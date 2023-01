marché de l’agriculture intelligente Partager 2022 | Taille de l’industrie et prévisions 2030

Le marché mondial de l’agriculture intelligente était évalué à 15 390,2 millions USD en 2020 et à 29 234,6 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 9,7 % de 2021 à 2027. L’agriculture est l’une des activités les plus importantes dans la plupart des pays du monde. Elle est passée d’une profession manuelle à une profession basée sur la technologie dans tous ses aspects. De plus, les services agricoles intelligents pour les agriculteurs et les gestionnaires de terres leur permettent de mieux gérer les risques et les impacts du changement climatique et d’entreprendre des actions. De plus, les services agricoles intelligents aident les agriculteurs à décider des prochaines étapes à suivre avec leur exploitation agricole et comment la technologie fournit des données pour une meilleure production agricole à faible coût. De plus, des services tels que le conseil, l’assistance et la maintenance, et d’autres, fournissent l’exactitude et la précision, qui sont des aspects essentiels de l’agriculture. Ainsi, des avantages accrus pour les agriculteurs et les gestionnaires des terres pour atténuer les risques et fournir une meilleure technologie de production agricole stimulent encore la croissance du marché.

Il y a une augmentation de l’adoption des smartphones et autres appareils mobiles parmi les agriculteurs, car ceux-ci fournissent aux agriculteurs les derniers développements en matière d’agriculture. De plus, les agriculteurs dépendent de la large bande et d’autres technologies sans fil pour suivre les dernières nouvelles dans leur domaine d’intérêt et participer à des initiatives pratiques de partage des connaissances dans l’industrie agricole. Grâce à Internet, les ressources agricoles sont disponibles dans un large éventail de langues locales, ce qui aide les agriculteurs à prendre conscience des compétences de l’industrie agricole et à stimuler la croissance du marché de l’agriculture intelligente.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/smart-agriculture-market

L’agriculture verticale est une approche révolutionnaire utilisée pour produire des couches de nourriture empilées verticalement telles qu’un gratte-ciel, un entrepôt usagé ou un conteneur d’expédition. Il facilite une énorme quantité d’aliments frais nutritifs et de qualité sans compter sur des conditions météorologiques favorables, une forte consommation d’eau, une main-d’œuvre qualifiée et la fertilité des sols. De plus, il y a une augmentation de la demande d’agriculture verticale, en raison de différents facteurs tels que l’utilisation optimale de l’espace vertical, l’utilisation équilibrée de l’énergie et la croissance de la population urbaine, qui nécessite une alimentation biologique. En outre, la montée en flèche de l’adoption de l’agriculture verticale axée sur la technologie dans les pays en développement devrait offrir une opportunité lucrative de croissance du marché. De plus, une augmentation de la population entraîne une augmentation de l’écart entre l’offre et la demande de nourriture. Ainsi,

Dynamique du marché mondial de l’agriculture intelligente

Facteurs : Facilité de surveillance et de récolte des cultures

Les technologies développées dans l’agriculture intelligente sont utilisées dans des stations de recherche éloignées et des camps de réfugiés dans des zones inondées ou touchées par un tremblement de terre. Dans de tels cas, divers mécanismes de croissance utilisés en agriculture contribuent à la croissance artificielle de la culture dans un environnement contrôlé. De plus, l’utilisation de l’Internet des objets dans les composants utilisés dans l’agriculture réduit l’intervention humaine et suit la croissance de la culture. Ceci, à son tour, réduit les coûts de main-d’œuvre et le gaspillage de matériaux. De plus, les agriculteurs adoptent une agriculture intelligente pour maintenir, surveiller et contrôler une humidité du sol appropriée pour une meilleure croissance, qualité et rendement global des plantes, qui est le principal facteur de croissance du marché.

Contraintes : manque de main-d’œuvre qualifiée pour exploiter les technologies agricoles intelligentes

Dans les pays en développement comme l’Inde, le Brésil et la Chine, malgré les progrès technologiques, on accorde moins d’attention à l’agriculture intelligente. De plus, l’état actuel de l’agriculture n’est pas satisfaisant pour produire une récolte maximale en raison du manque de main-d’œuvre qualifiée et de la sensibilisation des agriculteurs aux technologies agricoles intelligentes. De plus, les agriculteurs expérimentés ne sont pas prêts à faire de l’agriculture et se dirigent vers les métropoles pour trouver un emploi. En outre, aucune direction claire et sans ambiguïté n’est disponible concernant le soutien financier et technique du Centre aux niveaux du Panchayat, qui peuvent fournir des conseils complets ou des connaissances sur l’utilisation des outils agricoles intelligents. Par conséquent, le manque de soutien technique et de sensibilisation des agriculteurs limite la croissance du marché de l’agriculture intelligente.

Opportunités : Augmentation de l’adoption de l’agriculture verticale

L’agriculture verticale est une approche révolutionnaire utilisée pour produire des couches de nourriture empilées verticalement telles qu’un gratte-ciel, un entrepôt usagé ou un conteneur d’expédition. Il facilite une énorme quantité d’aliments frais nutritifs et de qualité sans compter sur des conditions météorologiques favorables, une forte consommation d’eau, une main-d’œuvre qualifiée et une fertilité élevée des sols. De plus, il y a une augmentation de la demande d’agriculture verticale, en raison de différents facteurs tels que l’utilisation optimale de l’espace vertical, l’utilisation équilibrée de l’énergie et la croissance de la population urbaine, qui nécessite une alimentation biologique. En outre, une augmentation de l’adoption de l’agriculture verticale axée sur la technologie dans les pays en développement devrait offrir une opportunité lucrative de croissance du marché. De plus, une augmentation de la population entraîne une augmentation de l’écart entre l’offre et la demande de nourriture. Ainsi,

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’agriculture intelligente en fonction du type, du composant et de la région.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/smart-agriculture-market?opt=2950

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

L’agriculture de précision

Bétail

Aquaculture

Serre

Perspectives par composant (ventes, millions USD, 2017-2027)

Logiciel

type de service

Type de technologie de connectivité

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

L’agriculture de précision, par segment de type, représente la plus grande part de marché

Par type, le marché de l’agriculture intelligente est divisé en agriculture de précision, élevage, aquaculture et serre. Le segment de l’agriculture de précision devrait générer les revenus les plus élevés en 2027. L’agriculture de précision, également connue sous le nom d’agriculture satellite, est un concept de gestion agricole basé sur l’observation, la mesure et la réponse à la variabilité inter et intra-champ des cultures. De plus, l’agriculture de précision est une approche de gestion agricole qui utilise les technologies de l’information pour garantir que les cultures et le sol reçoivent exactement ce dont ils ont besoin pour une santé et une productivité optimales.

L’agriculture de précision connaît une transformation rapide tant du point de vue des services que des produits. La transformation du modèle d’entreprise, les perturbations technologiques et les changements organisationnels créent une opportunité passionnante mais stimulante. De plus, les améliorations technologiques logicielles et matérielles ouvrent un nouveau chapitre dans l’agriculture, en particulier avec l’introduction de capteurs intelligents, d’automatisation robotique, de produits biologiques modernes, de données numériques et de nombreux grands opérateurs historiques, qui ont identifié la nécessité d’adopter une agriculture de précision. Ainsi, l’augmentation de la révolution technologique dans l’agriculture de précision entraîne la croissance du marché mondial de l’agriculture intelligente en termes de valeur des ventes.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/smart-agriculture-market

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de l’agriculture intelligente

En fonction de la région, le marché mondial de l’agriculture intelligente a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord a un taux de croissance de 12,1 % et une part des revenus de 22,94 % dans le monde au cours de la période de prévision.

Le marché de l’agriculture intelligente en Amérique du Nord est étudié aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En termes de facteurs macro-économiques, les États-Unis sont la plus grande économie mondiale en termes de PIB, avec une plus grande flexibilité que les entreprises d’Europe occidentale. En outre, une augmentation de la demande d’agriculture intelligente devrait générer des opportunités de croissance pour les acteurs du marché dans plusieurs économies développées d’Amérique du Nord. De plus, le marché devrait croître dans cette région, grâce à un grand nombre d’acteurs établis et à une augmentation des initiatives gouvernementales pour une agriculture intelligente dans toute la région. L’augmentation de la population et l’amélioration du mode de vie sont les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché de l’agriculture intelligente. Une augmentation du pouvoir d’achat dans cette région stimule considérablement la vente de produits agricoles intelligents dans cette région. En outre, les progrès technologiques dans la production de cultures et l’augmentation de la production de cultures hybrides devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché. En outre, les dépenses élevées en produits agricoles intelligents de qualité supérieure sont dues au revenu élevé par habitant et à la tendance actuelle des agriculteurs à utiliser des technologies de pointe dans l’agriculture.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie de l’agriculture intelligente comprennent Trimble Inc., Deere & Company, Topcon Positioning Systems, DeLaval Inc., AgEagle Aerial Systems Inc., Afimilk Ltd, Raven Industries, Inc., Ag Junction LLC., AGCO Corporation et Groupe GE.