Marché de l’éclairage intelligent par les principaux fabricants avec production, prix, revenus (valeur) et part de marché jusqu’en 2029

Le marché de l’éclairage intelligent devrait connaître une croissance du marché à un taux de 20,45 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’éclairage intelligent fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’adoption des appareils IoT et des plates-formes d’assistants intelligents accélère la croissance du marché de l’éclairage intelligent.

L’éclairage intelligent est connu pour être l’une des solutions d’éclairage les plus importantes pour offrir une solution à la fois à l’intérieur et à l’extérieur avec les derniers produits technologiques développés, notamment les LED, les luminaires, les ampoules fluorescentes et autres.

Aperçu inclusif: marché mondial de l’éclairage intelligent

Progrès dans l’industrie technologique augmentant l’intelligence d’un système d’éclairage. N’étant plus seulement adapté ou adéquatement utilisé, il devient capable de communiquer avec son environnement, modifiant radicalement les usages traditionnels et ouvrant la voie à de nombreux nouveaux usages.

L’éclairage intelligent devient ainsi un outil clé du développement de la smart city, un moyen de donner aux territoires une totale indépendance numérique, ce qui revient en principe à créer des villes efficaces et interconnectées où les citoyens vivent en harmonie avec leur environnement.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

Philips Lighting Holding BV,

Acuity Brands Lighting, Inc.,

Hafele,

Honeywell International Inc.,

Cree, Inc., Digital Lumens, Inc.,

OSRAM Ltd.,

Lutron Electronics Co., Inc,

Legrand SA, Seiko Epson Corporation,

technologies Encelium,

Extension virtuelle,

Zumtobel Group AG, Wipro Consumer Care & Lighting,

Schneider Electric SE,

Structure unique du rapport : marché mondial de l’éclairage intelligent

En offrant (matériel {lumières et luminaires, commandes d’éclairage, unités de relais},

Logiciel {local/basé sur le Web, basé sur le cloud},

Services {Conception et ingénierie, Services d’installation, Services de post-installation}),

Type d’installation (installation de rénovation, nouvelle installation),

Technologie de communication (technologie filaire, technologie sans fil),

Type d’application (intérieur, extérieur),

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de l’éclairage intelligent dans le monde, le marché mondial de l’éclairage intelligent est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents du secteur : marché mondial de l’éclairage intelligent Philips Lighting Holding BV, Acuity Brands Lighting, Inc., Hafele, Honeywell International Inc., Cree, Inc., Digital Lumens, Inc., OSRAM GmbH., Lutron Electronics Co., Inc., Legrand SA, Seiko Epson Corporation, Encelium technologies, Virtual Extension, Zumtobel Group AG, Wipro Consumer Care & Lighting, Schneider Electric SE, Eaton, Leviton Manufacturing Co., Inc., Syska LED et Beam Labs BVet entre autres.

Méthodologie de recherche : marché mondial de l’éclairage intelligent

Principaux répondants : équipementiers, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie.

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes

Cependant, le coût élevé des produits d’éclairage intelligent est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial de l’éclairage intelligent au cours de la période de prévision.

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial de l’éclairage intelligent couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Ce rapport de recherche / analyse sur le marché mondial de l’éclairage intelligent se concentre sur les aspects importants suivants: Marché mondial de l’éclairage intelligent

La technologie de fabrication est utilisée pour l’éclairage intelligent : – Développements en cours dans cette technologie, tendances à l’origine de ces développements. Acteurs clés mondiaux du marché de l’éclairage intelligent : – Leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées. État du marché de l’éclairage intelligent : – Informations passées et présentes et prévisions futures sur la capacité de production, la valeur de production, le coût et le retour sur investissement du marché de l’éclairage intelligent. État actuel du marché du marché de l’éclairage intelligent: – La concurrence sur le marché comprend à la fois la concurrence de l’entreprise et du pays dans cette industrie. Analyse du marché du marché de l’éclairage intelligent en tenant compte des applications et des types. Prédictions du marché mondial de l’éclairage intelligent compte tenu de la capacité de production et de la valeur de production. Quelle estimation est attendue pour le coût par rapport au profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ? Analyse de la chaîne du marché de l’éclairage intelligent par matières premières en amont et industrie en aval. Impact économique sur le marché de l’éclairage intelligent: – Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial et chinois ? Dynamique du marché du marché de l’éclairage intelligent : – Défis et opportunités. Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour le marché Éclairage intelligent?

