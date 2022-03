Marché de l’affichage flexible explorant la croissance future 2022-2029 et des acteurs clés tels que BOE Technology Group Co., Ltd., Japan Display Inc

Les informations sur le marché obtenues grâce à ce rapport d’analyse d’étude de marché facilitent une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient interrompre à l’avenir et des moyens de positionner parfaitement une marque définie. Grâce à l’analyse méticuleuse des concurrents couverte par ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Pour une compréhension approfondie du marché et du paysage concurrentiel, ce rapport d’étude de marché fournit de nombreux paramètres et des données détaillées sur l’industrie.

Le marché de l’affichage flexible devrait enregistrer un TCAC sain de 35,1 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’écran flexible est mince, incassable et flexible par nature. Ces écrans n’ont aucune limitation telle que la taille et le poids, ce qui leur permet de se plier ou de se plier sans aucune modification. Cette technologie utilise un affichage à matrice active tel qu’un transistor à couches minces construit sur un substrat en plastique

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

LG Display Co., Ltd ;

BOE Technology Group Co., Ltd.,

Japan Display Inc.,

Royal Philips SA,

SAMSUNG,

Apple Inc.,

Corning Incorporé,

Structure unique du rapport : marché mondial de l’affichage flexible

Marché mondial des écrans flexibles par type (OLED, LCD, LED, EPD), matériau de substrat (verre, plastique, autres matériaux de substrat), application (smartphones et tablettes, appareils portables intelligents, téléviseurs et systèmes de signalisation numérique, ordinateurs personnels et ordinateurs portables, moniteurs, Véhicule et transports publics, appareils électroménagers intelligents), facteur de forme (écran incurvé, écran pliable et pliable, écran enroulable), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur à 2026

Pour comprendre principalement la dynamique du marché des écrans flexibles dans le monde, le marché mondial des écrans flexibles est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents de l'industrie : marché mondial des écrans flexibles LG Display Co., Ltd ; BOE Technology Group Co., Ltd., Japan Display Inc., Koninklijke Philips NV, SAMSUNG, Apple Inc., Corning Incorporated, DuPont et Dow, ASUSTeK Computer Inc., BenQ Materials Corporation, AU Optronics Corp., BOE Technology Group Co. , Ltd., Bolymin Inc., CASIO COMPUTER CO., LTD., Chunghwa Picture Tubes, LTD., Planar Systems, Inc., Toshiba India Pvt. Ltd.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

La demande croissante d’appareils basés sur OLED dans diverses industries stimule la croissance du marché

Divers avantages de l’affichage flexible stimulent la croissance du marché

Les progrès technologiques qui offrent un affichage flexible attrayant, économe en énergie et de haute spécification stimulent la croissance du marché

Développements clés sur le marché: marché mondial de l’affichage flexible

En juin 2019, Samsung brevète un écran flexible pour faire passer le jeu portable au niveau supérieur. L’appareil peut être porté au poignet de plusieurs façons et l’appareil se compose de deux écrans. Il aura les applications habituelles comme le calendrier, les e-mails, l’App Store, le lecteur de musique et l’appareil photo avec un affichage assez flexible qui peut créer une boucle en forme de huit. Ces brevets aideront l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits sur le marché

En juillet 2019, LG a lancé le premier téléviseur OLED R enroulable au monde qui consiste en une technologie d’écran flexible qui permet à l’écran de s’enrouler et de se dérouler. Ce lancement fournira un appareil de divertissement numérique avancé qui prend un minimum d’espace et trois options de visualisation différentes telles que la vue complète, la vue et la vue zéro.

Cependant, le coût élevé des produits d’affichage flexible est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial de l’affichage flexible au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché de l’affichage flexible

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Plus…….TOC….. ..Continuer

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial de l’affichage flexible couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Ce rapport de recherche / analyse sur le marché mondial des écrans flexibles se concentre sur les aspects importants suivants: