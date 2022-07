Marché de l’analyse en continu Opportunités commerciales 2020 par régions, fabricants et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial des tests dans le cloud devrait atteindre 21,67 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché mondial des tests dans le cloud est tirée par des facteurs clés tels que l’application croissante des technologies de cloud computing, la tendance constante à la transformation numérique et le besoin croissant de tester la sécurité et l’évolutivité de l’infrastructure cloud. de test dans le cloud sont également appelées solutions de test basées sur le cloud. Il s’agit d’une forme de test logiciel qui surveille les composants physiques et virtuels, notamment le stockage, les applications Web, les performances du réseau, la sécurité, l’évolutivité et la fiabilité.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des tests dans le cloud incluent : IBM, Oracle, CA Technologies, Micro Focus, SmartBear Software, SOASTA, Xamarin, Cygnet Infotech, Cavisson Systems et Cigniti Technologies Limited.

L’étude sur le marché mondial des tests dans le cloud est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché des tests cloud a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie du marché Cloud Testing.

Quelques conclusions clés du rapport :

En mars 2021, Tricentis a acquis Neotys. Cette acquisition aidera Tricentis à accélérer la transformation numérique des entreprises à l’aide de tests logiciels automatisés.

Le segment des plates-formes et outils de test devrait enregistrer un TCAC de 13,6 % tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué au besoin croissant de tests fonctionnels et de tests de performance dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision. Le développement de l’industrie de la vente au détail, de l’informatique et des télécommunications, l’augmentation des investissements dans l’infrastructure de réseau cloud et l’adoption croissante des solutions de cloud computing sont des facteurs clés qui propulsent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Il offre exclusivement des détails sur le cadre réglementaire et les politiques de développement qui ont été mises en œuvre sur le marché au cours dernières années dernières tendances du marché des tests en nuage Le rapport sur le marché mondial des tests en nuage est un document complet sur le scénario actuel de l’industrie mondiale du marché des tests en nuage.

Pour les besoins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des tests cloud en fonction des composants, de la taille de l’organisation, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Plateformes et outils de

test Outils de test fonctionnel

test de performance ou de charge Outils de

test GUI Outils de test

API Outils

de virtualisation des services

-navigateurs

Services Services

professionnels Services

gérés

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, USD milliards ; 2018-2028)

Commerce de détail et commerce électronique

Transports

Informatique et télécommunications

BFSI

Médias et divertissement

Autres

Aperçu régional :

Le marché mondial des tests dans le cloud a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient & Afrique. Il évalue la présence du marché mondial des tests cloud dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des tests cloud est formulé avec des données pertinentes. qui aideront les entreprises établies et les nouveaux entrants à analyser les tendances commerciales et à capitaliser sur les stratégies d’investissement. Le marché des tests Cloud est analysé dans le but d’aider les lecteurs à obtenir un retour sur investissement maximal et à permettre un processus de prise de décision éclairé.

Cette enquête apporte des réponses aux questions importantes suivantes :

Quel est le taux de croissance attendu du marché Cloud Testing ? Quelle est la taille du marché pour la période de prévision de 2022 à 2028 ?

Quels sont les principaux moteurs du changement de cap de l’industrie ?

Quels sont les principaux fournisseurs qui dominent l’industrie du marché Cloud Testing dans différentes régions? Quelles sont leurs stratégies gagnantes pour garder une longueur d’avance sur la concurrence ?

Quelles sont les tendances du marché du Cloud Testing Market auxquelles les propriétaires d’entreprise pourront faire confiance au cours des prochaines années?

Quels sont les menaces et les défis qui devraient limiter les progrès de l’industrie du marché Cloud Testing dans différents pays?

Quelles sont les principales opportunités offertes aux employeurs au cours de la période de prévision de 2022 à 2028 ?

