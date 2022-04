Marché de l’éclairage intelligent 2021 Taille, revenus, taux de croissance, contraintes, analyse des prévisions d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’éclairage intelligent. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur l’éclairage intelligent présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La numérisation change la façon dont les consommateurs, les gouvernements et les entreprises interagissent avec le monde physique. L’industrie de l’éclairage devrait être le prochain perturbateur numérique, en raison de l’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT).

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-smart-lighting-market/QI042

L’éclairage intelligent est une technologie émergente qui remplace les éclairages conventionnels comme les halogènes, les LFC et les ampoules à incandescence par des lumières LED efficaces et des capteurs pour la conservation de l’énergie. Les lumières intelligentes ont des commandes automatisées qui effectuent des ajustements en fonction de diverses conditions telles que la disponibilité de la lumière du jour. En termes de revenus, le marché indien de l’éclairage intelligent était évalué à 7,63 milliards INR en 2018, ce qui devrait atteindre 80,56 milliards INR d’ici 2024, avec une croissance à un TCAC d’environ 48,87 % au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché

Des initiatives gouvernementales favorables telles que la Smart Cities Mission (SCM), la demande croissante de solutions intelligentes pour l’éclairage des rues et des bureaux et l’évolution du mode de vie des consommateurs indiens créent un environnement positif pour la croissance du marché de l’éclairage intelligent en Inde. Le gouvernement a lancé le programme d’installation d’éclairage public intelligent dans toutes les grandes villes du pays. Le développement d’applications tierces, d’assistants vocaux et de nouveaux formats de produits qui se connectent aux gens stimulent davantage le marché de l’éclairage intelligent.

Bien que la croissance rapide de la numérisation offre de nombreuses opportunités, des obstacles importants tels que le manque d’interopérabilité et de normalisation des appareils intelligents, les coûts élevés et la complexité de la configuration du système ont tendance à ralentir l’adoption des lumières intelligentes en Inde.

Les acteurs de l’industrie se tournent vers des technologies améliorées telles que Light Fidelity (Li-Fi) et l’éclairage intelligent à base d’énergie solaire qui devrait transformer le marché de l’éclairage intelligent.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/india-smart-lighting-market/QI042

Informations sur la segmentation

Sur la base de l’application, l’ industrie du marché de l’éclairage intelligent peut être segmentée en éclairage extérieur intelligent et intérieur intelligent. Les lampadaires représentent la partie la plus importante du segment de l’éclairage extérieur. L’éclairage extérieur intelligent trouve son application dans les espaces industriels et commerciaux. Les éclairages intérieurs intelligents, en revanche, ont leur application dans les maisons résidentielles intelligentes.

En fonction de la source d’éclairage, l’ampoule à affichage liquide, les plafonniers et les réglettes sont les principaux segments. DMX, DALI et Power over Ethernet sont les principales technologies d’éclairage filaire, tandis que Zigbee et Bluetooth sont les principales technologies sans fil.

Informations concurrentielles

L’industrie est fragmentée mais comprend quelques acteurs bien établis comme Wipro, Philips et Syska. Comme la technologie d’éclairage intelligent est relativement inexploitée, de nouveaux acteurs comme Xiaomi, Svarochi et Halonix gagnent rapidement des parts de marché. L’industrie attire les investissements d’acteurs étrangers proposant d’autres appareils intelligents.

Entreprises couvertes

Bajaj Electricals Limited

Wipro Lighting

Philips India Limited

Syska LED Light Private Limited

Osram India

Schneider Electric India Private Limited

Samsung India Electronics Private Limited

Xiaomi Technology India Private Limited

Svarochi Lighting

Halonix Technologies Private Limited

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-smart-lighting-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-smart-lighting-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/