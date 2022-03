Marché de l’automatisation des laboratoires Impact de Covid-19 sur l’industrie, le taux de croissance, le fournisseur, la dynamique du marché et les prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché mondial de l’automatisation des laboratoires devrait passer de sa valeur initiale estimée de 5,3 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 8,4 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 5,8%. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2017, 2016, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Principaux concurrents du marché : marché mondial de l’automatisation des laboratoires

Certains des principaux acteurs du marché mondial de l’automatisation des laboratoires sont Beckman Coulter, Inc., Tecan Trading AG., Perkinelmer, Inc., Danaher, Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., Qiagen, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens AG, Hamilton Company., Abbott, Aurora Biomed Inc,, BD, BioTek Instruments, Inc,, Brooks Automation, Inc., Cerner Corporation, Biomérieux SA, Eppendorf AG, LabVantage Solutions, Inc, LabWare, entre autres

Marché mondial de l’automatisation des laboratoires par équipement (gestionnaires de liquides automatisés, gestionnaires de plaques automatisés, bras robotique, systèmes de stockage et de récupération automatisés), logiciels (système de gestion des informations de laboratoire, système d’information de laboratoire, système de données de chromatographie, cahier de laboratoire électronique, système de gestion des données scientifiques), Analyseur (analyseurs biochimiques, analyseurs immunologiques, analyseurs hématologiques), application (découverte de médicaments, génomique, protéomique, ingénierie des protéines, analyse biologique, chimie analytique, biologie systémique, diagnostic clinique, lyophilisation), utilisateur final (biotechnologie et produits pharmaceutiques, hôpitaux , instituts de recherche, universitaires, laboratoires privés), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de l’automatisation des laboratoires

L’automatisation de laboratoire est le processus dans lequel l’équipement de traitement des échantillons est utilisé afin d’effectuer des recherches cliniques. Le processus d’automatisation du laboratoire est mis en œuvre pour développer de nouvelles technologies, augmenter la productivité et réduire les cycles de temps.

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’automatisation des laboratoires

Le marché mondial de l’automatisation des laboratoires est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’automatisation des laboratoires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

Adoption accrue du processus de miniaturisation entraînant un faible coût des réactifs et une productivité élevée

Augmentation du financement gouvernemental pour le développement de la recherche en biotechnologie et en découverte de médicaments

Accroître la découverte de médicaments et les diagnostics cliniques

Restriction du marché

Investissements initiaux élevés

Problèmes de compatibilité et de portabilité entraînant une adoption réduite de l’automatisation de laboratoire dans les petits laboratoires

Segmentation : marché mondial de l’automatisation des laboratoires

Par équipement

Manipulateurs de liquides

Manipulateurs de plaques automatisés

Bras robotique

Stockage automatisé

Systèmes de récupération

Par logiciel

Système de gestion

Système d’information du laboratoire

Système de données de chromatographie

Cahier de laboratoire électronique

Système de gestion des données scientifiques

Par analyseur

Analyseurs de biochimie

Analyseurs basés sur l’immuno

Segments d’analyseurs d’hématologie

Par application

Découverte de médicament Criblage à haut débit (HTS) Dépistage Adme Pesée et dissolution des composés Gestion des composés Les autres

Génomique

Protéomique

Ingénierie des protéines

Analyse biologique

Chimie analytique

Biologie du système

Diagnostic clinique La préparation des échantillons Scission Archivage EIE

Lyophilisation

Par utilisateur final

Biotechnologie et pharmaceutique

Hôpitaux

Établissements de recherche

Universitaires

Laboratoires privés.

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, le Labstep a annoncé qu’il apportait l’Internet des objets aux chercheurs du laboratoire. Cela aidera à enregistrer automatiquement les données qui peuvent être utilisées pour une analyse plus approfondie

En mai 2019, Beckman Coulter, un leader mondial du diagnostic clinique, a obtenu le marquage CE européen et l’approbation de la Food and Drug Administration chinoise pour la solution d’automatisation totale de laboratoire DxA 5000. Le DxA 5000 contribuera à améliorer considérablement l’efficacité du laboratoire.

