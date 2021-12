Marché de l’affichage grand format (LFD) 2021 Demande, croissance, tendances technologiques, principales conclusions et prévisions d’ici 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché de l’affichage grand format (LFD) aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de l’affichage grand format (LFD). Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de l’affichage grand format (LFD) est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des écrans grand format (LFD) devrait connaître un TCAC substantiel de 6,2 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Des applications en plein essor pour des écrans flexibles et des innovations importantes dans Les écrans LED OLED et Direct View Fine Pixel à travers le monde propulseront la croissance globale du marché des écrans grand format (LFD).

Facteurs de marché:

Les innovations croissantes dans le domaine des écrans LED Fine-View à vision directe stimulent la croissance du marché

La disponibilité croissante des LFD HD très lumineux offrant une meilleure flexibilité, stabilité, résistance à l’environnement et durabilité améliore la croissance du marché

Les applications croissantes d’écrans flexibles promulgueront la croissance du marché

Les innovations et développements rapides pour l’OLED stimuleront la croissance du marché

Contraintes du marché :

L’augmentation des applications d’affichage numérique entrave la croissance du marché

La demande croissante d’alternatives telles que des LFD plus économes en énergie et plus lumineux entrave la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial de l’affichage grand format (LFD)

Type d’affichage

Mur de vidéos

Autonome

La technologie

LCD rétroéclairé par LED

LED à vue directe

TU ES

Papier électronique

Application

Intérieur

Extérieur

Par utilisateur final

Commercial

Infrastructure

Institutionnel

Industriel

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En juin 2019, Sony Corporation a acquis Mido Holdings, l’un des principaux développeurs suisses de virtualisation de réseau. Cette acquisition permettra à la société d’utiliser les technologies de virtualisation de Mido avec sa propre technologie de capteur d’image pour configurer un environnement virtuel qui combine plusieurs périphériques de périphérie équipés de capteurs d’image. Cela permettra en outre à l’entreprise de proposer des produits d’informatique de pointe qui pourront être connectés aux systèmes cloud.

En juillet 2018, LG Display Co. Ltd. a annoncé sa coentreprise de production d’OLED dans la ville de Guangzhou en Chine, qui sera établie avec un capital de 2,2 milliards de wons. LG Display Co. Ltd. contrôlera une part d’environ 70 pour cent et les 30 pour cent restants appartiendront au district de développement économique et technologique de Guangzhou. La coentreprise respective a permis à l’entreprise de diversifier et de renforcer sa présence géographique et son implantation commerciale à travers la Chine

Analyse compétitive

Le marché mondial des écrans grand format (LFD) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des plates-formes informatiques conversationnelles pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des écrans grand format (LFD) sont SAMSUNG., LG Display Co. Ltd., NEC Corporation, Sharp Corporation, Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Barco, Sony Corporation, TPV Technology Limited. , E Ink Holdings Inc., AU Optronics Corp., DEEPSKY CORPORATION LTD., Eyevis, VTRON TECHNOLOGIES LTD, AOTO, Unilumin, View Sonic Corporation, Koninklijke Philips NV, Panasonic Corporation, Planar Systems Inc. et autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

