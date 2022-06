Marché de l’automatisation des comptes fournisseurs 2021 Les acteurs ciblant l’application pour stimuler la croissance d’ici 2030

Le marché de l’automatisation des comptes fournisseurs devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 1,3 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Le processus manuel pour les comptes fournisseurs contient des données inefficaces, coûteuses et sujettes aux erreurs. La solution de comptes fournisseurs automatise les procédures de paiement et aide les entreprises à maintenir intactes leurs relations vendeur-fournisseur. L’automatisation des comptes fournisseurs dans le secteur vertical BFSI s’est concentrée sur l’augmentation de l’efficacité des documents en remplaçant les factures papier et en créant des factures numériques. Le processus de paiement rationalisé et automatisé aide à servir les clients de manière exceptionnelle, augmente les bénéfices, prévient la fraude et aide à respecter efficacement les conformités réglementaires.

En mai 2019, Tipalti s’est associé à Everflow pour fournir un tableau de bord unique doté de diverses fonctionnalités, notamment un suivi complet des performances, des paiements mondiaux et des analyses aux clients.

Segmentation du marché de l’automatisation des comptes fournisseurs :

Marché de l’automatisation des comptes fournisseurs, par composant

La solution

Prestations de service

Services professionnels

Services gérés

Marché de l’automatisation des comptes fournisseurs, par type d’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Marché de l’automatisation des comptes fournisseurs, par industrie

Biens de consommation et distribution

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Technologies de l’information (TI) et télécom

Fabrication

Soins de santé

Énergie et services publics

Autres (gouvernement, transport et logistique, et éducation)

Marché de l’automatisation des comptes fournisseurs, par type de déploiement

Sur site

Nuage

En fonction de la région, le marché de l’automatisation des comptes fournisseurs a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché de l’automatisation des comptes fournisseurs pour le marché.

Marché de l’automatisation des comptes fournisseurs, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Principaux acteurs du marché couverts par le marché de l’automatisation des comptes fournisseurs :

SAP Ariba

Logiciel Sage

Tipalti

FreshBooks (Canada),

Zycus

FIS

Technologies de base

Logiciel Coupa

Comarch

ForceFinancière

AvidXchange

Systèmes d’avant-garde

