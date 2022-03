Marché de l’agriculture urbaine aux hauteurs de croissance évolutives de Gartner d’ici 2028 – Étude de marché sur le pont de données

Data Bridge Market Research a récemment ajouté une recherche concise sur le marché mondial de l’agriculture urbaine – Tendances et prévisions de l’industrie. Un rapport fiable sur le marché mondial de l’agriculture urbaine contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport de recherche de grande envergure agit comme une colonne vertébrale pour le succès des entreprises dans n’importe quel secteur.

Le marché de l’agriculture urbaine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 555,94 USD. milliards d’ici 2028. L’augmentation de la demande d’aliments de grande qualité sans pesticides ni herbicides est le facteur qui accélère la croissance du marché de l’agriculture urbaine.

L’agriculture urbaine fait référence à la culture de plantes en intérieur et en extérieur, à la transformation des produits de sortie et à leur distribution dans la ville parmi les habitants locaux. Cette approche agricole offre de nombreux avantages, notamment la sécurité alimentaire pour les groupes à faible revenu, un accès accru aux fruits et légumes frais, des opportunités d’emploi et de formation et une diminution des impacts environnementaux grâce à moins d’ emballage , de stockage et de transport. Cette pratique contribue à renforcer la sécurité alimentaire urbaine, la résilience urbaine et à faire face aux changements climatiques.

L’urbanisation rapide à travers le monde et la popularité croissante de l’agriculture urbaine en raison de l’offre de produits frais et nutritifs à des prix compétitifs et des coûts de transport réduits sont les principaux facteurs qui animent le marché de l’agriculture urbaine. La croissance de l’adoption de l’agriculture urbaine en raison des nombreux avantages offerts tels que la sécurité et la transparence alimentaires, la durabilité urbaine, les facteurs de santé et de nutrition et l’éducation et la demande croissante de produits alimentaires cultivés localement parmi la population accélèrent la croissance du marché de l’agriculture urbaine. Le taux croissant de projets d’agriculture urbaine, car il crée des emplois, génère des revenus, stimule l’économie locale et aide les petites entreprises à se développer et l’adoption croissante d’aliments biologiques en raison de la prévalence des maladies chroniques agissent comme des facteurs influençant le marché de l’agriculture urbaine. La demande croissante d’aliments frais de haute qualité cultivés sans utilisation de produits chimiques, l’épuisement des eaux souterraines et l’augmentation du besoin de produire des légumes et des fruits dans des espaces étroits propulsent également le marché de l’agriculture urbaine. De plus, le caractère abordable de des aliments frais , une productivité accrue par rapport à l’agriculture conventionnelle et des investissements croissants dans ces projets affectent positivement le marché de l’agriculture urbaine. En outre, la fourniture d’infrastructures vertes, la durabilité, l’intégration dans les plans des villes métropolitaines et les progrès et innovations technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de l’agriculture urbaine au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’agriculture urbaine comprennent : UrbanFarmers, Urban Crop Solutions, SproutsIO, Sky Greens, Koninklijke Philips NV, FarmVisionAI, GrowUp Farms Ltd., Green Sense Farms Holdings, Inc., Gotham Greens, GARDEN FRESH FARMS, EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD., Upward Farms, Brooklyn Grange farms, BrightFarms, AMHYDRO, Agrilution, Freight Farms, Inc., AeroFarms, Altius Farms

Le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en fonction du type d’exploitation, du milieu de culture, de l’agriculture et du type de culture. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de ferme, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en commercial, communautaire, jardins potagers, entreprises et autres. Le commercial est en outre segmenté en terrain, environnement fermé et autres.

Sur la base du support de culture , le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en culture hydroponique , aquaponique et aéroponique.

Sur la base de l’agriculture, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en agriculture en intérieur et en agriculture en plein air.

Sur la base du type de culture, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en cultures vivrières et cultures non alimentaires. Les cultures vivrières sont en outre segmentées en céréales et céréales, légumes, fruits et autres. Les cultures non alimentaires sont en outre segmentées en herbes aromatiques, herbes médicinales, plantes ornementales et autres.

