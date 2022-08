Marché de l’automatisation de la pharmacie: part de l’industrie, revenus, acteurs clés, TCAC, demande et prévisions de ventes jusqu’en 2029

Le marché de l’ automatisation de la pharmacie est le rapport d’étude de marché mondial le plus pertinent, unique, juste et crédible qui est fourni aux précieux clients et clients en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques. Ce rapport de marché aide à découvrir les conditions et les tendances générales du marché. Outre une analyse concurrentielle des principaux acteurs, le rapport propose également une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés sur le marché et des détails sur la méthodologie de recherche. D’ excellents modèles de pratique et une méthode de recherche appliquée pour la création d’ un rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie mettent au jour les meilleures opportunités pour réussir sur le marché.

Les systèmes automatisés de distribution de médicaments représentaient la plus grande part du marché de l’ automatisation des pharmacies en raison d’avantages tels qu’une meilleure sécurité des médicaments, une meilleure gestion des stocks et une capacité de stockage accrue avec une utilisation optimale de l’espace, ainsi que des économies potentielles de temps et d’argent. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’ automatisation des pharmacies était évalué à 5,07 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 9,88 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie de classe mondiale pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise. Le rapport fournit également une analyse stratégique des études de marché et des informations commerciales observatrices sur les marchés les plus appropriés. De plus, ce rapport d’étude de marché propose des fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2022-2029 pour le marché. Des modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille ont été utilisés dans le rapport d’activité fiable du marché de l’automatisation de la pharmacie pour rassembler les données et effectuer une analyse de l’année de base.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation des pharmacies sont:

Talyst, LLC. (NOUS)

ARxIUM (États-Unis)

OMNICELL, INC. (ÉTATS-UNIS)

Cerner Corporation (États-Unis)

Capsa Healthcare (États-Unis)

Parata Systems, LLC (États-Unis)

RxSafe, LLC. (NOUS)

RxMedic Systems, Inc. (États-Unis)

MedAvail Technologies, Inc. (Canada)

Asteres Inc. (États-Unis)

PerceptiMed, Inc. (États-Unis)

BD (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Script complet (Canada)

McKesson Corporation (États-Unis)

AmerisourceBergen Corporation (États-Unis)

vitabook GmbH (Allemagne)

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC., TOSHO co. (Japon)

Gebr. Willach GmbH (Allemagne)

Échange mondial de soins de santé, LLC. (NOUS)

BIQHS (Portugal)

Grifols, SA (Espagne)

Définition du marché

L’automatisation des tâches et des processus courants exécutés dans une pharmacie ou d’autres établissements de soins de santé est appelée automatisation de la pharmacie. Le processus mécanique de toute tâche de pharmacie, comme le comptage de petits objets, la mesure et le mélange de poudres et de liquides pour la préparation, ainsi que le suivi et la mise à jour des informations sur les clients dans des bases de données, est appelé automatisation de la pharmacie.

Dynamique du marché de l’automatisation de la pharmacie

Conducteurs

Augmentation de la demande pour minimiser les erreurs de médication

Les erreurs de médication et de distribution sont largement reconnues comme les principales causes de réadmission à l’hôpital dans le monde. Une erreur de médication peut survenir en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment une mauvaise communication entre le médecin et le pharmacien, des pratiques de stockage en pharmacie dangereuses et la confusion causée par l’utilisation d’étiquettes similaires, ce qui accélérera la croissance du marché.

Développement technologique

L’introduction d’avancées technologiques et le développement de systèmes automatisés avec des systèmes d’automatisation de pharmacie améliorés se traduisent par un taux de réussite plus élevé et de nouvelles applications de l’appareil avec une demande plus élevée de produits innovants pour composer, distribuer, stocker et étiqueter les médicaments sur ordonnance, propulsant la croissance du marché des automatisations pharmaceutiques.

Augmentation de la population gériatrique

Il y a eu une augmentation de la population gériatrique mondiale. En conséquence, la prévalence des maladies chroniques et potentiellement mortelles augmente, tout comme la distribution de médicaments devrait encore propulser la croissance du marché.

Opportunités

En outre, la sensibilisation croissante des pharmaciens devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’absence d’adoption de systèmes d’automatisation des pharmacies devrait en outre entraver la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période ciblée. Cependant, les procédures réglementaires strictes pourraient encore remettre en question la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’automatisation des pharmacies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché de l’automatisation de la pharmacie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché de l’automatisation des pharmacies. Avec l’augmentation du taux d’infection mondial, le marché mondial des systèmes et services d’automatisation centralisée des pharmacies a considérablement augmenté. L’augmentation du soutien gouvernemental en raison des problèmes des pharmacies individuelles et de l’augmentation de la demande de livraison de médicaments a ouvert la voie à une pénétration accrue des produits.

Développement récent

En janvier 2021, GeniusRx, un leader de la pharmacie numérique, a annoncé un partenariat avec McKesson pour automatiser son processus de distribution tout en élargissant son offre de médicaments et en réduisant les coûts des consommateurs grâce au Central Fill as a ServiceTM (CFaaS®) de ce dernier .

Étendue du marché mondial de l’automatisation de la pharmacie et taille du marché

Le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en fonction du produit, du type de pharmacie, de la taille de la pharmacie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Systèmes

Logiciel

Prestations de service

Sur la base du produit, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes, logiciels et services.

Type de pharmacie

Indépendant

Chaîne

Fédéral

Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral.

Taille de la pharmacie

Pharmacie de grande taille

Pharmacie de taille moyenne

Pharmacie de petite taille

Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille.

Application

Distribution et emballage de médicaments

Stockage des médicaments

Gestion de l’inventaire

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments et gestion des stocks.

Utilisateur final

Pharmacies pour patients hospitalisés

Pharmacies ambulatoires

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance

Organismes de gestion des prestations pharmaceutiques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Distributeur tiers

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’automatisation de la pharmacie

Le marché de l’automatisation de la pharmacie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type de pharmacie, taille de la pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’automatisation des pharmacies en raison des développements technologiques dans la gestion des médicaments dans les hôpitaux et les pharmacies. En outre, la montée des inquiétudes concernant une gestion inadéquate des stocks stimulera davantage la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de l’automatisation des pharmacies en raison de l’augmentation de la demande pour minimiser les erreurs de médication, de la décentralisation des pharmacies. De plus, les progrès technologiques des acteurs et l’augmentation rapide de la population gériatrique devraient en outre propulser la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial de l’automatisation de la pharmacie jusqu’en 2029

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays Croissance de l’infrastructure de soins de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’automatisation des pharmacies vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’automatisation des pharmacies, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de l’automatisation de la pharmacie. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Automatisation de la pharmacie

Le paysage concurrentiel du marché de l’automatisation de la pharmacie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’automatisation des pharmacies.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande future du marché Pharmacie automatisée?

Quel est le taux de croissance du marché Automatisation de la pharmacie?

Quel est le segment d’application du marché de l’automatisation de la pharmacie?

Quel est le segment de produits du marché Automatisation de la pharmacie?

