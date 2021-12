Marché de l’assurance IoT – Prévisions mondiales des ventes, des revenus, des prix et de la marge brute jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans IoT Insurance Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de l’assurance IoT. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de l’assurance IoT est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de l’assurance IoT devrait passer de sa valeur initiale estimée de 5,69 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 324,94 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 65,8% au cours de la période de prévision 2019-2026. cette augmentation de la valeur de marché peut être attribuée à l’amélioration du modèle d’assurance ainsi qu’aux start-ups.

Facteurs de marché:

Il y a une amélioration du modèle d’assurance et les startups devraient agir comme un moteur de la croissance du marché.

Il y a une augmentation de l’adoption dans les économies développées et en développement qui stimule également le marché.

Il y a une augmentation de la demande concernant les services à valeur ajoutée et les startups de la plate-forme cloud devraient agir comme un moteur de la croissance du marché.

Contraintes du marché :

Le risque de confidentialité des données devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de l’assurance IoT

Par type

Assurance IARD

Assurance santé

Assurance-vie

Autres Assurance garantie Assurance des agriculteurs Cyberassurance Assurance pour animaux de compagnie Assurance Épargne et Placements Assurance retraite



Par application

Automobile et transport Voitures connectées Gestion de flotte Assurance Télématique Récupération de véhicule volé Optimisation de la chaîne d’approvisionnement et gestion des stocks Logistique et navigation

Bâtiments résidentiels et commerciaux Maison Connectée Sécurité et urgence Prévention proactive des pertes

Vie et santé Surveillance de la santé des patients Santé connectée Surveillance du mode de vie et de la condition physique

Affaires et entreprise Authentification et vérification du profil Risques spécifiques à l’entreprise et atténuation de la fraude Gestion des effectifs

Electronique grand public et machines industrielles Diagnostic basé sur le produit Gestion de la garantie

Voyager Connaissance de la situation

Agriculture Surveillance du bétail Surveillance et prévision du climat



Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Roost a annoncé qu’il rejoindrait le groupe de membres de l’IoT Insurance Observatory. Roost, un leader de la télématique résidentielle pour les compagnies d’assurance de biens. L’objectif de cette collaboration est de considérer la maison intelligente comme l’une des opportunités les plus pertinentes pour tirer parti des données IoT au sein de l’assurance.

En septembre 2018, Munich a acquis Relayr. Relayr est une startup de l’Internet des objets (IoT) dont la plate-forme middleware est conçue pour aider les entreprises industrielles à débloquer des informations sur les données de leurs machines et lignes de production existantes. Cette acquisition améliorera la réclamation d’assurance de Munich Re

Analyse compétitive

Le marché mondial de l’assurance IoT est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’assurance IoT pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’assurance IoT sont Google Inc. (États-Unis), Lemonade Inc. (États-Unis) SAP SE (Allemagne), IBM Corporation (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Oracle Corporation ( États-Unis), Zonoff Inc. (États-Unis), Accenture PLC (Irlande), LexisNexis (États-Unis), Capgemini (France), Hippo Insurance (États-Unis), Lemonade Inc. (États-Unis) Microsoft inc. (NOUS). Zurich Insurance Group SA (Suisse). Berkshire Hathaway Inc. (États-Unis), Allianz (Allemagne), Concirrus (Royaume-Uni), Genpact (États-Unis) et autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

