Marché de l’éclairage intelligent en Europe : le prochain segment en plein essor dans le monde | Cree, Inc., Digital Lumens, Inc., OSRAM GmbH., Lutron Electronics Co., Inc,

Le marché européen de l’éclairage intelligent devrait atteindre des millions d’ici 2026 et devrait enregistrer un TCAC sain de 22,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Le rapport sur le marché de l’éclairage intelligent en Europe fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions de segments de marché et de sous-segments. Le rapport aborde un certain nombre de facteurs clés qui aideront les acheteurs à étudier le marché de l’éclairage intelligent en Europe sur l’analyse du paysage concurrentiel des principaux fabricants, les tendances, les opportunités, l’analyse des stratégies marketing, l’analyse des facteurs d’effet du marché et les besoins des consommateurs par principales régions, types, applications sur le marché mondial de l’éclairage intelligent en Europe en tenant compte de l’état passé, présent et futur de l’industrie. Le rapport examine toutes les tendances du marché et analyse l’impact sur le marché des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs. Le marché Europe Smart Lighting devrait connaître des progrès au cours de la période à venir, de 2020 à 2027, en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Le rapport aborde les principaux acteurs dans les régions clés (APAC, EMEA, Amériques) ainsi que leur part (en volume) et les défis auxquels sont confrontés les principaux acteurs.

Si vous êtes impliqué dans l’industrie de l’éclairage intelligent en Europe ou avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira des perspectives complètes. Il est essentiel que vous gardiez à jour votre connaissance du marché segmenté du marché européen de l’éclairage intelligent, en proposant (matériel {lumières et luminaires, commandes d’éclairage, unités de relais}, logiciel {local/basé sur le Web, basé sur le cloud}, services {conception et ingénierie, installation Services, services post-installation}), type d’installation (installation de rénovation, nouvelle installation), technologie de communication (technologie filaire, technologie sans fil), type d’application (intérieur, extérieur), pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Belgique, Russie, reste de l’Europe) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Top 10 des entreprises dans le rapport d’étude de marché sur l’éclairage intelligent en Europe :

Philips Lighting Holding BV , Acuity Brands Lighting, Inc. , Hafele, Honeywell International Inc., Cree, Inc. , Digital Lumens, Inc., OSRAM GmbH., Lutron Electronics Co., Inc, Legrand SA, Seiko Epson Corporation, Encelium technologies , Virtual Extension, Zumtobel Group AG, Wipro Consumer Care & Lighting, Schneider Electric SE, Eaton, Leviton Manufacturing Co., Inc., Syska LED et Beam Labs BVand, entre autres.

Définition du produit-: L’éclairage intelligent est l’une des solutions d’éclairage les plus importantes pour fournir une solution à la fois à des fins intérieures et extérieures avec les derniers produits de technologie de pointe tels que les LED, les luminaires, les ampoules fluorescentes et autres. L’éclairage intelligent est utilisé pour offrir une meilleure efficacité énergétique par rapport aux options traditionnelles à incandescence et halogène. L’objectif principal est d’offrir une durabilité en termes de résistance à la rupture et largement insensible aux vibrations. L’éclairage intelligent offre un large éventail d’applications dans les rues, les tunnels et les ponts, l’éclairage architectural, commercial, de bureau, l’éclairage de projection.

Analyse au niveau des pays du marché de l’éclairage intelligent en Europe

Les pays couverts par le rapport sur le marché Europe Smart Lighting sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

Lancement de produit:

En mai, PHILIPS LIGHTING HOLDING BV a acquis LiteMagic Technologies, ce qui est bénéfique pour l’expansion de produits haut de gamme tels que les luminaires et les systèmes de contrôle dans la région de la Chine.

En octobre, OSRAM Opto Semiconductors GmbH a lancé un éclairage dynamique dans la voiture, qui est bénéfique pour fournir une cellule passagers, des dimensions dynamiques et un interrupteur d’éclairage statique pour les applications marche/arrêt.

En septembre, Honeywell International Inc. (États-Unis) a lancé un nouveau système de gestion de l’éclairage et de l’alimentation, qui offre un éclairage efficace, un éclairage efficace et une gestion de l’alimentation en rénovation.

En octobre, Cree, Inc. a élargi son portefeuille d’éclairage industriel qui est composé de luminaires linéaires pour grande hauteur et avantageux en offrant une solution idéale pour le marché de la construction et de la rénovation.

Méthodologie de recherche : marché européen de l’éclairage intelligent

Re primaire dants : OEM, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’ industrie.

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, chefs de produit/marketing, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes

Points clés stratégiques du rapport Europe Smart Lighting :



• Analyse de la production – La production de l’équipement de traitement des patients est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché Europe Smart Lighting est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché Europe Smart Lighting. Autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Offre et consommation – Dans la continuité des ventes, cette section étudie l’offre et la consommation du marché européen de l’éclairage intelligent. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs leaders de l’industrie Éclairage Intelligent Europe sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils d’analyse – Le rapport sur le marché de l’éclairage intelligent en Europe comprend des informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur portée sur le marché à l’aide de plusieurs outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux participants de l’industrie.

• La vue d’ensemble de l’éclairage intelligent Europe à 360 degrés basée sur un niveau régional et a. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés au niveau régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision au vu d’informations notables et mesurant également les moteurs et les limites disponibles du marché.

Points TOC du rapport sur le marché de l’éclairage intelligent en Europe :

Taille du marché et parts

Tendances et dynamique du marché

Moteurs et opportunités du marché

Paysage concurrentiel

L’offre et la demande

Inventions technologiques en Europe Industrie de l’éclairage intelligent

Tendance du développement des canaux marketing

Positionnement sur le marché de l’éclairage intelligent en Europe

Stratégie de prix

Stratégie de marque

Client cible

