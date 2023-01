Marché de l’assurance des services de télécommunications: offre, demande, recherche sur l’industrie et analyse de l’utilisateur final, perspectives 2029

Ce rapport de marché met à disposition tous les détails sur les données historiques sur l’industrie, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les entreprises ont commencé à adopter une solution de rapport d’étude de marché pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Le gagnant Ce rapport met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour un produit particulier et des scénarios de demande et d’offre du marché.

Le marché mondial de l’assurance des services de télécommunications devrait connaître un TCAC important au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Dans les télécommunications, l’assurance de service est une norme de qualité de service prédéfinie établie par les fournisseurs de services de télécommunications (CSP) pour une expérience d’abonné dans laquelle le service fourni sur le réseau est idéal. L’augmentation considérable du nombre d’abonnés, la nécessité d’optimiser et d’améliorer l’investissement total et la capacité d’évaluer l’efficacité et la qualité de service (QoS) ont accru la demande d’alternatives d’assurance de services de télécommunications.

Les principales entreprises incluses dans ce rapport sont :

Broadcom, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hewlett Packard Enterprise Development LP, NEC Technologies India Private Limited, Nokia, Accenture, Amdocs, Comarch SA, Huawei Technologies Co., Ltd, IBM Corporation, MYCOM OSI, NETSCOUT, Oracle, Spirent Communications, Tata Consultancy Services Limited, TEOCO Corporation, VIAVI Solutions Inc., ZTE Corporation, Cisco Systems Inc., JDS Worldwide Corp.

Ce rapport inclut les parts de marché du marché de l’assurance des services de télécommunications pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Informations clés du rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché Analyse détaillée de la segmentation du marché des principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Portée du rapport : marché de l’assurance des services de télécommunications

Prévisions du marché de l’assurance des services de communication par solution

logiciel, services

Perspectives du marché de l’assurance des services de communication Taille de l’organisation

grandes entreprises, petites entreprises

Prévisions du marché de l’assurance des services de télécommunications par type de déploiement

Sur site, hébergé, cloud

Prévisions du marché de l’assurance des services de télécommunications par région

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique

Le marché mondial de l’assurance des services de télécommunications est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions, etc. pour étendre leur présence sur ce marché.

