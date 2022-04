Marché de l’assurance maladie 2022 – Analyse par statut de l’industrie moderne et opportunités de croissance, taille, principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’assurance maladie croît avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 259 670,09 millions USD d’ici 2027. Coût élevé des soins de santé et besoin d’un flux efficace de processus sans le les inconvénients causés par les processus de paiement devraient alimenter le marché.

La recherche sur le marché mondial de l’assurance maladie 2020 fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de la part de marché mondiale de l’assurance maladie est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés.

Les segments et sous-sections du marché de l’assurance maladie sont présentés ci-dessous:

Par type (produits, solutions)

Par services (traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale, autres)

Par niveau de couverture (Bronze, Silver, Gold, Platinum),

Par les fournisseurs de services (fournisseurs d’assurance maladie publics, fournisseurs d’assurance maladie privés), régimes d’assurance maladie (point de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie d’indemnisation, compte d’épargne santé (HSA), modalités de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), Preferred Provider Organization (PPO), Health Maintenance Organization (HMO), Autres)

Par démographie (adultes, mineurs, seniors)

Par type de couverture (couverture à vie, couverture temporaire)

Par utilisateur final (entreprises, particuliers, autres)

Par canal de distribution (Ventes directes, Institutions financières, E-commerce, Hôpitaux, Cliniques, Autres)

Scénario de marché mondial de l’assurance maladie

Selon Data Bridge Market Research, sur le marché de l’assurance maladie, le leader du marché UnitedHealth Group représente une part de marché estimée à environ 10 % à 15 % sur le marché mondial de l’assurance maladie. Sur le marché de l’assurance maladie en Amérique du Nord, une part de marché estimée à environ 30 % à 33 % est détenue par UnitedHealth Group, un leader de l’assurance maladie aux États-Unis. En outre, la société est continuellement impliquée dans les activités d’expansion commerciale pour accroître sa présence régionale dans les contrats d’assurance maladie. Le chiffre d’affaires des ventes d’assurance maladie de United Health Group a considérablement augmenté d’environ 12 % par rapport à 2018 pour générer un chiffre d’affaires de 226 milliards USD en 2019.

En novembre 2019, UnitedHealth Group care a annoncé que la société ouvrirait 14 centres de services UnitedHealthcare Medicare en partenariat avec Walgreens. Cette décision aidera l’entreprise à fournir l’accès à ses services à un plus grand nombre de clients.

Le rapport peut aider à comprendre le marché et à élaborer une stratégie d’expansion commerciale en conséquence. Dans l’analyse de la stratégie, il donne un aperçu du canal marketing et du positionnement sur le marché aux stratégies de croissance potentielles, fournissant une analyse approfondie des nouveaux entrants ou des concurrents existants dans le secteur de l’assurance maladie. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse ses sites de fabrication, sa capacité, sa production, son prix départ usine, ses revenus et sa part de marché sur le marché mondial.

La liste des TOP ACTEURS CLÉS dans le rapport sur le marché de l’assurance maladie est

UnitedHealth Group

Anthem Insurance Companies, Inc. (Une filiale d’Anthem, Inc.)

Aetna Inc. (Une filiale de CVS Health)

Centene Corporation

Cigna

ALLIANZ CARE (UNE FILIALE D’ALLIANZ)

AXA

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Bupa

AIA Group Limited

Aviva

BMI Healthcare

Broadstone Corporate Benefits Limited

HBF Health Limited

HealthCare International Global Network Ltd.

International Medical Group, Inc. (une filiale de Sirius International Insurance Group Ltd.)

MAPFRE

Now Health International

Oracle

VHI Group

….

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie de la part de marché mondiale de l’assurance maladie, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées. Avec des tableaux et des chiffres aidant à analyser les prévisions du marché mondial de l’assurance maladie dans le monde entier, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Les tendances du marché mondial de l’assurance maladie, le développement et les canaux de commercialisation sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées.

Principales régions couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient Afrique

Il y a 15 chapitres pour afficher le marché de l’assurance maladie.

Chapitre 1, À propos du résumé décrivant la définition, les spécifications et la classification du marché de l’assurance maladie, par type (produits, solutions), services (traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale, autres), niveau de couverture (bronze, argent, or, Platinum), prestataires de services (fournisseurs d’assurance maladie publics, fournisseurs d’assurance maladie privés), plans d’assurance maladie (point de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie d’indemnisation, compte d’épargne santé (HSA), santé qualifiée pour les petits employeurs Modalités de remboursement (QSEHRAS), Preferred Provider Organization (PPO), Health Maintenance Organization (HMO), Autres), Démographie (Adultes, Mineurs, Seniors), Type de couverture (Couverture à vie, Couverture temporaire), Utilisateur final (Entreprises, Particuliers, Autres), Canal de Distribution (Vente Directe,Institutions Financières, E-commerce, Hôpitaux, Cliniques, Autres)

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, pour afficher la méthodologie et les techniques de recherche.

Chapitre 4 et 5, pour montrer l’analyse du marché de l’assurance maladie, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 6 et 7, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 8 et 9, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Analyse du type de marketing régional, analyse de la chaîne d’approvisionnement

Chapitre 10, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 11 et 12, Analyse des tendances du marché de l’assurance maladie, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation

Chapitre 13 et 14, sur le paysage des fournisseurs (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché de l’assurance maladie, des distributeurs, des résultats et de la conclusion de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

