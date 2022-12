Marché de l’affichage médical au Moyen-Orient et en Afrique par technologie, type d’affichage, application et pour atteindre la valeur de 41,15 millions USD d’ici 2029

Marché de l’affichage médical au Moyen-Orient et en Afrique par technologie, type d’affichage, application et pour atteindre la valeur de 41,15 millions USD d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les écrans médicaux au Moyen-Orient et en Afrique consiste en une étude de marché systématique et complète qui fournit les faits et les chiffres dans le domaine du marketing. Le rapport met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Les entreprises ont commencé à adopter une solution de rapport d’étude de marché pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Marché des écrans médicaux au Moyen-Orient et en AfriqueLe rapport présente des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des écrans médicaux devrait atteindre la valeur de 41,15 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. La technologie représente le plus grand segment de type sur le marché en raison de la demande rapide de services d’affichage et d’imagerie médicale avancés à l’échelle mondiale. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Téléchargez l'exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport

Analyse et perspectives du marché des écrans médicaux au Moyen-Orient et en Afrique

Les principales raisons de la croissance du marché des écrans médicaux sont la demande croissante de traitements mini-invasifs (MIT) en raison de multiples avantages tels que moins de douleur postopératoire, moins de complications opératoires et postopératoires majeures, un séjour hospitalier raccourci, une récupération plus rapide. fois, moins de cicatrices, moins de stress sur le système immunitaire, une incision plus petite et, pour certaines procédures, cela a réduit le temps d’opération et les coûts également.

Définition du marché des écrans médicaux

Un écran médical est un moniteur qui répond aux exigences élevées de l’imagerie médicale. Il est généralement livré avec des technologies spéciales d’amélioration de l’image pour assurer une luminosité constante pendant toute la durée de vie de l’écran, des images sans bruit, une lecture ergonomique et une conformité automatisée avec l’imagerie numérique et les communications en médecine (DICOM) et d’autres normes médicales.

Le développement des technologies d’imagerie médicale a fait progresser les soins de santé, fournissant de puissants outils de diagnostic, soutenant l’évaluation non invasive des blessures et des problèmes internes, et permettant de détecter les maladies bien plus tôt que jamais. Les écrans médicaux sont préférés aux écrans grand public lorsqu’ils sont utilisés pour l’imagerie médicale. La raison est simple : les écrans médicaux répondent aux exigences définies en matière de qualité d’image, de réglementation médicale et d’assurance qualité.

L’avenir des dispositifs d’affichage médicaux repose sur les développements de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse de données. Les dispositifs médicaux font progresser la gestion des maladies en permettant aux cliniciens de personnaliser la médecine comme jamais auparavant. Ces technologies fournissent des informations révélatrices sur des patients individuels en temps réel.

Dynamique du marché des écrans médicaux

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

La tendance croissante vers un traitement mini-invasif

Les principales raisons de la croissance du marché des écrans médicaux au Moyen-Orient et en Afrique sont la demande croissante de traitements mini-invasifs (MIT) en raison de multiples avantages tels que moins de douleur postopératoire, moins de complications opératoires et postopératoires majeures, une hospitalisation raccourcie séjour, des temps de récupération plus rapides, moins de cicatrices, moins de stress sur le système immunitaire, une incision plus petite et, pour certaines procédures, cela a également réduit le temps d’opération et les coûts.

La chirurgie mini-invasive est une excellente approche pour diagnostiquer et traiter un large éventail de troubles thoraciques qui nécessitaient auparavant une sternotomie ou une thoracotomie ouverte. La prévalence des maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale a augmenté dans le monde. En raison des nombreux avantages du traitement mini-invasif, de nombreux patients le préfèrent. De plus, les chirurgies vasculaires et endovasculaires, les chirurgies neurologiques et rachidiennes, les soins de traumatologie orthopédique et les chirurgies cardiaques sont effectuées dans des blocs opératoires hybrides. Cette fonctionnalité permet aux hôpitaux d’effectuer des opérations chirurgicales avancées, ce qui augmente la demande d’affichages médicaux. De plus, l’augmentation des coûts des soins de santé et le nombre de laboratoires de pathologie et de radiologie stimulent la demande de moniteurs médicaux.

La chirurgie mini-invasive permet aux chirurgiens d’utiliser la technologie moderne et des techniques chirurgicales avancées pour opérer le corps humain de manière moins nocive. Cela devrait stimuler la demande de chirurgies mini-invasives.

Infrastructure de soins de santé en croissance

Les gouvernements et les organisations à but non lucratif de plusieurs pays se concentrent principalement sur le développement des infrastructures de santé afin de minimiser la charge de morbidité et de fournir de meilleurs services de santé. En outre, l’adoption d’appareils médicaux, d’écrans, de moniteurs et de divers autres appareils technologiquement avancés a augmenté. Tous ces facteurs sont susceptibles de créer des opportunités favorables pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, de lourds investissements par des acteurs clés dans des lancements de produits innovants et des fonctionnalités mises à jour dans les années à venir peuvent également stimuler le marché.

De plus, la demande croissante de services de santé rentables, la demande croissante de solutions techniques, l’augmentation de la grande mobilité de l’information, l’augmentation des initiatives et des incitations gouvernementales et l’augmentation du financement des écrans médicaux de haute qualité dans les hôpitaux et les centres de recherche devraient stimuler ces soins de santé. installations sur le marché. L’infrastructure logicielle médicale a constitué la base des avancées récentes dans les écrans médicaux, les bibliothèques médicales numériques et les systèmes d’information de gestion. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des écrans médicaux au Moyen-Orient et en Afrique.

Occasion

Avancées technologiques dans les instruments d’affichage médicaux

Alors que le marché se concentre sur la production de formes posologiques livrables par voie orale, il y a une lutte constante pour développer des formulations appropriées de nouvelles molécules qui permettent l’administration orale et, simultanément, garantissent que le médicament a une biodisponibilité optimale chez les patients. Pour surmonter cela, les fabricants d’excipients pharmaceutiques développent des produits plus simples et réduisent le temps et les coûts de développement. Le développement des technologies d’affichage médical a changé l’industrie de la santé, fournissant des outils de diagnostic, la télésanté, fournissant un soutien pour un traitement non invasif, permettant d’évaluer les maladies et permettant aux maladies d’être détectées plus tôt.

Le lancement des développements technologiques dans les dispositifs d’affichage médicaux améliore l’efficacité de l’affichage médical et augmente la facilité d’utilisation des dispositifs d’affichage médicaux. L’essor des applications technologiques dans les dispositifs d’affichage médicaux entraînerait une diminution de la main-d’œuvre et un diagnostic et une guérison rapides des maladies. À l’avenir, la technologie de l’intelligence artificielle remplacera le marché des écrans médicaux. Ce facteur devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché des écrans médicaux au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

Retenue/Défis

Coûts élevés des dispositifs d’affichage médicaux

Le coût élevé des dispositifs d’affichage et la mise en œuvre élevée sont les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché, en particulier dans les pays où le scénario de remboursement est médiocre. La plupart des établissements de santé des pays en développement, tels que les hôpitaux et les centres de diagnostic, ne peuvent pas se permettre ces appareils en raison des coûts élevés d’installation et de maintenance et en raison du coût élevé de ces équipements médicaux et de la faiblesse des ressources financières, les établissements de santé des pays émergents hésitent à investir dans de nouveaux systèmes technologiquement avancés. Ces facteurs peuvent entraver la numérisation dans les établissements de santé et avoir un impact sur l’adoption de technologies avancées pour le diagnostic et l’analyse.

L’avancement de la technologie menant au développement de dispositifs d’affichage avancés et innovants augmente le coût des dispositifs. Ainsi, le coût élevé des dispositifs d’affichage devrait freiner la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2022, EIZO Corporation a lancé RadiForce MX243W – un moniteur de 24,1 pouces de 2,3 mégapixels (1920 x 1200 pixels). Le moniteur 24,1 pouces 2,3 mégapixels (1920 x 1200 pixels) a été conçu pour une surveillance et un diagnostic minutieux de la physiologie complète du système du patient dans les cliniques et les hôpitaux. Le lancement a entraîné l’ajout d’un nouveau dispositif médical au portefeuille et a offert une pureté de marché exceptionnelle

En mai 2021, Barco a lancé l’écran médical Nio Fusion 12MP. Le lancement du produit a entraîné un portefeuille de produits amélioré et une augmentation des ventes et l’expansion de la gamme de produits d’affichage médical en Amérique du Nord et en Europe

Voir le rapport détaillé

Portée du marché des écrans médicaux au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des écrans médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est classé en treize segments notables basés sur la technologie, la taille du panneau, le mode de visualisation, le mégapixel, la résolution, le type d’affichage, la technologie d’imagerie, la couleur d’affichage, le format d’image, le composant, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. . La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’ application et la différence entre vos marchés cibles.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR TECHNOLOGIE

ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ PAR LED

ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ CCFL

ÉCRAN LCD TFT

AFFICHAGE OLED

Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran LCD rétroéclairé par LED, écran LCD rétroéclairé CCFL, écran LCD TFT et écran OLED.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR TAILLE DE PANNEAU

SOUS LES PANNEAUX DE 22,9 POUCES

PANNEAUX DE 23,0 À 26,9 POUCES

PANNEAUX DE 27,0 À 41,9 POUCES

AU-DESSUS DES PANNEAUX DE 42 POUCES

Sur la base de la taille des panneaux, le marché des écrans médicaux est segmenté en panneaux de moins de 22,9 pouces, en panneaux de 23,0 à 32,0 pouces, en panneaux de 27,0 à 41,9 pouces et en panneaux de plus de 42 pouces.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR MODE DE VISUALISATION

2D

3D

Sur la base du mode de visualisation, le marché des écrans médicaux est segmenté en 2D et 3D.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR MEGAPIXEL

JUSQU’À 2MP

2.1–4MP

4.1–8MP

AU-DESSUS DE 8MP

Sur la base des mégapixels, le marché des écrans médicaux est segmenté en JUSQU’À 2MP, 2,1 à 4MP, 4,1 à 8MP et au-dessus de 8MP.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR RÉSOLUTION

FULL HD

ULTRA FULL HD

4K

LES AUTRES

Sur la base de la résolution, le marché des écrans médicaux est segmenté en Full HD, ultra-full HD, 4K et autres.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR TYPE D’AFFICHAGE

MURAL

PORTABLE

MODULAIRE

Sur la base du type d’affichage, le marché des écrans médicaux est segmenté en montage mural, portable et modulaire.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR TECHNOLOGIE D’IMAGERIE

ÉCRAN TACTILE

VERRE DE POLICE RÉSISTANT AUX RAYURES

MODE SÉCURITAIRE

OPTIONS NETTOYABLES

SOFTGLOW & SPOTVIEW

LES AUTRES

Sur la base de la technologie d’imagerie, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran tactile, verre de police résistant aux rayures, mode de sécurité intégrée, options nettoyables, softglow & spotview et autres.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR COULEUR D’AFFICHAGE

COULEUR

MONOCHROME

Sur la base de la couleur d’affichage, le marché des écrans médicaux est segmenté en couleur et monochrome.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR RAPPORT D’ASPECT

16:09

21:09

4:03

Sur la base du format d’image, le marché des écrans médicaux est segmenté en 16:09, 21:09 et 4:03.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR COMPOSANT

MATÉRIEL

PRESTATIONS DE SERVICE

Sur la base des composants, le marché des écrans médicaux est segmenté en matériel et services.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR APPLICATION

DIAGNOSTIQUE

CHIRURGICAL/INTERVENTIONNEL

SURVEILLANCE DU PORT DU PATIENT

CONSULTATION

TÉLÉSANTÉ

PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT

DENTISTERIE

POINT DE SERVICE

SURVEILLANCE FŒTALE

LES AUTRES

Sur la base de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en consultation, diagnostic, chirurgie/intervention, télésanté, enseignement/pratique, surveillance fœtale, dentisterie, point de service, surveillance portée par le patient et autres.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR UTILISATEUR FINAL

HÔPITAUX

PAR TECHNOLOGIE

CLINIQUES

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS INFIRMIERS

LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC

LABORATOIRE D’IMAGERIE/RADIOLOGIE

LABORATOIRE

CENTRES DE RÉADAPTATION

LES AUTRES

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des écrans médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements de soins infirmiers, laboratoires de diagnostic, laboratoires d’imagerie/radiologie, laboratoires, centres de réadaptation et autres.

MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR CANAL DE DISTRIBUTION

APPEL D’OFFRES DIRECT

VENTES AU DÉTAIL

LES AUTRES

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique)

Analyse / aperçus régionaux du marché des écrans médicaux

Le marché des écrans médicaux est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies : technologie, taille du panneau, mode de visualisation, mégapixel, résolution, type d’affichage, technologie d’imagerie, couleur d’affichage, format d’image, composant, application, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par ce rapport de marché sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Afrique du Sud devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du revenu disponible de la population.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Affichage médical

Le paysage concurrentiel du marché des écrans médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et le souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des écrans médicaux.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des écrans médicaux jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Advantech Co., Ltd

Quête International Inc

Steris SA

Siemens Healthcare Private Limited

Technologie médicale BenQ

AccurayIncorporated

Systèmes médicaux Alpinion Co., Ltd

Nanjing Jusha Commercial & Trading Co, Ltd

COJE CO.,LTD

Axiomtek Co Ltd

Dell

Société de développement HP

LP, Analogic Corporation

ASAHI ROENTGEN. CO., LTD

Médiso SA

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd,

Mobisante

