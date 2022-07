Marché de l’assurance maladie: perspective de l’industrie, analyse, par service, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions

Le rapport d’étude sur le marché de l’assurance maladie est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

Une police d’assurance maladie se compose de plusieurs types de caractéristiques et d’avantages. Il offre une couverture financière à l’assuré contre certains traitements. La police d’assurance maladie offre des avantages tels que l’hospitalisation sans numéraire, la couverture de pré et post-hospitalisation, le remboursement et divers compléments.

L’augmentation des coûts des services médicaux et le nombre croissant de procédures de soins de jour sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande d’assurance maladie sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’assurance maladie devrait atteindre la valeur de 2 541,78 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Les « entreprises » représentent le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de la demande d’assurance maladie de groupe par les entreprises. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Moteurs/Opportunités sur le marché de l’assurance maladie

Augmentation du coût des services médicaux

L’assurance maladie apporte une aide financière en cas de maladie grave ou d’accident. L’augmentation des coûts des services médicaux pour les chirurgies et les séjours à l’hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde. Le coût des services médicaux comprend le coût de la chirurgie, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l’hôpital, le coût de la salle d’urgence, le coût des tests de diagnostic, entre autres. Par conséquent, cette augmentation du coût des services médicaux propulse la croissance du marché.

Nombre croissant de procédures en garderie

Les interventions en garderie sont les types d’interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement moins de temps de séjour à l’hôpital. Dans la procédure de garderie, les patients doivent rester à l’hôpital pendant une courte période. La plupart des compagnies d’assurance maladie couvrent désormais les procédures de garde d’enfants dans leurs plans d’assurance, et pour la réclamation de ces types de chirurgie, il n’y a aucune obligation de passer 24 heures à l’hôpital, qui est le séjour minimum à l’hôpital pour réclamer Assurance. Alors que la plupart des régimes d’assurance maladie couvrent les séjours hospitaliers et les chirurgies majeures, les assurés peuvent également réclamer des procédures de garde dans le cadre de leur police d’assurance maladie, ce qui propulse la demande du marché.

Fourniture obligatoire d’assurance maladie dans les secteurs public et privé

L’achat d’une police d’assurance maladie est une disposition obligatoire pour les employés du secteur public comme du secteur privé. L’assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l’employé peut bénéficier lorsqu’il travaille dans une entreprise. En cas d’urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d’assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement. L’assurance maladie de l’employé est une prestation complémentaire, accordée par l’employeur individuel à ses employés. L’assurance maladie fournie couvre non seulement l’employé, mais couvre également les membres de sa famille dans le cadre du même plan d’assurance. De plus, dans certains cas, l’employeur peut payer une partie d’une prime ou d’une couverture d’assurance de la police d’assurance maladie.

Avantages des polices d’assurance maladie

Dans les régimes d’assurance maladie, le preneur d’assurance obtient le remboursement assuré pour ses frais médicaux tels que l’hospitalisation, les chirurgies, les traitements qui découlent des blessures. Une police d’assurance maladie est un type d’accord entre le preneur d’assurance et la compagnie d’assurance, où la compagnie d’assurance s’engage à garantir le paiement des frais de traitement en cas de problèmes médicaux futurs, et le preneur d’assurance s’engage à payer le montant de la prime selon le plan d’assurance . Ainsi, les avantages des polices d’assurance maladie augmentent les opportunités de croissance pour le marché mondial de l’assurance maladie.

Augmentation des dépenses de santé

Les dépenses de santé augmentent plus rapidement dans le monde. Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses mondiales de santé ont une trajectoire de croissance ascendante. Les dépenses mondiales de santé ont plus que doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant 8 500 milliards USD en 2019, soit 9,8 % du PIB mondial. Cependant, il était inégalement réparti, les pays à revenu élevé représentant environ 80 % des dépenses mondiales de santé. Les dépenses de santé dans les pays à faible revenu étaient principalement financées par les dépenses personnelles (OOPS ; 44 %) et l’aide extérieure (29 %), tandis que les dépenses publiques dominaient dans les pays à revenu élevé (70 %). Ainsi, l’augmentation des dépenses de santé devrait constituer une opportunité sur le marché mondial de l’assurance maladie.

Portée du marché mondial de l’assurance maladie

Le marché de l’assurance maladie est segmenté en fonction du type, des services, du niveau de couverture, des prestataires de services, des régimes d’assurance maladie, de la démographie, du type de couverture, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Produit

Solutions

Prestations de service

Traitement hospitalier

Traitement ambulatoire

Assistance médicale

Les autres

Niveau de couverture

Bronze

Argent

Or

Platine

Les fournisseurs de services

Fournisseurs d’assurance maladie privés

Fournisseurs d’assurance maladie publique

Régimes d’assurance maladie

Point de service (POS)

Organisation de fournisseur exclusif (EPOS)

Indemnité d’assurance maladie

Compte d’épargne santé (HSA)

Régimes de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS)

Organisation de fournisseur préféré (OPP)

Organisation de maintien de la santé (HMO)

Les autres

Démographie

Adultes

Mineurs

Personnes agées

Type de couverture

Couverture à vie

Couverture temporaire

Utilisateur final

Entreprises

Personnes

Les autres

Canal de distribution

Les ventes directes

Institutions financières

Commerce électronique

Hôpitaux

Cliniques

Les autres

Certains des principaux acteurs clés de l’industrie : –

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’assurance maladie sont Bupa, Now Health International, Cigna, Aetna Inc. (une filiale de CVS Health), AXA, HBF Health Limited, Vitality (une filiale de Discovery Limited), Centene Corporation, International Medical Group, Inc. (une filiale de Sirius International Insurance Group Ltd.), Anthem Insurance Companies, Inc. (une filiale d’Anthem, Inc.), Broadstone Corporate Benefits Limited, Allianz Care (une filiale d’Allianz SE), HealthCare International Global Network Ltd, Assicurazioni Generali SPA, Aviva, Vhi Group, UnitedHealth Group, MAPFRE, AIA Group Limited, Oracle entre autres

Régions couvertes par le rapport de recherche :

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

