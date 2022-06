Marché de l’agriculture verticale et des usines de plantes 2022 Taille, tendances, croissance, perspectives et prévisions 2030

L’agriculture verticale consiste à faire pousser des cultures à l’intérieur en couches empilées verticalement. La méthode a été traditionnellement utilisée pour maximiser l’espace, économiser l’énergie et l’eau et pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire. Utilisant la culture hydroponique, l’aquaponie, l’aéroponie et d’autres innovations technologiques, les fermes verticales offrent une solution réalisable pour la production alimentaire pour une population mondiale croissante.

Quelle est la taille de l’industrie de l’agriculture verticale?

Selon le rapport, le marché mondial de l’agriculture verticale et des usines de plantes était évalué à xxx milliards USD en 2021, et il devrait atteindre xx milliards USD d’ici 2030 à un TCAC de xx% de 2021 à 2030.

On estime que la croissance de la population urbaine et le soutien du gouvernement à l’agriculture durable stimulent le marché de l’agriculture verticale et des usines de production. La popularité croissante des aliments biologiques, l’utilisation optimale de l’espace vertical pour la production agricole et l’utilisation équilibrée de l’énergie sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’agriculture verticale et l’activité d’usine de plantes sont-elles rentables ?

L’agriculture verticale est une activité émergente qui produit de la nourriture dans des tours de culture verticales. L’urbanisation rapide et l’augmentation subséquente de la population ont conduit de nombreuses personnes à considérer l’agriculture verticale comme une nouvelle option. Cette méthode agricole unique permet aux cultures d’être cultivées à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur où elles sont exposées aux conditions météorologiques défavorables et aux ravageurs.

Le rapport d’étude de marché mondial sur l’agriculture verticale et les usines végétales fournit les données les plus récentes de l’industrie et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité.

Le rapport de l’industrie répertorie les principaux concurrents et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant la croissance du marché de l’agriculture verticale et des usines de plantes. Le rapport comprend les prévisions, l’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché, des estimations de parts de marché et des profils des principaux acteurs de l’industrie.

Croissance du marché mondial de l’agriculture verticale et des usines de plantes: analyse du segment de produit

Aéroponie

Hydroponique

Croissance du marché mondial de l’agriculture verticale et des usines de plantes: analyse du segment d’application

Culture de légumes

Plantation de fruits

Croissance du marché mondial de l’agriculture verticale et des usines de plantes: analyse du segment régional

Etats-Unis

L’Europe 

Japon

Chine

Inde

Asie du sud est

Les joueurs mentionnés dans notre rapport

Aérofermes

Verts de Gotham

Fermes Lufa

Horticulture protégée par l’IEDA de Pékin

Fermes de sens vert

Fermes fraîches du jardin

Mirai

Légumes du ciel

TruFeuille

Beaucoup (Bright Farms)

Cultures urbaines

Verts du ciel

Groenland

Scatil

Jingpeng

Fermes Métropolis

Plantagon

Se propager

Sanan Sino Science

Nongzhong Wulian

