Marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération Demande mondiale, croissance, opportunités, principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2027

Le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre un taux de croissance de 18,10 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La croissance est tirée par l’augmentation de l’adoption de systèmes de gestion de laboratoire pour sauvegarder la structure brute obtenue grâce à l’utilisation d’analyses en aval.

Le séquençage de nouvelle génération décrit plusieurs technologies de séquençage modernes, il est donc également appelé séquençage à haut débit. Comme ces technologies modernes activent l’ADN et l’ARN à moindre coût et rapidement et sans engager beaucoup de dépenses par rapport aux technologies traditionnelles et ont transformé l’étude de la génomique et de la biologie moléculaire. La demande de solutions de données qui a stimulé les activités de R&D sur ce marché, car elle garantit la fourniture d’une traçabilité complète du flux de travail effectué lors de l’interprétation, stimulera la croissance du marché. Les efforts de recherche pour la normalisation et la surveillance des flux de données en ce qui concerne les répertoires de sortie et d’entrée, avec plusieurs protocoles d’évaluation utilisés sur les données exactes, stimuleront également la croissance du marché et créeront des opportunités de croissance pour le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération au cours de la période de prévision. de 2020-2027.

Étendue du marché mondial de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération et taille du marché

Le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération est segmenté en fonction du produit, du flux de travail, du mode et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur le produit de base, le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération est segmenté en services, logiciels NGS commerciaux et autres. Le NGS commercial est segmenté en plate-forme OS/UI, logiciel analytique, outils de contrôle qualité/prétraitement, outils et logiciels d’alignement, alignement de séquences d’ADN, alignement de séquences d’ARN et alignement de séquences de protéines.

Sur la base du flux de travail, le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération est segmenté en analyse de données primaires, analyse de données secondaires et analyse de données tertiaires. L’analyse des données secondaires est segmentée en mappage de lecture, alignement de variantes et appel de variantes. L’analyse des données tertiaires est segmentée en annotation de variantes, analyse de données spécifiques à l’application, bis-sulfite/méthylation ciblée, exome/ADN ciblée, séquençage d’ARN, génome entier, segment de puce et autres.

Sur la base du mode, le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération est segmenté en analyse de données interne et analyse de données externalisée.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération est segmenté en recherche universitaire, recherche clinique, hôpitaux et cliniques , entités pharmaceutiques et biotechnologiques, etc.

Marché mondial de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération Analyse au niveau des pays

Le marché Analyse des données de séquençage de nouvelle génération est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, flux de travail, mode et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération en raison de l’utilisation croissante de nouvelles plateformes et solutions dans les économies en développement de cette région. La section pays du rapport sur le marché Analyse des données de séquençage de nouvelle génération fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et les futurs du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération

Le paysage concurrentiel du marché Analyse des données de séquençage de nouvelle génération fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération sont Congenica Ltd, Illumina, Inc, Omicia, Inc, STATION X LTD, DNANEXUS, INC, Seven Bridges Genomics, Inc, Bluebee Holdings BV, Genalice, Edico Genome, F. Hoffmann-La Roche AG, DNASTAR, Aligent Technologies, Inc, GATC Biotech AG, PerkinElmer, Inc, Thermo Fisher Scientific, Qiagen, Macrogen, Inc, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément

