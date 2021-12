Marché de l’automatisation de la pharmacie – Prévisions mondiales des ventes, des revenus, des prix et de la marge brute jusqu’en 2028

Le rapport d’activité du marché de l’automatisation de la pharmacie comprend des informations fondamentales, secondaires et avancées liées au statut et à la tendance mondiaux, à la taille du marché, au volume des ventes, à la part de marché, à la croissance, à l’analyse des tendances futures, au segment et aux prévisions de 2021 à 2028. Évaluations de l’état du marché , part de marché, taux de croissance, volume des ventes, tendances futures, moteurs du marché, contraintes du marché, génération de revenus, opportunités et défis, risques et barrières à l’entrée, canaux de vente et distributeurs font également partie de cette étude de marché.

Analyse de marché

Outre les informations sur le marché cible, DBMR fournit également des informations sur votre concurrent, vos clients, vos produits, etc.

Analyse de la clientèle Analyse de la concurrence Analyse des risques Recherche de produit Recherche publicitaire Enquête par e-mail et bien d’autres…

La croissance de la population gériatrique et l’augmentation des coûts de main-d’œuvre dans l’automatisation devraient accélérer la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la sensibilisation croissante des pharmaciens et des marchés émergents aux mesures de réduction des coûts des soins de santé va encore stimuler diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de l’automatisation de la pharmacie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La nécessité d’adopter des systèmes d’automatisation de pharmacie est susceptible d’entraver la croissance du marché de l’automatisation de pharmacie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans les réglementations du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’automatisation des pharmacies, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un dossier d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Points clés abordés dans les tendances et prévisions du marché de l’automatisation de la pharmacie jusqu’en 2028 :

Taille du marché Marché Nouveaux volumes de vente Volumes de vente de remplacement du marché Base installée du marché Marché par marques Volumes de procédure de marché Analyse des prix des produits du marché Résultats du marché des soins de santé Analyse du coût des soins du marché Cadre réglementaire et modifications des prix du marché et analyse des remboursements Parts de marché dans différentes régions Développements récents pour le marché Étude des innovateurs du marché des applications à venir sur le marché des concurrents

Concurrents clés du marché couverts dans le rapport

BD. Cerner Corporation AmerisourceBergen Corporation Kuka Aktiengesellschaft Omnicell, Inc. Capsa Healthcare RxSafe, LLC ARxIUM Talyst, LLC. Parata Systems ScriptPro LLC

Portée du marché mondial de l’automatisation de la pharmacie et taille du marché :

Le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du produit, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en systèmes de distribution de médicaments automatisés, systèmes d’emballage et d’étiquetage automatisés, systèmes de stockage et de récupération automatisés et compteurs de table automatisés. Les systèmes automatisés de distribution de médicaments sont sous-segmentés en centralisés et décentralisés. Centralisé est en outre segmenté en robots/systèmes de distribution automatisés robotisés et en carrousels. Décentralisé est en outre sous-segmenté en systèmes de distribution automatisés de doses unitaires, systèmes de distribution automatisés en pharmacie et systèmes de distribution automatisés en service. Automated est en outre sous-segmenté en systèmes automatisés d’emballage et d’étiquetage de doses unitaires et en systèmes automatisés d’emballage et d’étiquetage multidoses.

Le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en fonction de l’utilisateur final en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et pharmacies de vente par correspondance. Les pharmacies pour patients hospitalisés sont en outre subdivisées en établissements de soins actifs et établissements de soins de longue durée. Les pharmacies ambulatoires sont en outre sous-segmentées en cliniques ambulatoires/cliniques accélérées et établissements hospitaliers de vente au détail.

Ce rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie gère les études de marché de l’industrie de la santé en tenant compte de plusieurs paramètres impliqués dans la croissance de l’entreprise. L’étude de marché ou la recherche secondaire est l’un des moyens les plus efficaces et les plus rapides de collecter des informations pour l’entreprise dans ce secteur en évolution rapide. Le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie aide à cartographier la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients concernant l’industrie de la santé, ce qui aboutit finalement à des stratégies commerciales très développées. En gardant les exigences des clients au centre, le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie a été élaboré en analysant un éventail de paramètres de marché.

Les années importantes prises en compte dans l’étude sont :

Année historique – 2010-2018 Année de référence – 2019 Période de prévision – 2020 à 2027 [** sauf indication contraire]

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, Pologne, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite , Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Table des matières Marché de l’automatisation de la pharmacie

1 Introduction (Page No. – 20)

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du

marché 1.3 Portée du marché

1.3.1 Marchés couverts

1.3.2 Années considérées pour l’étude

1.4 Devise

1.5 Limites

1.6 Parties prenantes

2 Méthodologie de recherche (Page No. – 23)

2.1 Approche de recherche

2.1.1 Sources secondaires

2.1.1.1 Données clés provenant de sources secondaires

2.1.2 Sources primaires

2.1.2.1 Répartition des

principales 2.1.2.2 Données clés provenant de sources primaires

2.1.2.3 Industrie clé Insights

2.2 Estimation de la taille du marché

2.3 Répartition du marché et triangulation des données

2.4 Hypothèses de l’étude

3 Résumé (Page No. – 32)

4 Premium Insights (Page No. – 36)

4.1 Systèmes d’automatisation de la pharmacie: aperçu du marché

4.2 Asie-Pacifique: marché des systèmes de distribution automatisés décentralisés, par type

4.3 Aperçu géographique du marché des systèmes d’automatisation de la pharmacie

4.4 Taille du marché des systèmes de distribution automatisée des médicaments, par type, 2017 vs 2022

4.5 Marché des systèmes d’automatisation de la pharmacie : mélange régional

5 Aperçu du marché (Page n° – 41)

5.1 Introduction

5.2 Dynamique du marché

5.2.1 Moteurs

5.2.2 Contraintes

5.2.3 Opportunités

5.2.4 Défis

6 Aperçu de l’industrie (Page n° – 48)

6.1 Introduction

6.2 Analyse de la chaîne de valeur

6.3 Tendances de l’industrie

6.4 Adoption des systèmes d’automatisation de la pharmacie (% des hôpitaux), par pays

7 Marché mondial des systèmes d’automatisation de la pharmacie, par produit (page n° – 52)

7.1 Introduction

7.2 Systèmes automatisés de distribution de médicaments

7.3 Systèmes d’emballage et d’étiquetage

automatisés 7.4 Compteurs de table

automatisés 7.5 Systèmes automatisés de préparation de médicaments

7.6 Systèmes automatisés de stockage et de récupération

7.7 Autre automatisation de la pharmacie Systèmes

8 Marché mondial des systèmes d’automatisation de la pharmacie, par utilisateur final (Page n ° – 75)

8.1 Introduction

8.2 Pharmacies pour patients hospitalisés

8.3 Pharmacies pour patients externes

8.4 Pharmacies de détail

8.5 Organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et pharmacies de vente par correspondance

9 Marché mondial des systèmes d’automatisation de la pharmacie, par région (page n° – 87)

9.1 Introduction

9.2 Amérique du Nord

9.3 Europe

9.4 Asie-Pacifique

9.5 Amérique latine

9.6 Moyen-Orient et Afrique

10 Paysage concurrentiel (page n° – 158)

10.1 Introduction

10.2 Cartographie du leadership

concurrentiel 10.3 Analyse comparative de la concurrence

11 profils d’entreprise (page n° – 162)

(présentation, produits et services, finances, stratégie et développement)*

11.1 Becton, Dickinson, and Company

11.2 Omnicell, Inc.

11.3 Baxter International Inc.

11.4 Cerner Corporation

11.5 Kuka Aktiengesellschaft

11.6 Capsa Healthcare

11.7 Parata Systems LLC

11.8 Scriptpro LLC

11.9 Talyst, LLC

11.10 Arxium, Inc.

11.11 Tcgrx Pharmacy Workflow Solutions

11.12 Rxsafe, LLC

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section par chapitre ou une version de rapport par région, comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

Portée du rapport

1. Moteurs et contraintes

du marché 2. Tendances clés du marché

3. Défis de la croissance du marché

4. Principaux acteurs du marché

5. Valeurs TCAC pour la période de prévision et les années historiques

L’objectif du rapport

1. Analyser les stratégies / développements tels que les collaborations, les accords, les partenariats, les fusions et acquisitions, les lancements de produits et les développements sur le marché

2. Diversification du marché: informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Xyz .

3. Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché

4. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer efficacement stratégies à terme

5. Analyser stratégiquement les micro-marchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et les contributions au marché total

6. Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Portée du rapport :

1. Tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial des stabilisateurs de boissons

2. Tendances des principaux marchés régionaux et nationaux pour le type, la fonction et l’application.

3. Pour obtenir un aperçu complet du marché.

4. Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

5. Une perspective neutre vis-à-vis des performances du marché

6. Informations indispensables pour que les acteurs du marché maintiennent et améliorent leur empreinte sur le marché.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

