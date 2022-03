Marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord 2021: analyse SWOT, croissance future, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus étudiés dans les dernières recherches

Le marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord devrait passer de 283,42 millions de dollars américains en 2019 à 519,82 millions de dollars américains d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,5 % de 2020 à 2027.

L’analyse maritime est un processus de collecte, d’analyse et d’interprétation d’informations critiques liées à diverses activités de navigation. L’analyse maritime offre divers avantages clés aux parties prenantes impliquées dans l’industrie du transport maritime et maritime, certains de ces avantages incluent une productivité accrue, des performances supérieures, une meilleure sécurité, des économies de coûts et des informations précieuses liées à divers paramètres qui orientent le marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord. Région. L’industrie du transport maritime évolue à un rythme soutenu en raison de l’augmentation des échanges entre les pays, de l’évolution du paysage technologique et de l’incertitude des économies et des conditions géopolitiques.

Parcourir le rapport complet-https://www.businessmarketinsights.com/reports/north-america-maritime-analytics-market

Les perspectives d’investissement pour les sociétés d’analyse de données devraient faire exploser le marché nord-américain de l’analyse maritime. En raison de l’avancement de la technologie, plusieurs acteurs de l’industrie maritime qui opèrent dans la région de l’Amérique du Nord ont commencé à rechercher des solutions d’analyse maritime afin d’améliorer l’efficacité et la fiabilité des données marines pour les opérations futures qui stimulent la croissance du marché de l’analyse maritime. Traditionnellement, les données maritimes étaient collectées une fois par an avec l’utilisation de main-d’œuvre, ce qui impactait les acteurs de l’industrie maritime. En raison des besoins en analyse de données dans le secteur maritime, plusieurs sociétés d’analyse et de développement de logiciels ont commencé à proposer des logiciels d’analyse maritime.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur l’analyse maritime en Amérique du Nord sur – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00015403

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• ABB Ltd.

• exactEarth Ltd.

• Itransition

• Planet Labs Inc.

• Prisma Électronique SA

• ShipNet

• SINAY SAS

• SparkCognition

• Spire mondial

• Windward Ltd.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ANALYSE MARITIME EN AMÉRIQUE DU NORD

Marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord, par application

• Cartographie d’itinéraire optimale

• Analyse prédictive et prescriptive

• Informations sur les prix

• Sûreté et sécurité des navires

• Les autres

Marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord, par utilisateur final

• Commerciale

• Militaire

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché sur l’analyse maritime en Amérique du Nord – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00015403

Raisons d’acheter le rapport

1. Comprendre le paysage du marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement élevé

2. Gardez une longueur d’avance sur la course en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord

3. Planifier efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

4. Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché de l’analyse maritime en Amérique du Nord

5. Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché de l’analyse maritime par divers segments de 2020 à 2027 dans la région Amérique du Nord.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/