Marché de l’automatisation médicale 2022: -Part de l’industrie, taille, tendances, demande, dynamique, croissance de l’entreprise, demande et prévisions pour 2029

La dernière publication de recherche publiée avec le titre Global Medical Automation Market Size, Share, Growth, Industry Trends and Forecast to Medical Automation et Répartition au niveau du pays : : Tendance des segments, Taille, Part en %, Croissance, Estimation et Prévision. Le rapport sur le marché de l’automatisation médicale considère des aspects importants du marché qui consistent en des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie du marché de l’automatisation médicale. Une méthode d’étude de marché transparente a été réalisée ici avec les bons outils et techniques, ce qui transforme ce rapport d’étude de marché de l’automatisation médicale en classe mondiale. La segmentation du marché de ce rapport peut être élucidée plus clairement en termes de répartition des données par fabricants, région, type, application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités, défis, tendances émergentes, risques et entrée obstacles, canaux de vente et distributeurs. Téléchargez un échantillon exclusif (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact du COVID-19 sur cette industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-automation-market&Ab

DBMR analyse le marché de l’automatisation médicale pour représenter 150,48 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision. L’augmentation de l’automatisation du diagnostic du cancer pour la détection précoce du cancer devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Les progrès et le développement de la technologie d’automatisation et la demande croissante de précision et de reproductibilité devraient stimuler la croissance du marché. Certains des facteurs tels que l’augmentation des initiatives gouvernementales pour améliorer l’automatisation médicale, le coût élevé de la main-d’œuvre pour améliorer l’automatisation de la pharmacie, l’augmentation des investissements de divers fabricants pour améliorer les dispositifs médicaux automatisés et l’augmentation des cas de maladies chroniques sont les facteurs qui affecteront la croissance de ce marché. Certains des facteurs tels que la procédure réglementaire stricte retardent les lancements de produits et la mise en œuvre d’une taxe élevée sur les dispositifs médicaux sont le facteur qui freine la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’automatisation médicale 2020 englobe une connaissance et des informations infinies sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l’analyse SWOT. En appliquant les informations sur le marché pour ce rapport sur le marché de l’automatisation médicale, les experts du secteur mesurent les options stratégiques, résument les plans d’action réussis et aident les entreprises à prendre des décisions critiques en matière de résultats. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation import/export,

Pour obtenir l’impact à court et à long terme de COVID-19 sur ce marché @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-covid-19/global-medical-automation-market&ab

Les segments et sous-sections du marché de l’automatisation médicale sont présentés ci-dessous:

Par application (diagnostic et surveillance, thérapeutique, automatisation de laboratoire et de pharmacie, logistique médicale et formation)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux et centres de diagnostic, pharmacies, laboratoires et instituts de recherche, établissements de soins à domicile/ambulatoires et autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de l’automatisation médicale est:

Koninklijke Philips NV

Siemens Healthcare Private Limited

GENERAL ELECTRIC COMPANY

Medtronic

Tecan Trading AG

Intuitive Surgical.

Stryker

Danaher

Swisslog Holding AG

Parata Systems

Stanley Black & Decker, Inc

Hoffmann-La Roche Ltd

Asahi Kasei Corporation.

Omnicell, Inc.

Beckman Coulter, Inc

….

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-automation-market&Ab

Le rapport d’automatisation médicale affiche des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et analyse l’effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Les sujets clés qui ont été expliqués dans ce rapport sur le marché de l’automatisation médicale comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est très essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients où ce rapport sur l’automatisation médicale entre en jeu.

Marché de l’automatisation médicale – Segment géographique

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, BeNeLux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-medical-automation-market&ab

Étendue du marché mondial de l’automatisation médicale et taille du marché

Le marché de l’automatisation médicale est segmenté de la base de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des applications, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en diagnostic et surveillance, thérapeutique, automatisation de laboratoire et de pharmacie et logistique médicale et formation. Le segment Diagnostic et surveillance est divisé en imagerie automatisée, tests au point de service (POCT) et analyse d’image automatisée. L’imagerie automatisée est en outre divisée en radiographie automatisée, fluoroscopie automatisée, microscopie automatisée et endoscopie par capsule.

Le segment thérapeutique est divisé en automatisation non chirurgicale et automatisation chirurgicale. Le marché de l’automatisation non chirurgicale est divisé en défibrillateurs et systèmes de médication automatisés. Le segment des défibrillateurs est divisé en défibrillateurs automatiques implantables, défibrillateurs externes automatisés et défibrillateurs portables. Les systèmes de médication automatisés sont divisés en pompes à médicament implantables et en pompes à médicament portables. Le segment de l’automatisation chirurgicale est en outre divisé en robots chirurgicaux, imagerie peropératoire, navigation chirurgicale, salles d’opération intelligentes et simulateurs chirurgicaux. L’imagerie peropératoire est divisée en tomodensitomètres peropératoires (ICT), en imagerie par résonance magnétique peropératoire (IMRI) et en imagerie ultrasonore peropératoire (IOUS).

Le segment des laboratoires et pharmacies est divisé en automatisation des laboratoires et automatisation des pharmacies. Le segment de l’automatisation des laboratoires est divisé en systèmes automatisés de manipulation de liquides, lecteurs de microplaques, robots autonomes, systèmes de stockage et de récupération automatisés et logiciels et informatique. L’automatisation de la pharmacie est divisée en systèmes automatisés de distribution de médicaments, systèmes automatisés d’emballage et d’étiquetage et systèmes automatisés de préparation de médicaments.

La logistique médicale et la formation sont segmentées en automatisation logistique et formateurs. Le segment de l’automatisation logistique est divisé en systèmes automatisés de ramassage et de livraison à l’hôpital et en systèmes de suivi des actifs/patients/personnel hospitaliers. Les systèmes automatisés de ramassage et de livraison à l’hôpital sont divisés en systèmes de tubes pneumatiques et en véhicules guidés automatisés. Les systèmes de suivi des actifs/patients/personnel hospitaliers sont divisés en systèmes d’identification par radiofréquence et de localisation en temps réel.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en hôpitaux et centres de diagnostic, pharmacies, laboratoires et instituts de recherche et établissements de soins à domicile/ambulatoires et autres

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de l’automatisation médicale :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de l’automatisation médicale

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de l’automatisation médicale.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de l’automatisation médicale

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de l’automatisation médicale Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de l’automatisation médicale qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Medical Automation Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.