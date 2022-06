Marché de l’assurance automobile 2021 couvrant les principaux facteurs moteurs et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2030

Le marché de l’assurance automobile devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 8,75 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

L’assurance automobile est le contrat entre le propriétaire du véhicule et la compagnie d’assurance qui les protégera de la perte survenue en raison d’un accident ou a été perdu en raison du véhicule, et en échange, le propriétaire du véhicule doit payer une prime à la compagnie d’assurance par an et après que la compagnie d’assurance accepte de payer les pertes comme indiqué dans votre police.

L’augmentation de la demande pour le marché de l’assurance automobile dans les domaines des accidents tels que les collisions de la route, les dommages physiques ou corporels, le vol et l’incendie a créé une pression sur les compagnies d’assurance pour qu’elles investissent et a développé davantage de polices qui auront moins de prolifération, une couverture élevée et fournir de l’argent sous la forme d’une blessure médicale ou de tout autre dommage. Les accidents augmentent en raison de la conduite en état d’ébriété et de la conduite à grande vitesse, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d’assurance automobile.

Segmentation du marché de l’assurance automobile :

Marché de l’assurance automobile, par couverture

Assurance responsabilité civile

Collision/Complète/Autres couvertures facultatives

Marché de l’assurance automobile, par canal de distribution

Agents/courtiers d’assurance

Réponse directe

Banques

Les autres

Marché de l’assurance automobile, par âge du véhicule

Véhicules neufs

Véhicules d’occasion

Marché de l’assurance automobile, par application

Personnel

Commercial

Marché mondial de l’assurance automobile, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Sur la base de la région, le marché des assurances automobiles a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des assurances automobiles, suivie de l’Europe.

Principaux acteurs du marché couverts par le marché de l’assurance automobile:

Compagnie d’assurance populaire de Chine

CHINA PACIFIC INSURANCE CO.

Ping An Compagnie d’Assurance (Groupe) de Chine, Ltd.

Assurance automobile mutuelle de State Farm

Berkshire Hathaway Inc.

Amiral Groupe Plc

GEICO

Groupe Tokio Marine

Allianz

Compagnie d’assurance Allstate

