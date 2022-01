Marché de l’Agriculture Urbaine 2022 Perspectives mondiales et Scénario Commercial – UrbanFarmers, Urban Crop Solutions, SproutsIO, Sky Greens, Koninklijke Philips NV, FarmVisionAI, GrowUp Farms

Le rapport mondial sur l’agriculture urbaine tente intensément de découvrir l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport a expliqué des informations détaillées sur le marché concernant la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. Ce rapport d’étude de marché maintient également pour sécuriser les économies dans la distribution des produits et trouver la meilleure façon d’aborder le potentiel. Un rapport d’étude de marché influent sur l’agriculture urbaine est évalué principalement sur deux segments, à savoir les types et les applications, qui couvrent toutes les données analytiques des marchés actuels et futurs.

Le rapport sur le marché de l’agriculture urbaine présente les sociétés suivantes, notamment : – UrbanFarmers, Urban Crop Solutions, SproutsIO, Sky Greens, Koninklijke Philips NV, FarmVisionAI, GrowUp Farms Ltd., Green Sense Farms Holdings, Inc., Gotham Greens, GARDEN FRESH FARMS , EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD., Upward Farms, Brooklyn Grange farms, BrightFarms, AMHYDRO, Agrilution, Freight Farms, Inc., AeroFarms, Altius Farms

Demandez un échantillon de cette recherche premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-urban-farming-market

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de l’agriculture urbaine, catégorise la taille du marché mondial de l’agriculture urbaine (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché de l’agriculture urbaine par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de ferme (commerciale, communautaire, jardins potagers, entreprise, autres), milieu de culture (hydroponie, aquaponie, aéroponie), agriculture (agriculture intérieure, agriculture extérieure), type de culture (cultures vivrières, cultures non alimentaires)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Obtenez la table des matières complète : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-urban-farming-market

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de l’agriculture urbaine 2029

1 Aperçu du marché

2 Profils des fabricants

3 Ventes mondiales de l’agriculture urbaine, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial de l’agriculture urbaine par régions

5 Amérique du Nord Agriculture urbaine par pays

6 Europe Agriculture urbaine par pays

7 Asie-Pacifique Agriculture urbaine par pays

8 Amérique du Sud Agriculture urbaine par pays

9 Moyen-Orient et Afrique Agriculture urbaine par pays

10 Segment du marché mondial de l’agriculture urbaine par type

11 Segment du marché mondial de l’agriculture urbaine par application

12 Prévisions du marché de l’agriculture urbaine

13 Canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats et conclusion de la recherche

15 Annexe

Renseignez-vous pour obtenir une remise sur ce rapport sur le marché de l’agriculture urbaine à l’adresse : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-urban-farming-market

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport