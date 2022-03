Marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord – Analyse globale de l’industrie, aperçu de la concurrence et principaux moteurs ; Rapport de recherche -2027

Marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché nord-américain de l’automatisation de la pharmacie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 4 512,97 millions d’ici 2027 contre 2 510,29 millions USD en 2019. Introduction de la robotique avancée, incidence croissante de maladies chroniques , en particulier le cancer, la sensibilisation accrue aux erreurs médicales et le changement de paradigme vers l’automatisation sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision. .

Marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord se développe avec un TCAC important en raison de l’adoption accrue de l’automatisation dans les hôpitaux et les pharmacies. La demande croissante de solutions de communication améliorées ayant une consultation avec la vidéoconférence stimule la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante des technologies numériques par les pharmacies et les consommateurs accélère la croissance du marché.

Le marché de l’automatisation de la pharmacie a montré une pénétration exceptionnelle en Amérique du Nord. La tendance croissante à offrir un service 24 heures sur 24 dans les installations augmente la croissance du marché. Dans des pays comme les États-Unis, le Mexique et le Canada, l’introduction de nouvelles solutions telles que les kiosques, les guichets automatiques et autres crée d’énormes opportunités pour le marché de l’automatisation de la pharmacie.

Scénario de marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Selon Data Bridge Market Research, le leader du marché est Omnicell, Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 22 % à 38 % en Amérique du Nord. La société a obtenu des ventes exceptionnelles grâce à sa large gamme d’offres de solutions pour le marché mondial.

L’automatisation de la pharmacie utilise la robotique et des logiciels pour automatiser les pharmacies traditionnelles. Les systèmes d’automatisation des pharmacies sont utilisés depuis le point de commande jusqu’à la livraison des médicaments, ce qui rend le processus plus précis. Les pharmacies sont en mesure de répondre aux demandes des patients et des clients avec une plus grande efficacité en automatisant l’ensemble du processus d’administration des médicaments . L’automatisation de la pharmacie réduit la probabilité d’erreur humaine. Cela aide à réduire les erreurs humaines et améliore le service client.

Les progrès technologiques dans le domaine de l’automatisation, y compris les logiciels, jouent un rôle important dans l’automatisation de la pharmacie. En plus des systèmes de distribution de médicaments, un logiciel est nécessaire pour la gestion et le stockage des données des patients, l’interopérabilité des informations entre les prestataires de soins de santé et les patients et la gestion du flux de travail. Les dossiers de santé électroniques (DSE) sont utilisés avec des systèmes de gestion des flux de travail et des équipements robotiques pour réaliser l’automatisation de la pharmacie.

La demande d’automatisation de la pharmacie augmente d’année en année avec l’utilisation croissante de robots avancés dans divers secteurs. De plus, la demande d’automatisation de la pharmacie a augmenté avec la préférence croissante pour l’automatisation du processus de stockage et de distribution des médicaments. Cependant, le coût élevé des systèmes d’automatisation des pharmacies et la nécessité de changements importants dans les systèmes devraient limiter l’adoption de l’automatisation des pharmacies et ralentir la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de l’automatisation des pharmacies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Tendances ayant un impact sur le marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Maintenant, la question est de savoir quels sont les autres pays ciblés par Omnicell, Inc., BD et AmerisourceBergen Corporation ? L’étude de marché de Data Bridge prévoit une forte croissance du marché américain de l’automatisation des pharmacies et les leaders du marché visent le Canada comme prochaine source de revenus pour 2020.

Le marché de l’automatisation des pharmacies devient chaque année plus compétitif avec des sociétés telles que Omnicell, Inc., BD et AmerisourceBergen Corporation, qui sont les leaders du marché de l’automatisation des pharmacies. Les nouveaux rapports de Research for Markets mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies.

Étendue du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Le marché de l’automatisation des pharmacies en Amérique du Nord est segmenté en fonction des pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’analyse par pays du marché de l’automatisation des pharmacies est analysée plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes, logiciels et services. Sur la base du type de pharmacie, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacie de petite taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de grande taille. Sur la base de l’application, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments , stockage des médicaments, et la gestion des stocks. Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies pour patients hospitalisés, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques, pharmacies centrales de remplissage / vente par correspondance, etc. Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord jusqu’en 2027

La taille du marché

Normes et changements du marché

Impact de la COVID-19

Analyse des tendances du marché

Facteurs de développement du marché

Développements récents pour les concurrents du marché

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Omnicell, Inc.

Associés à l’innovation

Systèmes RxMedic, Inc.

RxSafe, LLC.

ARxIUM

Script Pro LLC

Capsa Santé

BD

Société Cerner

Parata Systems, LLC

Swisslog Healthcare (partie de KUKA AG)

Pilules de poche

PerceptiMed, Inc.

Astères Inc.

MedAvail Technologies, Inc.

Script complet

McKesson Corporation

Baxter

AmerisourceBergen Corporation

