Marché de l’administration de médicaments par voie orale: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Le marché de l’administration de médicaments par voie orale devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,60% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’administration de médicaments par voie orale fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir dans l’ensemble du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché de l’administration de médicaments par voie orale.

Les systèmes de délivrance de médicaments font référence au type de systèmes qui sont utilisés pour délivrer des agents thérapeutiques de manière contrôlée. Les médicaments sont administrés par diverses voies telles que nasale, intraveineuse ou orale. Ces médicaments peuvent également être absorbés par la peau. Les systèmes d’administration de médicaments oraux proposent des comprimés et des films.

L’augmentation de la population gériatrique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’administration de médicaments par voie orale. L’augmentation de la demande d’auto-administration et d’installations de soins à domicile parmi les personnes, et la forte augmentation de la demande d’investissements dans la recherche et le développement pharmaceutiques accélèrent la croissance du marché. La croissance du marché des produits biologiques et l’augmentation de la demande de biosimilaires et de produits biologiques influencent davantage le marché. De plus, la croissance de la sensibilisation, l’augmentation du vieillissement de la population, les améliorations de l’industrie médicale et la prévalence des maladies chroniques ont un effet positif sur le marché de l’administration de médicaments par voie orale. En outre, les progrès technologiques et les lancements de nouveaux produits offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, le risque de blessures par piqûre d’aiguille devrait entraver la croissance du marché. La pression sur les prix devrait défier le marché de l’administration de médicaments par voie orale au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’administration orale de médicaments fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’administration orale de médicaments, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la distribution de médicaments par voie orale et taille du marché

Le marché de l’administration orale de médicaments est segmenté en fonction du type, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de l’administration orale de médicaments est segmenté en libération contrôlée, comprimés orodispersibles et fabrication de goût.

Sur la base des applications, le marché de l’administration orale de médicaments est segmenté en maladies infectieuses, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires, troubles du système nerveux central, maladies auto-immunes et autres applications.

Le marché de l’administration de médicaments par voie orale est également segmenté en fonction des utilisateurs finaux. Le segment des utilisateurs finaux est divisé en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile, centres de diagnostic et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la distribution de médicaments par voie orale

Le marché de l’administration de médicaments par voie orale est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’administration orale de médicaments sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’administration de médicaments par voie orale en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, telles que le cancer, les allergies respiratoires et le diabète dans la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’administration de médicaments par voie orale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’administration de médicaments par voie orale, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de l’administration orale de médicaments. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Livraison de médicaments par voie orale

Le paysage concurrentiel du marché de l’administration de médicaments par voie orale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’administration de médicaments par voie orale.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de l’administration orale de médicaments sont AbbVie Inc., EnteraBio Ltd., Catalent, Inc., Novartis AG, Biocon., Novo Nordisk A/S., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bayer AG. , 3M, Evonik Industries, Skyepharma Production SAS, Chimerix., SAMYANG BIOPHARMACEUTICAL CORPORATION, Oramed, Emisphere Technologies, Enteris BioPharma, AdhexPharma., et ARx, LLC., entre autres.

Les principaux moteurs et contraintes du marché sont les suivants :

Prévalence croissante des maladies chroniques

Croissance du marché des produits biologiques

Avancées technologiques et lancements de nouveaux produits

Risque de blessures par piqûre d’aiguille et effets secondaires des médicaments

Rappels de produits

Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Ce rapport de marché met en lumière divers aspects de la recherche marketing qui vont des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché, des estimations de parts de marché, du volume des ventes, des tendances émergentes, de la consommation de produits, des préférences des clients, des données historiques ainsi que des prévisions futures et de l’analyse des acteurs clés. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Pour générer le meilleur rapport d’étude de marché, les responsables marketing doivent être conscients de l’esprit de leurs marchés cibles, de leurs sentiments, de leurs préférences, de leurs attitudes, de leurs convictions et de leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Le rapport étudie les conditions générales du marché, estime la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible, détermine le marché probable pour un nouveau produit à lancer et découvre la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits. Une méthode de triangulation des données est utilisée à cette fin qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie).

Segmentation du marché : marché de l’administration de médicaments par voie orale

Le marché mondial de l’administration orale de médicaments est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final, de l’application, du canal de distribution et des segments géographiques.

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en comprimés à libération contrôlée et orodispersibles (ODT).

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile, centres de diagnostic et autres.

Basé sur la géographie, le rapport de marché couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil, entre autres. .

