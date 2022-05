Marché de l’automatisation des laboratoires modulaires 2022-2029: demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – BD, Abbott, Hamilton, Roche

Aperçu du marché mondial de l’automatisation de laboratoire modulaire :

Dans le vaste rapport sur le marché de l’automatisation de laboratoire modulaire , les statistiques ont été représentées sous forme graphique pour une compréhension sans ambiguïté des faits et des chiffres. L’analyse SWOT a été utilisée tout au long du rapport, ce qui permet de mettre l’accent sur les principaux fabricants mondiaux, la définition du marché, la description et l’analyse du paysage concurrentiel du marché. L’évaluation du marché potentiel pour un nouveau produit, le savoir-faire de la réaction du consommateur pour un produit particulier, la détermination des tendances générales du marché, la connaissance des types de clients, l’identification de la dimension du problème de marketing et de nombreux autres domaines sont soigneusement évalués dans ce rapport. Des solutions expertes combinées à des capacités potentielles préparent le rapport sur le marché de l’automatisation de laboratoire modulaire à être plus performant pour l’industrie de la santé.

Le marché mondial de l’automatisation des laboratoires modulaires devrait croître à un TCAC de 6,76 % et représenter 11 664,58 millions USD d’ici 2029 et au cours de la période de prévision 2022-2029.

La compréhension du paysage concurrentiel est un autre aspect important du rapport sur le marché de l’automatisation de laboratoire modulaire et, par conséquent, les mouvements ou actions des principaux acteurs du marché et des marques sont analysés, qui vont des développements de produits, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises, des futurs produits aux technologies. La génération de rapport en fonction des délais, l’engagement pour la qualité et la transparence de la méthode de recherche ne sont que quelques-unes des caractéristiques avec lesquelles le rapport peut être renvoyé en toute confiance. Un rapport d’enquête fiable sur le marché de l’automatisation des laboratoires modulaires aide certainement les entreprises à réaliser des réalisations durables en termes de meilleure prise de décision, de génération de revenus, de hiérarchisation des objectifs du marché et d’activité rentable.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’automatisation de laboratoire est définie comme tout appareil, logiciel ou méthode nécessitant une intervention humaine marginale et améliorant la puissance du laboratoire. L’automatisation de laboratoire comprend l’utilisation de robots, de machines, de convoyeurs, de logiciels, de vision, etc. De nombreux instruments et codes informatiques, s’appuyant sur l’appareil, sont utilisés dans l’automatisation de laboratoire standard.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’automatisation des laboratoires modulaires sont la demande croissante de procédures de diagnostic clinique, les collaborations entre les sociétés pharmaceutiques et les acteurs de la santé pour la R&D dans la spécialité médicale.

Segmentation globale du marché Automatisation de laboratoire modulaire :

Basé sur l’équipement et les logiciels, le marché de l’automatisation de laboratoire modulaire est segmenté en manipulateurs de liquides automatisés, manipulateurs de plaques automatisés, bras robotisés, ASRS, logiciels et analyseurs.

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des laboratoires modulaires est segmenté en découverte de médicaments, génomique, protéomique et diagnostic clinique.

Principaux acteurs clés :

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Danaher

BD

Abbott

Compagnie d’Hamilton

bioMérieux SA

Siemens

Hoffmann-La Roche SA

QIAGEN

Honeywell International Inc.

Agilent Technologies, Inc.

BioTek Instruments, Inc.

Hudson Robotics, Inc.

Articles de laboratoire

Brooks Automation, Inc.

Société Cerner

Synchron Lab Automatisation

Aurora Biomed Inc

PerkinElmer Inc

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de la table des matières : marché mondial de l’automatisation des laboratoires modulaires

1 Aperçu du marché mondial de l’automatisation de laboratoire modulaire

2 Global Competition Automatisation de laboratoire modulaire marché par les fabricants

3 Capacité mondiale d’automatisation des laboratoires modulaires, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en automatisation de laboratoire modulaire (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Automatisation de laboratoire modulaire, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de l’automatisation des laboratoires modulaires par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux d’automatisation de laboratoire modulaire

8 Analyse des coûts de fabrication de l’automatisation de laboratoire modulaire

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de l’automatisation des laboratoires modulaires (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

