Marché de l’adalimumab par entreprises, croissance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2028

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport couvre un profil stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base et le paysage concurrentiel.

Le marché de l’adalimumab devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché connaît une croissance avec un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 28 508,07 millions USD d’ici 2027. L’augmentation de la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde et le nombre croissant d’organismes de recherche sous contrat sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple exclusif de rapport (PDF de 350 pages) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-adalimumab-market&shrikesh

L’adalimumab est l’un des anticorps monoclonaux et est utilisé pour le traitement de certaines maladies auto-immunes impliquant la polyarthrite rhumatoïde et les maladies de Crohn, entre autres. L’adalimumab est un anti-TNF indiqué dans le traitement des symptômes inflammatoires. Le produit biologique de l’adalimumab est l’humira et divers médicaments biosimilaires de l’humira sont également disponibles, notamment exemptia, hyrimoz, cyltezo et hulio. L’adalimumab agit en se liant au facteur alpha du TNF, ce qui réduit les risques de réponse inflammatoire aux maladies auto-immunes.

L’adalimumab comprend des caractéristiques telles que le besoin croissant de meilleures options thérapeutiques qui auront un impact sur le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, ce qui augmente sa demande ainsi que l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement conduit à la croissance du marché de l’adalimumab. Actuellement, diverses études de recherche sont en cours, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de l’adalimumab nouveau et innovant, qui devrait offrir diverses autres opportunités sur le marché de l’adalimumab. Cependant, le coût élevé des médicaments et les effets secondaires des médicaments devraient freiner la croissance du marché de l’adalimumab au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés du marché :

AbbVie Inc.

Amgen (Europe) GmbH (une filiale d’Amgen Inc.)

CELLTRION INC.

Samsung Bioepis (filiale de Samsung Biologics)

Biogène

Coherus BioSciences

Innovent Biologics, Inc.

Mylan NV

Zydus Cadila

Hétéro Biopharma Ltée.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH (filiale de Fresenius Kabi AG)

Sandoz International GmbH (une filiale de Sandoz (une division de Novartis AG))

La dernière table des matières gratuite de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-adalimumab-market&shrikesh

Portée du marché mondial de l’adalimumab et taille du marché

Le marché de l’adalimumab est segmenté en fonction de l’indication, du type, du dosage, du type de médicament, de la voie d’administration, du type de population, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des indications, le marché de l’adalimumab est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique , psoriasis en plaques chronique, maladie de crohn, rectocolite hémorragique, arthrite juvénile idiopathique, hidrosadénite suppurée, intermédiaire non infectieux et autres. En 2020, le segment de la polyarthrite rhumatoïde domine le marché de l’adalimumab car il s’agit de l’une des maladies inflammatoires systémiques auto-immunes les plus courantes affectant environ 1% de la population mondiale. De plus, dans le monde, l’incidence annuelle de la polyarthrite rhumatoïde est d’environ 3 cas pour 10 000 habitants. Sur la base du type, le marché de l’adalimumab est segmenté en produits biologiques et biosimilaires. En 2020, le segment des produits biologiques domine le marché de l’adalimumab en raison de la diminution du nombre de médicaments biosimilaires présents dans le monde. De plus, AbbVie a toujours le droit de brevet sur l’Humira sur le marché américain.



Sur la base de la force de dosage, le marché de l’adalimumab est segmenté en 40 mg/0,4 ml, 80 mg/0,8 ml, 20 mg/0,2 ml, 10 mg/0,1 ml et autres. En 2020, 40 mg/0,4 ml dominent le marché de l’adalimumab car la majorité de la population ou des patients souffrent de maladies inflammatoires et dépendent d’une dose de 40 mg pour obtenir un traitement efficace. Sur la base du type de médicament, le marché de l’adalimumab est segmenté en génériques et de marque . En 2020, le segment de marque domine le marché de l’adalimumab car les patients sont plus satisfaits du produit de marque ; de plus, AbbVie a le droit de commercialiser la marque Humira dans le monde entier. Sur la base de la voie d’administration, le marché de l’adalimumab est segmenté en parentéral et oral. En 2020, le segment parentéral domine le marché de l’adalimumab car l’adalimumab est un anticorps monoclonal humain qui ne peut être administré que par voie SC afin d’induire un effet à long terme lent et efficace. Sur la base du type de population, le marché de l’adalimumab est segmenté en adultes et en enfants. En 2020, le segment des adultes domine le marché de l’adalimumab car la population adulte a un système immunitaire faible et est donc plus sujette aux maladies inflammatoires et à la majorité des données cliniques soutenant l’efficacité de l’adalimumab parmi la population adulte.



Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’adalimumab est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2020, le segment des hôpitaux domine le marché de l’adalimumab en raison de la présence de professionnels qualifiés. De plus, l’hôpital fournit une couverture d’assurance pour les médicaments à base d’adalimumab.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’adalimumab est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, appels d’offres directs et autres. En 2020, le segment des pharmacies hospitalières domine le marché de l’adalimumab en raison de la présence de professionnels expérimentés et l’adalimumab n’est prescrit que par les médecins, on ne peut donc l’acheter que dans les pharmacies hospitalières à un prix raisonnable.

Accédez au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-adalimumab-market

Évolution du marché de l’adalimumab

En janvier 2018, AbbVie Inc. a mis à jour la formulation du produit Humira en supprimant le tampon citrate afin de faciliter l’administration du médicament aux patients pédiatriques souffrant moins de douleur. Cette formulation de produit a amélioré la valeur de la marque sur le marché et a permis à l’entreprise d’augmenter ses revenus.

En mars 2017, Amgen a reçu l’autorisation de mise sur le marché d’AMGEVITA par la Commission européenne. Conformément à l’approbation, le produit a été approuvé pour le traitement des maladies inflammatoires pédiatriques, du psoriasis en plaques chronique sévère, de la maladie de Crohn, de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, entre autres. Cette approbation a permis à la société d’étendre son marché des biosimilaires dans 28 pays européens.

Portée du marché mondial de l’adalimumab

Le marché mondial de l’adalimumab est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse, Turquie, Autriche, Norvège, Hongrie, Lituanie, Irlande, Pologne, Belgique, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël, Koweït, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial de l’adalimumab sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation ultérieure. Sur la base des indications, le marché de l’adalimumab est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique , psoriasis en plaques chronique, maladie de crohn, rectocolite hémorragique, arthrite juvénile idiopathique, hidrosadénite suppurée, intermédiaire non infectieux et autres. Sur la base du type, le marché de l’adalimumab est segmenté en produits biologiques et biosimilaires. Sur la base de la force de dosage, le marché de l’adalimumab est segmenté en 40 mg/0,4 ml, 80 mg/0,8 ml, 20 mg/0,2 ml, 10 mg/0,1 ml et autres. Sur la base du type de médicament, le marché de l’adalimumab est segmenté en génériques et de marque . Sur la base de la voie d’administration, le marché de l’adalimumab est segmenté en parentéral et oral. Sur la base du type de population, le marché de l’adalimumab est segmenté en adultes et en enfants. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’adalimumab est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché de l’adalimumab est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, appels d’offres directs et autres.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.