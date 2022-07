Marché de l’acier électrique 2022-2027: demande du secteur de la production et de la transmission d’énergie

Le marché mondial de l’acier électrique devrait atteindre 24,40 milliards USD d’ici 2027. Les principaux facteurs contribuant à cette croissance sont l’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures et l’urbanisation à travers le monde. Il y a une forte augmentation de la demande du secteur de la production et de la transmission d’énergie, et l’introduction des véhicules électriques est en grande partie le moteur de la croissance de l’industrie.

L’augmentation de la consommation d’électricité par habitant entraîne une augmentation de la demande dans le secteur de l’électricité et de l’énergie. Le passage à l’urbanisation augmente régulièrement la population urbaine et les développements industriels à travers le monde stimulent la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales concernant le développement des infrastructures stimulent également largement la demande sur le marché. L’augmentation du revenu disponible des personnes à travers le monde contribue à l’adoption de véhicules électriques et hybrides. L’acier électrique est largement utilisé dans le processus de fabrication de ces véhicules, et la combinaison de tous ces facteurs joue un rôle crucial dans la croissance de l’industrie.

Les ballasts d’éclairage assurent l’approvisionnement correct en électricité lors du démarrage des lampes électriques, et les transformateurs électriques en acier étaient auparavant utilisés pour les explosions magnétiques. Récemment, les ballasts magnétiques ont été remplacés par des ballasts électroniques, et cette nouvelle technologie ne nécessite pas de transformateurs pour fonctionner. Cela limite largement la croissance de l’industrie. Par ailleurs, la hausse des prix des matières premières renchérit les produits de l’industrie et fait place à des substituts.

Les principaux acteurs de l’industrie se concentrent sur l’expansion de leurs activités par le biais de fusions, de collaborations ou de partenariats et tentent de proposer des produits innovants et personnalisés qui contribueraient à la croissance soutenue de l’industrie.

Obtenez un échantillon du rapport : @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3210

Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont :

ArcelorMittal ,

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC),

Voestalpine ,

Baosteel ,

Société sidérurgique des États-Unis,

Posco

Les autres

Segmentation du marché :

Type Outlook (Revenu, milliards USD ; 2020-2027) (Kilo Tonnes)

Orienté grain

Non orienté vers le grain

Perspectives des applications (revenus, milliards USD ; 2020-2027) (kilo tonnes)

Transformateurs

Moteurs

Inducteurs

Les autres

Perspectives de l’industrie d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) (kilo tonnes)

Énergie

Voiture

Fabrication

Appareils ménagers

Les autres

Rapport d’achat Premium : @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/3210

L’étude couvre les dernières informations sur l’industrie, les opportunités de croissance et les tendances. Il explique en outre en détail le paysage concurrentiel de l’industrie avec une analyse régionale et mondiale et les profils de chaque concurrent. Le rapport met en évidence les fusions et acquisitions récentes, les collaborations, les coentreprises, les initiatives gouvernementales, le lancement de produits ou la promotion de la marque, les accords de licence et les protocoles d’accord en cours sur le marché. Le rapport propose en outre des données sur les principaux concurrents, notamment leurs capacités de fabrication et de production, leur portefeuille de produits, leurs marges bénéficiaires brutes, leurs plans d’expansion stratégiques et leurs projets et produits en cours.

L’industrie automobile s’est considérablement développée au cours des dernières années avec une augmentation rapide des tendances axées sur la technologie telles que la mobilité diversifiée, l’électrification des secteurs des transports, la conduite autonome et l’intégration de technologies avancées telles que l’IA, le ML et l’apprentissage en profondeur dans les systèmes de conduite autonomes. . La tendance croissante des voitures autonomes à travers le monde, l’augmentation des investissements dans le développement de voitures autonomes sophistiquées et luxueuses et le passage croissant aux véhicules électriques et hybrides pour réduire les émissions de carbone sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La tendance de la micromobilité , la mobilité connectée et partagée et la popularité croissante de la connectivité des véhicules perturbent l’industrie automobile et devraient stimuler les ventes de voitures autonomes et avancées au cours des prochaines années. En outre, l’émergence rapide de plates-formes et d’applications de covoiturage, l’augmentation des investissements pour développer des stations de recharge de véhicules électriques robustes et le recours croissant à l’analyse prédictive en temps réel pour informer les utilisateurs du trafic entrant, des navigations et des itinéraires plus rapides sont d’autres facteurs contribuant à une croissance de l’industrie automobile.

Le rapport propose une analyse par pays et par région pour permettre une meilleure compréhension de l’expansion géographique du marché et des tendances actuelles, de la demande et de l’offre, des tendances des clients, des tendances de production et de consommation et des importations / exportations de chaque pays de la région. .

En outre, le rapport segmente le marché de l’acier électrique en fonction des produits, des applications et de l’utilisation finale, entre autres segments, et offre des détails sur le segment qui devrait représenter la plus grande part de revenus ou un TCAC de revenus rapides et les principales tendances et facteurs influençant le hausse des revenus.

Les principales régions géographiques analysées dans le rapport comprennent : –

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

(États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

(Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

(Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC) Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une personnalisation du rapport : @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3210

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements ou de renseignements, veuillez nous contacter. Notre équipe vous aidera à obtenir le rapport selon vos besoins.

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs