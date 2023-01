Marché de l’automatisation de la pharmacie, Demande, défis futurs, revenus, croissance et analyse des meilleurs acteurs jusqu’en 2028

Pharmacy Automation est un rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché a été structuré en comprenant parfaitement les exigences spécifiques de l’entreprise. De plus, pour une meilleure compréhension sans équivoque des faits et des chiffres, les données sont symbolisées sous forme de graphiques, de tableaux et de graphiques. Le document sur le marché de l’automatisation de la pharmacie donne une liste des principaux concurrents avec les spécifications requises et fournit également des informations stratégiques et une analyse des facteurs clés influençant l’industrie de l’automatisation de la pharmacie.

Les principaux acteurs qui dominent le marché à travers le monde sont:

Talyst, LLC

ARxIUM

OMNICELL, INC

Société Cerner

Capsa Santé

Parata Systems, LLC

ScriptPro LLC, RxSafe, LLC

Systèmes RxMedic, Inc

MedAvail Technologies, Inc.

Astères Inc

PerceptiMed, Inc

BD

Baxter

Script complet

McKesson Corporation

Associés à l’innovation

AmerisourceBergen Corporation

vitabook GmbH

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC

Takazono Corporation

TOSHO co., Inc

Gebr. Willach GmbH

Échange mondial de soins de santé, LLC

BIQHS

Grifols, SA

Synergie médicale

Yuyama

APD Algoritmos Procesos y Diseños SA

JVM Europe BV

Mediwell Systems Ltd

Technologie E-SANTE

Genesis Automation LTD

PHARMAGEST INTERACTIF

Meilleures solutions de santé

myPak Solutions Pty Ltd

Ingénierie Mexx

Méditec Pty Ltd

FarmaOutils

Rayonnage de pharmacie Demodeks

Deenova Srl

MEKAPHARM

KUKA SA

Rohmann-Automation GmbH

KLS Pharma Robotics GmbH

Mise en œuvre de la technologie

Experts en gestion (TIME)

Gestion médicale

Segmentation du marché de l’automatisation de la pharmacie :

Par produit (systèmes, logiciels et services)

Par type de pharmacie (indépendante, en chaîne et fédérale)

Par taille de pharmacie (pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille)

Par application (distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments et gestion des stocks)

Par utilisateur final (pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct et distributeur tiers)

Quelques points majeurs de la table des matières :

Chapitre 1: Aperçu du marché de l’automatisation de la pharmacie, segmentation du marché, aperçu du marché, étude de recherche, portée de la recherche, opportunités et nouvelles et politiques de l’industrie.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne de l’industrie de l’automatisation pharmaceutique, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, prévisions de la valeur de la production, taux de croissance et analyse des prix par type d’automatisation de la pharmacie.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application de l’automatisation de la pharmacie.

Chapitre 5 : Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) de l’automatisation de la pharmacie par régions.

Chapitre 6: Production, consommation, exportation et importation d’automatisation de la pharmacie par régions.

Chapitre 7: État du marché de l’automatisation de la pharmacie et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8 : Paysage concurrentiel, introduction du produit, distributeurs, canaux de vente et chaîne de valeur de l’automatisation de la pharmacie.

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché de l’automatisation de la pharmacie par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché de l’automatisation de la pharmacie par régions.

Chapitre 11: Caractéristiques du secteur de l’automatisation des pharmacies, facteurs clés, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Résultats importants de la conclusion sur le marché de l’automatisation de la pharmacie.

Le rapport d’étude de marché sur l’automatisation de la pharmacie aide l’organisation à obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, la démographie, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Ce rapport marketing mondial fournit des solutions de recherche du monde réel pour chaque secteur industriel, ainsi qu’une collecte méticuleuse de données provenant de sources non publiques pour mieux équiper les entreprises des informations dont elles ont le plus besoin. Le rapport couvre la portée, la taille, la disposition et la croissance de l’industrie, y compris les sensibilités clés et les facteurs de succès. Un rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie de classe mondiale couvre également les prévisions de l’industrie sur cinq ans, les taux de croissance et une analyse des principaux acteurs de l’industrie et de leurs parts de marché.

Analyse au niveau du pays du marché de l’automatisation de la pharmacie:

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

