Marché De L’Échange De Données Informatisées (EDI) Sur Les Soins De Santé, Tendances Actuelles, Ventes, Actions Et Nouvelles Opportunités Rapport 2021 à 2028

Analyse et perspectives du marché : Marché Mondial de l’Échange de Données Informatisées (EDI) dans le secteur de la Santé

Le marché de l’échange de données informatisées (EDI) sur les soins de santé devrait connaître une croissance accrue au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour représenter 7 543,67 millions de dollars d’ici 2028, avec une croissance de 9,09% au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante des médecins et des patients concernant les avantages de l’échange de données informatisées (EDI) sur les soins de santé, qui créera davantage d’opportunités lucratives pour la croissance du marché.

L’échange électronique de données de santé (EDI) est un moyen standardisé de partager des données qui fournit un échange électronique sécurisé de données entre les agences de santé, les fournisseurs de soins, les patients et autres. Il offre le traitement des données et le traitement des demandes de soins de santé avec sécurité et performance.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de l’Échange de Données Informatisé (EDI) sur les Soins de Santé

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’échange de données informatisées (EDI) sur les soins de santé sont McKesson Corporation; Optum, Inc. La société de gestion NXGN, LLC; Experian plc; Cognizant; Cerner Corporation.; Société SYNNEX.; Dell; Le groupe SSI, LLC; Waystar Health. Comarch SA.; Axway; Systèmes de santé PLEXIS; Logiciel Archer; B2BGateway; DiCentral.; 123 EDI; Quadax, Inc.; parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Scénario du Marché de l’Échange de Données Informatisé (EDI) sur les Soins de santé

Selon une étude de marché de Data Bridge, le marché de l’échange de données informatisé (EDI) sur les soins de santé devrait connaître une croissance en raison de l’adoption croissante de l’EDI dans divers établissements de santé. En outre, le besoin croissant d’une gestion efficace des demandes de règlement pour les soins de santé augmentera la croissance du marché de l’échange de données informatisées (EDI) sur les soins de santé au cours de la période prévue de 2021 à 2028. Cependant, le coût élevé de mise en œuvre des logiciels EDI en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des données entravera la croissance du marché de l’échange de données informatisées (EDI) dans le secteur de la santé au cours de la période de prévision susmentionnée.

Portée et Taille du Marché Mondial de l’Échange de Données Informatisées (EDI) dans le secteur de la Santé

Le marché de l’échange de données informatisées (EDI) pour les soins de santé est segmenté en fonction du composant, du type de transaction, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Basé sur la composante, le marché de l’échange de données informatisées (EDI) des soins de santé est segmenté en services et solutions.

Le marché de l’échange de données informatisées (EDI) des soins de santé a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, industries des dispositifs médicaux et pharmaceutiques et pharmacies.

En fonction du type de transaction, le marché de l’échange de données électroniques (EDI) dans le secteur de la santé est segmenté en gestion des réclamations et en gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la santé. La gestion des réclamations a été segmentée en soumission des réclamations, statut des réclamations, vérification de l’admissibilité, versement des paiements, certification et autorisation de référence, paiements des réclamations, etc.

Sur la base du mode de livraison, le marché de l’échange de données informatisées (EDI) des soins de santé est segmenté en EDI Web et basé sur le cloud, EDI van, EDI point à point et EDI mobile.

