Marché de l’éclairage intelligent: analyse SWOT, acteurs clés, tendances de l’industrie et prévisions 2029

Une étude influente du marché de l’éclairage intelligent comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

L’éclairage intelligent est l’une des solutions d’éclairage les plus importantes pour fournir une solution à la fois à l’intérieur et à l’extérieur avec les derniers produits de technologie de pointe tels que les LED, les luminaires, les ampoules fluorescentes et autres. L’éclairage intelligent est utilisé pour offrir une meilleure efficacité énergétique par rapport aux options traditionnelles à incandescence et halogènes. L’objectif principal est d’offrir une durabilité en termes de résistance à la rupture et en grande partie à l’abri des vibrations. L’éclairage intelligent offre une large gamme d’applications dans les chaussées, les tunnels et les ponts, l’éclairage architectural, commercial, de bureau, l’éclairage de projection.

Le marché mondial de l’éclairage intelligent devrait atteindre le million d’ici 2026 et devrait enregistrer un TCAC sain de 22,1 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché de l’éclairage intelligent:

Le marché mondial de l’éclairage intelligent est segmenté en quatre segments notables qui sont l’offre, le type d’installation, la technologie de communication et le type d’application.

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériels, logiciels et services. Le matériel est sous-segmenté en lumières et luminaires, unités de relais et commandes d’éclairage. Les lumières et luminaires sont en outre sous-segmentés en ampoules et luminaires intelligents. Les ampoules intelligentes sont à nouveau sous-segmentées en lampes fluorescentes (FL) et lampes fluorescentes compactes (CFL). Les commandes d’éclairage sont sous-segmentées en interrupteurs et gradateurs, pilotes de LED, capteurs et passerelles. Les interrupteurs et gradateurs sont en outre sous-segmentés en interrupteurs, 2 interrupteurs manuels et gradateurs. Les commutateurs sont ensuite sous-segmentés en commutateurs électroniques. Les gradateurs sont en outre sous-segmentés en gradateurs filaires et gradateurs sans fil. Le logiciel est sous-segmenté en cloud et local/web. Les services sont sous-segmentés en services d’installation, conception et services d’ingénierie et de post-installation. En 2019, le segment du matériel croît au TCAC le plus élevé et devrait atteindre le million USD au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le segment du matériel devrait dominer le marché mondial de l’éclairage intelligent en raison de l’augmentation de l’application de produits d’éclairage à LED tels que les ampoules, les luminaires et les lampes pour les espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que de la prise de conscience croissante de la consommation d’énergie dans l’éclairage à LED.



Sur la base du type d’installation, le marché est segmenté en nouvelles installations et installations de rénovation. En 2019, le segment des installations de rénovation croît au TCAC le plus élevé et devrait atteindre l’USD au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le segment de l’installation de rénovation devrait dominer le marché mondial de l’éclairage intelligent en raison de son faible coût d’installation par rapport aux nouveaux luminaires.

Sur la base de la technologie de communication, le marché est segmenté en technologie filaire et technologie sans fil. La technologie câblée est sous-segmentée en communication par courant porteur en ligne, protocoles hybrides câblés, interface d’éclairage numérique adressable et alimentation par Ethernet. La technologie sans fil est sous-segmentée en ZIGBEE, Bluetooth, Wi-Fi, protocoles hybrides sans fil, EnOcean et 6lowpan. En 2019, les technologies filaires se développent au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. La technologie filaire augmente la part maximale car elle est considérée comme 20% à 30% moins chère que leur sans fil avec une consommation d’énergie réduite. La technologie sans fil devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’accessibilité croissante des logiciels open source et des progrès des technologies sans fil et de la demande croissante de systèmes d’éclairage intelligents sans fil pour la domotique et la domotique.

Sur la base du type d’application, le marché est segmenté en application extérieure et application intérieure. L’application extérieure est sous-segmentée en chaussées et autoroutes, lieux publics et architecture. L’application intérieure est sous-segmentée en commerciale, résidentielle et industrielle. La chaussée et l’autoroute sont sous-segmentées en rues et chaussées, autoroutes et tunnels et ponts. Le commercial est sous-segmenté en éclairage de bureau, éclairage de projection, commerce de détail et hôtellerie. En 2019, le segment résidentiel croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. Le segment résidentiel devrait dominer le marché mondial de l’éclairage intelligent en raison de l’augmentation de l’application du système de contrôle de l’éclairage dans les maisons et les lieux de travail. Ceux-ci sont économiques et contribuent à réduire la consommation d’énergie tout en maximisant la productivité. La technologie sans fil devrait croître avec le TCAC le plus élevé de la période de prévision en raison de l’augmentation de l’utilisation de l’éclairage intelligent dans de nombreuses zones résidentielles qui utilise principalement des solutions d’éclairage à technologie sans fil telles que les smartphones utilisant Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave et même sans fil. radio pour une meilleure connectivité et facile d’accès.



Analyse au niveau du pays du marché de l’éclairage intelligent

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial de l’éclairage intelligent, le paysage concurrentiel est fourni, c’est-à-dire l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux entrants. sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’éclairage intelligent comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché Philips Lighting Holding BV, Acuity Brands Lighting, Inc., Hafele, Honeywell International Inc., Cree, Inc., Digital Lumens, Inc., OSRAM GmbH., Lutron Electronics Co., Inc., Legrand SA, Seiko Epson Corporation, Encelium technologies, Virtual Extension, Zumtobel Group AG, Wipro Consumer Care & Lighting, Schneider Electric SE, Eaton, Leviton Manufacturing Co., Inc., Syska LED et Beam Labs BVet entre autres.

Lancement de produit:

En mai, PHILIPS LIGHTING HOLDING BV a acquis LiteMagic Technologies, ce qui est bénéfique pour l’expansion des produits haut de gamme du portefeuille tels que les luminaires et les systèmes de contrôle dans la région de la Chine.

En octobre, OSRAM Opto Semiconductors GmbH a lancé l’éclairage dynamique embarqué, qui est bénéfique pour fournir une cellule passagers, des dimensions dynamiques et un interrupteur d’éclairage statique pour les applications marche/arrêt.

En septembre, Honeywell International Inc. (États-Unis) a lancé un nouveau système d’éclairage et de gestion de l’alimentation, qui est bénéfique pour offrir un éclairage efficace, un éclairage efficace et une gestion de l’alimentation en rénovation.

En octobre, Cree, Inc. a élargi son portefeuille d’éclairage industriel qui est constitué de luminaires linéaires à grande hauteur et bénéfique en offrant une solution idéale pour le marché de la construction et de la rénovation.

L’étude de marché de l’éclairage intelligent couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché Éclairage intelligent

Catégorisation du marché Éclairage intelligent pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché de l’éclairage intelligent et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché Éclairage intelligent

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

