Marché de l’athlétisme en Europe (2022-2028) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché de l’athleisure en Europe devrait passer de 114,26 millions de dollars américains en 2021 à 224,63 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 10,1 % de 2021 à 2028.

Il y a eu une préférence croissante des consommateurs pendant la pandémie de COVID-19 pour que les acteurs de la mode agissent de manière responsable et tiennent compte des impacts sociaux et environnementaux de leurs entreprises. Selon une enquête menée par McKinsey and Company en avril 2020 auprès de plus de 2 000 consommateurs britanniques et allemands, 67 % considèrent l’utilisation de matériaux durables comme un facteur d’achat important, et 63 % considèrent que la promotion de la durabilité par une marque est également un facteur d’achat important. Ainsi, en raison de la montée en puissance de la tendance au développement durable dans l’industrie de la mode, de plus en plus de consommateurs exigent des loisirs sportifs durables, durables et composés de matériaux de haute qualité.

ADIDAS SA

ASICS

ATHLETA LLC

GROUPE DE MARQUES AUTHENTIQUES

ENTREPRISE DE VÊTEMENTS DE SPORT COLUMBIA

AB HENNES ET MAURITZ

LULULEMON ATHLETICA

NIKE, INC.

PUMA SE

UNDER ARMOUR, INC

Les fabricants s’efforcent également de combler le fossé entre la mode et les designs fonctionnels innovants et de proposer des loisirs sportifs durables aux consommateurs. Par exemple, HanesBrands, une entreprise de fabrication d’articles de sport, a lancé un vaste objectif mondial de développement durable à l’horizon 2030, dans le cadre duquel l’entreprise se concentrera sur l’élimination de tous les plastiques à usage unique et la réduction du poids des emballages de 25 % tout en passant également à 100 % de polyester recyclé et coton issu de sources durables pour leurs vêtements. Parallèlement, Nike Inc. a lancé un mouvement vers le zéro carbone et le zéro déchet. Le mouvement comprend l’utilisation de matériaux durables pour fabriquer des chaussures et des vêtements de sport. Ainsi, dans les années à venir, la demande d’athleisure durable devrait croître, ce qui conduira à une augmentation du développement de l’athleisure durable de la part des fabricants.

Segmentation du marché Europe Athleisure:

Le marché européen de l’athleisure est analysé en fonction du type, de la catégorie, du canal de distribution et du pays. En fonction du type, le marché est segmenté en hauts, bas, chaussures et autres. En 2020, le segment des bas détenait la plus grande part du marché, et le segment des chaussures devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. En fonction de la catégorie, le marché est segmenté en hommes, femmes, unisexes et enfants. En 2020, le segment des hommes détenait la plus grande part de marché ; et le segment des femmes devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, commerce de détail en ligne et autres. En 2020, le segment des supermarchés et hypermarchés détenait la plus grande part du marché, et le segment de la vente au détail en ligne devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction des pays, le marché européen de l’athleisure est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Russie et dans le reste de l’Europe. En 2020, le Reste de l’Europe détenait la plus grande part de marché. La France devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

