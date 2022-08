Marché de l’alcool benzylique 2022 |exclusif sur les derniers revenus, la portée future, les développements récents de l’industrie et les stratégies

croissance Rapport deRechercher. La demande croissante d’alcool benzylique comme médicament antiparasitaire et conservateur populaire dans les médicaments injectables, l’utilisation croissante d’alcool benzylique dans les peintures et les revêtements et la demande croissante des consommateurs pour l’alcool benzylique comme conservateur dans les crèmes pour la peau à la place de la paraffine sont principalement des facteurs déterminants. croissance du marché du marché de l’alcool benzylique.

L’alcool benzylique peut être utilisé pour fabriquer une grande variété de produits en raison de sa faible toxicité et de sa faible volatilité, notamment les peintures et les revêtements, le goût et les parfums, les articles de soins personnels et les produits pharmaceutiques. D’autres applications pour l’alcool benzylique comprennent le dégraissage, la teinture de polyamide et l’aide au collage. En outre, l’alcool benzylique est de plus en plus utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels en raison de sa saveur et de sa texture agréables, ce qui augmentera les revenus du marché de l’alcool benzylique. Il est le plus souvent utilisé comme composé chimique aromatique dans les cosmétiques et les produits de soins personnels en raison de la molécule stable en forme d’anneau de l’alcool benzylique, qui est caractérisé comme un alcool aromatique et est typique de tous les composés aromatiques.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1210

Le rapport fournit une estimation approfondie de l’impact global de la pandémie sur le marché de l’alcool benzylique et ses segments vitaux. Le rapport examine également l’impact de la pandémie dans différentes régions du marché. Il propose également une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché Alcool benzylique.

Les principaux acteurs du marché sont

Hubei Greenhome Materials Technology, Inc., Merck KGaA, Valtris Specialty Chemicals Limited, Finar Limited, Greenfield Global Inc., INEOS Group Ltd., Elan Chemical Company, Inc., Alfa Aesar, Wuhan Youji Industries Co. , Ltd., et Lanxess Aktiengesellschaft.

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial de l’alcool benzylique avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires perspicaces. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance du marché, la taille et les approches d’investissement. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché Alcool benzylique, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation et les revenus.

Quelques points saillants du rapport

Le segment des peintures et revêtements devrait croître à un TCAC stable au cours de la période de prévision. L’alcool benzylique fonctionne comme un solvant et est un ingrédient dans les laques, les peintures, les revêtements de résine époxy et les encres. L’alcool benzylique est le composant actif de plusieurs décapants de peinture car il fonctionne bien comme solvant pour les revêtements tels que la peinture, la gomme laque et la laque. De plus, l’alcool benzylique est un solvant puissant qui ne contient pas de polluants atmosphériques dangereux lorsqu’il est associé à un matériau visqueux pour l’aider à adhérer aux revêtements.

Les décapants de peinture qui ne contiennent pas de polluants atmosphériques dangereux (HAP), tels que les décapants de peinture au chlorure de méthylène, sont remplacés par de l’alcool benzylique et des mélanges d’alcool benzylique. En particulier, il a été découvert que l’alcool benzylique fonctionne bien sur les revêtements aéronautiques standard (par exemple, apprêt époxy et couche de finition en polyuréthane). Ce sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus de ce segment.

Le segment des résines époxy représentait une part importante des revenus en 2021. Dans les compositions comprenant de l’époxy durci, l’alcool benzylique est un ingrédient non réactif typique. L’alcool benzylique est un élément clé de nombreux composés chimiques utilisés dans l’industrie de la construction. Il est utilisé dans les décapants de peinture, les systèmes de résine époxy et les produits de nettoyage ayant un effet décapant en raison de sa faible volatilité et de son point d’ébullition relativement élevé de 205 °C.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1210

Paysage concurrentiel :

Le dernier rapport contient un résumé détaillé du paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial de l’alcool benzylique, avec un profilage systématique des entreprises opérant dans cette industrie. Dans cette section du rapport, les experts ont répertorié les initiatives stratégiques entreprises par ces rivaux du marché pour l’expansion commerciale proposée. En outre, il met en évidence les développements clés et les positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario global du marché. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont également été évalués dans le rapport grâce à des outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT.

Dévoilement des principaux facteurs de croissance du marché mondial :

l’étude propose une analyse approfondie des perspectives du produit, qui décrit les dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial de l’alcool benzylique en un large éventail de produits.

L’étude couvre les données essentielles liées au paysage des applications de ces produits, à la demande et à la part de marché détenues par chaque type d’application, ainsi qu’à l’analyse de leur taux de croissance sur la période estimée.

Une description détaillée des canaux de distribution, y compris les distributeurs, les producteurs et les acheteurs, est l’un des principaux points forts du rapport sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’alcool benzylique en fonction de la qualité, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de qualité (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Qualité industrielle Qualité

alimentaire Qualité

pharmaceutique

Autres

perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2019- 2030)

Agent de nettoyage

Solvant synthétique

Résines époxy

de conservation bactériostatiques

Solvant diélectrique

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Aliments et boissons

Produits pharmaceutiques

Peintures et revêtements

Cosmétiques et soins personnels

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/benzyl-alcohol-market

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine) , Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

quelle région est devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Alcool benzylique ?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Gestion de l’empreinte carbone ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Alcool benzylique ?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1210

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-benzyl-alcohol-market