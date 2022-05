Marché de l’analyse des soins de santé 2022 Facteurs explosifs de revenus par taille des principaux fournisseurs, demande, stratégie de développement, tendances futures et rapport de recherche sur la croissance de l’industrie

DBMR annonce la publication du rapport « Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l’ analyse des soins de santé d’ici 2028 » . Ce rapport met en évidence les principales dynamiques du marché de l’industrie de l’analyse de la santé et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Ce rapport Healthcare Analytics fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. En fonction de la demande du client, une énorme quantité d’informations sur les entreprises, les produits et le marché a été rassemblée via ce rapport de l’industrie qui aide finalement les entreprises à créer de meilleures stratégies. . Toutes ces fonctionnalités sont strictement appliquées lors de la création de ce rapport Healthcare Analytics Market 2021 pour un client. Il donne des explications sur diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur.

Scénario de marché de l’analyse des soins de santé

L’analyse des soins de santé est également connue sous le nom d’analyse des données cliniques, qui est la branche de l’analyse qui offre des informations sur les dossiers des patients, la gestion hospitalière, le diagnostic et plus encore, fournissant des informations aux niveaux macro et micro. L’analyse des soins de santé aide à fournir des données en temps réel qui peuvent aider à décider du cours du traitement futur du patient.

L’analytique peut être utilisée de plusieurs façons dans l’environnement de soins de santé d’aujourd’hui, comme :

Gestion des opérations

Évaluation de la variabilité clinique (coût/qualité/résultats)

Segmentation des patients

Gestion des risques

Santé des populations

Suivi des patients

Pour aller plus loin, le rapport d’intelligence économique de Market intègre des études de segmentation comprenant des catégories de produits et d’applications, et une analyse au niveau régional des principales zones géographiques. En passant au scénario concurrentiel du marché, l’offre de produits et de services des principales organisations ainsi que les stratégies commerciales qu’elles emploient pour maintenir une forte emprise sur ce marché sont examinées en profondeur.

Les informations statistiques présentées dans ce rapport sont basées sur l’enquête et l’étude primaires et secondaires du marché Healthcare Analytics in Government, ainsi que sur le communiqué de presse. Cela comprend des données via un groupe mondial d’expertise d’acteurs notables de l’analyse de la santé au gouvernement pour fournir les dernières informations sur le marché international de l’analyse de la santé au gouvernement. À l’avenir, l’analyse de segmentation est évidemment expliquée en tenant compte de toutes les probabilités importantes pertinentes aux conditions du marché du marché dans le gouvernement.

Analyse PESTLE du marché mondial de l’analyse des soins de santé

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (évolution de la démographie familiale, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de modes de vie)

• Technologiques (évolutions de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridiques (législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementations et restrictions internationales et commerciales )

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, élimination des

déchets et durabilité)

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies au mieux, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises

La concurrence sur le marché mondial de l’analyse des soins de santé par les TOP Players est,

IBM

Wipro Limitée

Tous les scripts

Société Cerner

Catalyseur de la santé

Inovalon

McKesson Corporation

Sur la base du produit, l’étude de marché de Healthcare Analytics affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par type (analyse prescriptive, analyse prédictive, analyse descriptive)

Par composant (services, logiciels, matériel), modèle de livraison (à la demande, sur site)

Sur la base des utilisateurs finaux, l’étude de marché de Healthcare Analytics se concentre sur l’état et les perspectives des principales applications, la consommation (ventes), la part de marché et le taux de croissance de chaque application, y compris

Par application (analyse clinique, analyse de la santé de la population, analyse opérationnelle et administrative, analyse financière)

Par utilisateur final (payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS)

Ce rapport sur le marché de Healthcare Analytics étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance du produit dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Segmentation : marché américain de l’analyse des soins de santé

Le marché américain de l’analyse des soins de santé est segmenté en cinq segments notables tels que le type, le composant, le modèle de livraison, l’application, l’utilisateur final et la géographie.

Sur la base du type, le marché est segmenté en analyse prédictive, analyse descriptive et analyse prescriptive. En 2019, le segment de l’analyse prescriptive croît au TCAC le plus élevé et est attendu pour la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels, matériels et services. Le segment des services est sous-segmenté en services de support et services d’analyse commerciale. En 2019, le segment des services devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du modèle de livraison, le marché est segmenté en à la demande et sur site. En 2019, le segment à la demande croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en analyse clinique, analyse financière, analyse opérationnelle et administrative et analyse de la santé de la population. Le segment de l’analyse clinique est sous-segmenté en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision. Le segment de l’analyse financière est sous-segmenté en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus (RCM), intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus (FWA) et ajustement des risques et évaluation des risques. Le segment de l’analyse opérationnelle et administrative est sous-segmenté en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre, performance de l’entreprise, analyse de la chaîne d’approvisionnement, intelligence du marché, analyse de la recherche et analyse stratégique. Le segment de l’analyse de la santé de la population est sous-segmenté en gestion des risques de la population, gestion des soins de la population, engagement des patients, gestion des résultats cliniques et établissement des coûts par activité. En 2019, le segment de l’analyse de la santé de la population croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

On the basis of end user, the market is segmented into healthcare payers, healthcare providers and ACOS, HIES, MCOS, and TPAS. The healthcare payers segment is sub-segmented into government agencies, private insurance companies and employers and private exchanges. The healthcare providers segment is sub-segmented into post-acute care organizations, hospitals, physician practices, and IDNS and ambulatory settings. In 2019, Healthcare Payers segment is growing at the highest CAGR in the forecast period of 2019 to 2026.

Strategic Points Covered in Table of Content (Chapter) of Global Healthcare Analytics Market:

Chapter 1 – Executive Summary

The report commences with an executive summary of the Healthcare Analytics market report, which includes the summary of key findings and key statistics of the market. It also includes the market value (US$ million) estimates of the leading segments of the Healthcare Analytics market.

Chapter 2 – Market Introduction

Readers can find detailed taxonomy and definitions in this chapter to understand basic information regarding the Healthcare Analytics market dynamics, supply chain, list of key distributors and suppliers and list of key market participants.

Chapter 3 – Market Overview

Readers can find a detailed opportunity analysis on Healthcare Analytics Market

Chapter 4 – Market Overview

Tracking the market scenario, with key inferences drawn from historical data, current trends, and future prospects. This section provides the Macro-Economic Factors for the market

Chapter 5 – Market Background

Readers can find various macro-economic factors associated with the growth of the market. This chapter highlights the key market dynamics, which include the drivers, restraints and trends

Chapter 6 – Global Economic Outlook

This section shows the Gross Domestic Product by Region & Country from 2006 – 2021

Chapter 7 – Key Inclusions

This section of the report includes regulation and reimbursement scenario associated with the market

Chapter 8 – North America Healthcare Analytics Market Analysis 2010–2018 & Opportunity Assessment 2018–2028

This chapter includes a detailed analysis of the anticipated growth in the North America Healthcare Analytics market along with a country-wise assessment for countries in the region, including the U.S. and Canada. Readers can also find information pertaining to the regional trends and regulations prevailing in the North America Healthcare Analytics market and regional market growth classified on the basis of product type, modality and end user.

Chapter 9 – Latin America Healthcare Analytics Market Analysis 2010–2018 & Opportunity Assessment 2018–2028

Readers can find detailed information regarding factors such as pricing analysis and regional trends that are impacting the growth of the Latin America Healthcare Analytics market. This chapter also includes the growth prospects of the Healthcare Analytics market in leading LATAM countries such as Brazil, Mexico and rest of the Latin America region.

Chapter 10 – Europe Healthcare Analytics Market Analysis 2021–2018 & Opportunity Assessment 2018–2028

Important growth prospects of the Healthcare Analytics market, on the basis of product type, modality and end user in several European countries such as Germany, the U.K., France, Italy, Spain, Russia, Poland & the rest of Europe have been included in this chapter.

