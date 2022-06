Marché de l’automatisation médicale: part de l’industrie mondiale, croissance future, tendances, taille et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial de l’automatisation médicale devrait atteindre 93 734,64 millions USD d’ici 2028 contre 44 864,14 millions USD en 2020, en croissance avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Un nombre croissant d’interventions chirurgicales et une épidémie pandémique de COVID-19 sont prévues. pour dynamiser la croissance du marché.

L’automatisation médicale comprend la technologie utilisée pour réduire les erreurs médicales, promouvoir une meilleure gestion de diverses maladies chroniques et permettre aux professionnels de la santé d’anticiper les pronostics. L’automatisation médicale contrôle les machines de surveillance , de diagnostic et thérapeutiques qui aident les professionnels de la santé dans les principales tâches réactives dans divers établissements de santé.

Obtenez un exemple de PDF du rapport https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-automation-market&rajaas

Étendue du marché de l’automatisation médicale et taille du marché

Le marché de l’automatisation médicale est classé en six segments notables basés sur le composant, le type, l’application, la connectivité, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en équipements , logiciels et services. En 2021, le segment des équipements devrait dominer en raison du nombre croissant d’hôpitaux, qui affectent de manière significative la demande croissante d’équipements.

Sur la base du type, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en formulation et distribution automatisées d’ordonnances, évaluation et surveillance automatisées de la santé, imagerie et analyse d’images automatisées, logistique automatisée des soins de santé, suivi des ressources et du personnel, robotique médicale et dispositifs chirurgicaux assistés par ordinateur, procédures thérapeutiques (non chirurgicales) et tests et analyses de laboratoire automatisés. En 2021, le segment des procédures thérapeutiques automatisées (non chirurgicales) domine en raison du nombre croissant de diabétiques ainsi que de patients cardiaques nécessitant des dispositifs thérapeutiques automatisés tels que des pompes à insuline et des défibrillateurs pour leur traitement.

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en diagnostic et surveillance, thérapeutique , automatisation de laboratoire et de pharmacie, logistique médicale et formation et autres. En 2021, le segment thérapeutique domine en raison de la demande accrue d’interventions thérapeutiques en raison de l’augmentation des cas de maladies chroniques et des progrès technologiques.

Sur la base de la connectivité, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en filaire et sans fil . En 2021, le segment filaire devrait dominer en raison de la disponibilité d’une large gamme de produits dans le segment.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en hôpitaux , centres de diagnostic, pharmacies, laboratoires et instituts de recherche, soins à domicile, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine car il s’agit du lieu principal visité par les patients pour le diagnostic et le traitement de toute maladie chronique ou cas d’urgence.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, ventes en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine en raison de la demande croissante des hôpitaux et des laboratoires.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-automation-market?rajaas

Analyse au niveau du pays du marché mondial de l’automatisation médicale

Le marché de l’automatisation médicale est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type, application, connectivité, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de l’automatisation médicale États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Russie, Turquie, Pologne, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Reste de l’Europe, Chine , Corée du Sud, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine , Reste de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis vont dominer le marché en raison de l’utilisation croissante de la population gériatrique et de la demande croissante d’appareils automatisés de la part des instituts de santé. L’Allemagne domine le marché européen de l’automatisation médicale en raison de l’épidémie de COVID-19 et de l’escalade de l’innovation et des technologies dans le pays. La Chine domine le marché de l’automatisation médicale en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du revenu par habitant et de l’augmentation des dépenses de santé dans le pays.

La section par pays du rapport sur le marché de l’automatisation médicale fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Automatisation médicale

Le paysage concurrentiel du marché de l’automatisation médicale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché de l’automatisation médicale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’automatisation médicale sont Brainlab AG, eScreen (une filiale d’Abbott), QMeds Inc., HollySys Asia Pacific Pte Ltd., SP Automation & Robotics, Asahi Kasei Medical Co., Ltd. filiale d’Asahi Kasei Corporation), Asteres Inc., ARxIUM, MedAvail Technologies, Inc., Stereotaxis, Inc., Parata Systems, LLC, 3M, Accuray Incorporated, Intuitive Surgical, Medtronic, Stryker, Cardinal Health, Omnicell, Inc., STANLEY Healthcare, Leica Biosystems Nussloch GmbH (une filiale de Danaher), McKesson Corporation, BD, Baxter, iCAD Inc., Tecan Trading AG, Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare et Johnson & Johnson Services, Inc. entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de l’automatisation médicale.

Par exemple,

En janvier 2020, Siemens Healthcare GmbH avait lancé le système ACUSON Redwood Ultrasound à l’IRIA 2020 Indian Radiological and Imaging Association. Le système est un dispositif sur la nouvelle plate-forme de base de la société qui propose des applications plus avancées pour une plus grande confiance clinique. Ce lancement de produit devrait renforcer le portefeuille de produits et le rythme de croissance de la société.

Ce nouveau produit lancé par la société a augmenté son portefeuille d’estimation de protéines sur le marché. La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché de l’automatisation médicale, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour le marché de l’automatisation médicale.

Parcourez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-automation-market&rajaas

Rapports associés :

Marché de la biotechnologie en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-biotechnology-market

Marché mondial du génotypage pour la biotechnologie agricole – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-genotyping-for-agricultural-biotechnology-market

Marché de l’impression 3D pour les soins de santé en Amérique du Nord – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-healthcare-3d-printing-market

Marché européen de l’impression 3D dans le domaine de la santé – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-healthcare-3d-printing-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com