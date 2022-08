Marché de l’analyse prédictive et prescriptive Forte demande et tendances de la région APAC | Rapports d’Emergen Research

Le marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive devrait atteindre une taille de marché de 64,58 milliards de dollars d’ici 2028 et enregistrer un TCAC considérablement élevé, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions de prise de décision basées sur les données. L’adoption croissante de solutions d’intelligence d’affaires et d’analyse dans différents secteurs et industries est un autre facteur majeur qui devrait encore stimuler la croissance du marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive au cours de la période de prévision.

Le rapport de recherche et les prévisions du marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive jusqu’en 2027 sont un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive. marché de l’analyse prescriptive en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes et les derniers développements technologiques. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché de l’analyse prédictive et prescriptive à l’échelle mondiale et régionale, ainsi qu’une estimation approfondie des prévisions jusqu’en 2028.

Méthodologie

de recherche Emergen Research suit une méthodologie cohérente pour réduire les erreurs résiduelles à un niveau minimum en affiner la portée, valider grâce à des informations primaires et alimenter régulièrement la base de données interne. Un modèle dynamique est formulé pour capturer les fluctuations régulières du marché et, par conséquent, être mis à jour avec tout changement dans la dynamique du marché. Les paramètres et les variables impliqués dans la recherche varient en fonction des marchés individuels et, plus important encore, les informations sur la demande et l’offre sont incluses dans le modèle pour identifier l’écart du marché.

Principaux faits saillants du rapport :

Le segment des solutions devrait être en tête en termes de TCAC des revenus de 25,4 % au cours de la période de prévision. Ce taux de croissance élevé peut être attribué à l’application croissante de solutions d’analyse prédictive et prescriptive pour la détection des fraudes, la gestion de la dette et la gestion des risques dans divers secteurs.

Le segment cloud devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de solutions d’analyse basées sur le cloud par l’utilisateur final pour collecter, traiter et transférer efficacement les données analysées.

En termes de contribution des revenus au marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive, le segment des opérations devrait être en tête au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions avancées pour améliorer la planification des stocks dans différents secteurs.

Le segment des soins de santé devrait représenter une part de marché comparativement plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de l’analyse prédictive dans le secteur des soins de santé pour la détection de l’état des patients dans les services généraux et les soins intensifs.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de l’analyse prédictive et prescriptive incluent : Microsoft Corporation, Oracle Corporation, International Business Machines Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Salesforce.com, Inc., Qliktech Inc., Tableau Software, Inc., TIBCO Software Inc. et Pegasystems Inc.

Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive en fonction du type, du déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Prestations

Solutions

Gestion de la relation client Détection de fraude Gestion des risques gestion des performances

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

o Sur site

o cloud

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

o Ressources humaines

Analyse des talents

o Ventes et commercialisation

Analyse marketing Analyse comportementale

o Finances

Analyse de collecte

o Opérations

Gestion de la diffusion Planification des stocks

o Les autres

Aperçu régional :

Le marché mondial de l’analyse prédictive et prescriptive a été classé sur la base de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Analyse prédictive et prescriptive dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés

.

Échelle et prévisions de l’industrie : les analystes de l’industrie ont fourni des prévisions historiques, actuelles et prévues de l’échelle de l’industrie du point de vue de la valeur et du volume

