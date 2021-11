Marché de l’analyse de fusion à haute résolution  Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché de l’analyse de fusion à haute résolution ; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché de l’analyse de fusion à haute résolution de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Marché mondial de l’analyse de fusion à haute résolution devrait connaître un TCAC stable de 4,0% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et à la prise de conscience croissante, ainsi qu’aux applications de l’analyse de fusion à haute résolution. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’analyse de fusion à haute résolution sont Thermo Fisher Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Qiagen, Bio-Rad Laboratories, Agilent Technologies, Illumina, Inc., Azura Genomics, bioMérieux SA, Meridian. , Novacyt Group, Canon USA, Inc, Premier Biosoft, Chai Inc., Cole-Parmer, Alphahelix Technologies AB, Methyldetect, Biotium, American Society for Microbiology, Elsevier BV, Roche Molecular Systems, Inc., Bioeksen R&D Technologies Ltd. et Solis Biodyne entre autres.

Définition du marché :

La fusion à haute résolution (HRM) est une technique post-PCR unique, homogène et à tube fermé qui permet aux scientifiques génomiques de décomposer les variétés héréditaires dans les amplicons PCR. C’est un processus très puissant qui est utilisé pour l’identification des changements, des polymorphismes et des contrastes épigénétiques dans les tests ADN double brin. C’est mieux que les autres progrès du génotype. L’application de fusion haute résolution la plus remarquable est le filtrage de qualité dans les amplicons PCR.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 4 29 000 personnes sont décédées du paludisme dans le monde en 2015. 92 % des décès sont survenus dans la région africaine, suivis par la région de l’Asie du Sud-Est, 6 % et 2 % dans la région de la Méditerranée orientale. Les méthodes traditionnelles de détection des infections prennent du temps et ont une faible sensibilité. Pour éviter ces limitations, un test d’analyse de fusion à haute résolution basé sur la PCR a été développé. Cette analyse de fusion à haute résolution est utilisée pour détecter et identifier P. falciparum, P. vivax et P. malaria qui infectent les humains.

Facteurs de marché

Le nombre croissant de maladies infectieuses renforce la croissance du marché

Un nombre croissant de troubles génétiques agit comme un catalyseur pour la croissance du marché

Divers avantages de la fusion à haute résolution (HRM) par rapport aux autres technologies de génotypage augmentent la croissance du marché

L’augmentation des investissements, des fonds et des subventions public-privé sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance du marché

Contraintes du marché

Une limitation technique associée à l’analyse HRM-QPCR entrave la croissance du marché

Les problèmes liés au stockage des données limitent la croissance du marché

La réduction du coût des autres technologies de génotypage entrave la croissance du marché

Segmentation: marché mondial de l’analyse de fusion à haute résolution

Par produit et service

Instruments Réactifs et consommables

Réactifs PCR spécialisés

Colorants intercalaires Logiciels et services



Par application

Génotypage SNP Découverte de mutations Identification des espèces Identification de l’agent pathogène Épigénétique Autres



Par utilisateur final

Laboratoires de recherche et instituts universitaires Hôpitaux et centres de diagnostic Entreprises pharmaceutiques et entreprises de biotechnologie Autres



Développements clés sur le marché :

En avril 2019, des scientifiques de l’Université de Californie à San Francisco ont présenté un nouveau type d’interface cerveau-ordinateur (BCI) qui pourrait permettre aux personnes paralysées de communiquer à la vitesse de la parole naturelle. La technologie fonctionne en deux étapes. Il interprète les signaux cérébraux en mouvements du conduit vocal suivis de la conversion de ces mouvements en parole. Cette technologie aiderait les patients paralysés et victimes d’AVC à communiquer et à améliorer leur vie

En novembre 2018, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la première entreprise de tests ADN de tests pharmacogénétiques destinés aux consommateurs à commercialiser son test. Ce test est utilisé pour prévoir l’efficacité du médicament. Les tests pharmacogénétiques permettront de prédire comment l’ADN d’une personne influencera sa réponse aux médicaments. Il fournira également des informations sur 33 variantes génétiques associées à la façon dont les consommateurs réagissent à plus de 50 médicaments courants en vente libre et sur ordonnance, en particulier pour la santé mentale. Le test pharmacogénétique est le seul test approuvé directement au consommateur

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’analyse de fusion à haute résolution sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

