Marché de l’angio-œdème médié par la bradykinine 2022 Paysage complet de l’industrie et des fournisseurs 2029

L’œdème de Quincke et l’urticaire font référence à un défi dans la pratique clinique quotidienne et peuvent soit coexister, soit se présenter comme des conditions indépendantes. La condition est caractérisée par un pathomécanisme complexe, et divers facteurs peuvent déclencher leurs symptômes. Pour développer un schéma thérapeutique efficace, ces différences sont cruciales.

L’augmentation du nombre de personnes souffrant d’œdème de Quincke médié par la bradykinine à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’œdème de Quincke médié par la bradykinine. L’augmentation des initiatives des organisations publiques et privées envers les maladies rares et les progrès continus de la technologie fournissant des traitements spécifiques améliorés accélèrent la croissance du marché. La forte demande de médicaments, notamment les concentrés de C1-INH, l’antagoniste des récepteurs b2 de la bradykinine, l’icatibant et l’inhibiteur de la kallikréine, et l’écallantide, entre autres, et l’augmentation du nombre de stratégies d’acquisition et de collaborations d’entreprises entre fabricants influencent davantage le marché. De plus, la croissance de la population, les progrès dans le secteur de la santé, les activités de recherche et développement, et les initiatives gouvernementales de sensibilisation ont un effet positif sur le marché de l’œdème de Quincke médié par la bradykinine. En outre, la demande de nouveaux médicaments et traitements offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Eisai Co. Ltd

Pfizer, Inc.

Sanofi

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd

Novartis AG

Allergan

Merz Pharma

Johnson & Johnson Services, Inc.

F. Hoffmann-La Roche SA

Société Bristol-Myers Squibb

AbbVie Inc

Lis

Takeda Pharmaceutical Company Limitée

Bayer AG

Biogène

AstraZeneca

Thérapeutique VTV

H.Lundbeck A/S

TauRx Pharmaceuticals Ltd

COMPAGNIE DAIICHI SANKYO, LIMITÉE

Segmentation du marché mondial de l’angio-œdème médié par la bradykinine par :

Par classe de médicaments (concentrés C1-INH, antagoniste des récepteurs B2 de la bradykinine, icatibant et inhibiteur de kallicréine, écallantide, autres)

Par mode d’administration (injectable, oral, autres)

Par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne)

Par utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres)

Opportunité de marché de l’angio-œdème médié par la bradykinine : marchés émergents

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

