la croissance du marché au cours de la période de prévision

Segmentation : marché mondial de l’éclairage plasma

Par composant

Guide d’ondes

Lightron

Cavité Résonateur

Ensemble d’ampoule

Par puissance

300 W

6,3 700 W

6,4 1 000 W

Par application

Routes, rues et tunnels

Sports et divertissement

Horticulture

Industriel

Autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Émirats arabes unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2017, Pure Plasma Lighting a lancé le système d’éclairage à plasma développé pour l’industrie horticole d’une capacité de 1 000 watts. Le produit est développé en formant un partenariat avec Maltani Corporation pour fournir une lumière de la plus haute qualité aux clients du marché horticole. La société a renforcé son portefeuille de produits pour le marché de l’éclairage horticole en proposant des produits de plus grande capacité

En mai 2015, LUXIM, une filiale du Groupe LUMA a été renommée LUMA America Corporation. L’entreprise fabrique et vend les produits d’éclairage à plasma sous le groupe LUMA. Avec cela, la société gérera toutes les opérations sur les marchés d’Amérique centrale, du Sud et du Nord avec LUMA. La société LUMA a ciblé les acteurs du marché américain à travers cette étiquette de marque « Made In America » ​​pour augmenter leur présence et leur clientèle sur le marché.

Analyse compétitive

Le marché mondial de l’éclairage plasma est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’éclairage plasma pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Acteurs majeurs du marché

LUMA LEDS, Ceravision, HIVE LIGHTING, Ka Shui International Holdings Ltd., Gavita International BV, Fusion Lux, Saturn Overseas Trading LLC., BIRNS, Inc, Ningbo Aishi Electric Equipment Co. ., Ltd., Solaronix SA, RFHIC Corporation, Jofam Sàrl, Ampleon, pinkRF, Pandora Green SpA, PURE PLASMA LIGHTING, Green de Corp, Lumartix SA, SQUARE 1 PRECISION LIGHTING, INC., entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport Éclairage plasma tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial de l’éclairage plasma contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

