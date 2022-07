Marché de l’analyse d’images médicales Forte demande et tendances de la région APAC | Rapports d’Emergen Research

Le marché mondial de l’analyse d’images médicales représentera 4,83 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’incidence croissante des maladies chroniques à l’échelle mondiale a créé une demande pour un processus de traitement efficace. L’augmentation de la croissance est principalement due à l’augmentation de l’utilisation par les consommateurs associée à l’adoption de solutions d’analyse d’images pour le diagnostic.

De plus, afin de fournir de meilleurs établissements de soins, les hôpitaux et les cliniques générales mettent l’accent sur différentes formes de solutions de traitement assistées par ordinateur, ce qui contribue à son tour à la croissance globale du marché. Des solutions technologiquement avancées telles que des plates-formes 3D / 4D ainsi que des plates-formes d’imagerie multimodalité ont également été introduites et devraient également alimenter la croissance globale du marché.

Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Principaux faits saillants du rapport :

En février 2019, Hologic, une société américaine de dispositifs médicaux, a lancé un outil d’analyse nommé Unifi Analytics. Ceci a été développé afin d’aider les centres d’imagerie mammaire afin d’améliorer l’efficacité ainsi que de réduire les temps d’arrêt dans le segment de la mammographie.

Le segment des applications en oncologie devrait représenter un TCAC de 7,7 % au cours des années prévues, ce qui peut être attribué aux domaines croissants d’applications de l’image médicale dans l’analyse et les logiciels, en particulier dans le domaine du diagnostic du cancer.

Dans un grand nombre d’hôpitaux à travers le monde, l’adoption de l’analyse d’images médicales a augmenté à un rythme effréné en raison du nombre toujours croissant de patients qui se rendent pour un diagnostic dans les hôpitaux

. Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de l’analyse d’images médicales incluent : MIM Software, Inc., Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, Inc., Toshiba Medical Systems Corporation (Canon Medical Systems Corporation), Siemens Healthineers, Agfa-Gevaert Group et Spacelabs Healthcare et entre autres.

Lisez plus de détails sur les données des principales entreprises pour le marché de l'analyse d'images médicales @

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse d’images médicales en fonction de la modalité, du type d’imagerie, de l’application et de la région :

Perspectives de la modalité (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

o Tomographie

o Imagerie par ultrasons

o Imagerie radiographique

o Modalités combinées

Perspectives du type d’imagerie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

o Imagerie

2D Imagerie 3D

ou Imagerie 4D

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

o Orthopédie

o Dentaire

o Neurologie

o Cardiologie

o Oncologie

o Obstétrique et gynécologie

Demande de personnalisation Rapport sur le marché de l'analyse d'images médicales @

Aperçu régional :

Le marché mondial de l’analyse d’images médicales a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Il évalue la présence du marché mondial de l’analyse d’images médicales dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés

.

À propos d’Emergen Research :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous le faire savoir. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.