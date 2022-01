Marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts 2021: informations sur l’industrie mondiale, dernières tendances, perspectives des principales entreprises, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Selon notre nouvelle étude de recherche sur les prévisions du marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par composant (solution, services); Équipement (AS/RS, convoyeurs et tri, transporteurs d’entrepôt (AGV/AMR), rayonnages, prélèvement et placement, palettisation et dépalettisation, autres) ; Utilisateur final (alimentation et boissons, vente au détail et commerce électronique, fabrication, transport et logistique, grossistes et distributeurs, soins de santé et pharmaceutique, autres) et géographie avec impact COVID-19 et analyse mondiale disponibles sur https://www.theinsightpartners. com/covid-analysis-sample/TIPRE00017567/

L’automatisation et le contrôle de l’entrepôt gèrent, automatisent et contrôlent les activités de l’entrepôt. L’automatisation et les contrôles d’entrepôt impliquent divers logiciels et matériels tels que des robots, AS / RS, des convoyeurs et des trieurs, des racks et d’autres équipements conçus et programmés pour effectuer plusieurs tâches et contrôler les opérations de l’entrepôt. L’automatisation croissante, la numérisation croissante, les progrès technologiques et la nécessité d’équipements de manutention sont le principal moteur de la croissance du marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts au cours de la période de prévision.

Quelques-unes des principales analyses des acteurs de l’automatisation et du contrôle des entrepôts :

Bastien Solutions, Inc.

Daifuku Co., Ltd.

Dématique

KNAPP SA

Associés de Manhattan

Mecalux SA

Oracle Corporation

GROUPE SSI SCHÄFER

Tecsys inc.

Vanderlande Industries BV

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L’émergence de la révolution industrielle 4.0, associée à l’accent accru mis sur l’amélioration de la qualité de service dans les entrepôts, a un impact positif sur la croissance du marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts. En outre, une augmentation de l’adoption de logiciels pour différentes activités telles que la gestion des stocks, le système de gestion d’entrepôt, le système de contrôle d’entrepôt et le système d’exécution d’entrepôt alimente également la croissance du marché de l’automatisation et du contrôle d’entrepôt. Le taux d’adoption croissant de l’automatisation des processus dans différents secteurs verticaux de l’industrie et l’accent accru mis sur l’amélioration des tâches d’entreposage, la réduction de la consommation de temps dans diverses fonctions tout en améliorant la précision, la fiabilité et l’engagement d’une faible main-d’œuvre devraient influencer la croissance du marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts dans le années à venir.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de l’automatisation et du contrôle des entrepôts est segmenté en fonction des composants, des équipements et de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché est segmenté en solution, services. Sur la base des équipements, le marché est segmenté en AS/RS, convoyeurs et tri, transporteurs d’entrepôt (AGVS/AMRS), rayonnages, prélèvement et placement, palettisation et dépalettisation, autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en aliments et boissons, vente au détail et commerce électronique, fabrication, transport et logistique, grossistes et distributeurs, soins de santé et produits pharmaceutiques, autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial de l’automatisation et du contrôle des entrepôts en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts dans ces régions.

Les questions prédominantes auxquelles répond ce rapport sont :

Quels segments seront performants dans le Warehouse Automation and Control au cours des années prévues ?

Sur quels marchés les entreprises doivent-elles autoriser leur présence ?

Quels sont les taux de croissance prévus pour le marché ?

Quels sont les défauts durables de l’industrie?

Comment la part de marché modifie-t-elle leurs valeurs selon les différentes marques de fabrication ?

Quelles sont les qualités et les lacunes des principaux acteurs ?

Quels sont les principaux résultats et effets finaux de l’étude des cinq forces de l’industrie ?

Table des matières

introduction Points clés à retenir Méthodologie de recherche Paysage du marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts Marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts – dynamique clé du marché Marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts – analyse du marché mondial Marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – composant Marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – utilisateur final Chiffre d’affaires et prévisions du marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts jusqu’en 2028 – analyse géographique Paysage de l’industrie Marché de l’automatisation et du contrôle des entrepôts, profils d’entreprises clés appendice

