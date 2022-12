marché de l’acide sulfurique devrait atteindre 25 898 281,42 USD en valeur d’ici 2029, taille, actions, demande, tendances mondiales, valeur de croissance et perspectives de revenus

L’acide sulfurique commercial est un acide fort avec des caractéristiques hygroscopiques et des propriétés oxydantes. Il est utilisé dans les industries des engrais, des produits chimiques, des textiles synthétiques et des pigments. D’autres applications incluent la fabrication de batteries, le décapage des métaux, entre autres procédés de fabrication industrielle. Sur le marché, l’acide sulfurique est disponible en différentes concentrations telles que 98 %, 96,5 %, 76 %, 70 % et 38 %. Une grande quantité d’acide sulfurique produit des sulfates de potassium et des engrais.

L’acide sulfurique est un liquide visqueux incolore hautement corrosif et l’un des produits chimiques les plus largement utilisés dans diverses industries des engrais, des pâtes et papiers, des mines et des produits chimiques. La majeure partie de l’acide sulfurique est utilisée pour fabriquer de l’acide phosphorique, qui à son tour est utilisé pour fabriquer des engrais phosphatés, du dihydrogénophosphate de calcium et des phosphates d’ammonium. Il est également utilisé pour fabriquer du sulfate d’ammonium, un engrais essentiel dans les zones carencées en soufre.

La demande croissante d’engrais dans l’industrie agricole et la demande croissante d’acide sulfurique dans diverses industries sont quelques-uns des moteurs de la demande d’acide sulfurique sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide sulfurique devrait atteindre une valeur de 25 898 281,42 mille USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. Les « engrais ” représentent le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de la demande croissante d’engrais à base de phosphate. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation et un scénario de chaîne climatique.

Téléchargez un exemple de ce rapport pour comprendre la structure complète du rapport (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=sulfuric-acid-market

Définition du marché

L’acide sulfurique est un liquide incolore, inodore et visqueux, soluble dans l’eau à toutes les concentrations. C’est un acide fort obtenu par oxydation de solutions de dioxyde de soufre et utilisé en grande quantité comme réactif industriel et de laboratoire. L’acide sulfurique ou acide sulfurique, également appelé huile de vitriol, est un acide minéral composé de soufre, d’oxygène et d’hydrogène, de formule moléculaire H₂SO₄ et dont le point de fusion est de 10 °C, le point d’ébullition est de 337 °C. L’Asie-Pacifique est le plus grand consommateur d’engrais en raison de la demande accrue d’engrais à base d’acide sulfurique dans la région.

Cadre réglementaire

RÈGLEMENTS DU DOT DES É.-U. : L’acide sulfurique est classé comme marchandise dangereuse en vertu des règlements du DOT des É.-U. sous 49 CFR 172.101. Numéro d’identification UN : UN 2796 Nom d’expédition correct : Acide sulfurique avec pas plus de 51 % d’acide ou d’acide de batterie, numéro de classe de danger liquide et description : 8 (corrosif) Groupe d’emballage : étiquette GE II DOT requis : classe 8 (corrosif ) Numéro du Guide nord-américain des mesures d’urgence (2012) : 157

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

LANXESS (Cologne, Allemagne), Brenntag GmbH (filiale de Brenntag SE) (Essen, Allemagne), Boliden Group (Stockholm, Suède), Adisseo (Antony, France), Veolia (Paris, France), Univar Solutions Inc (Illinois, États-Unis), NORAM Engineering and Construction Ltd. (Vancouver, Canada), Nouryon (Amsterdam, Pays-Bas), International Raw Materials Ltd. (Pennsylvanie, États-Unis), Eti Bakır (Kastamonu, Turquie), ACIDEKA SA (Viccaya, Espagne), Airedale Chemical Company Limited), BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne), Aguachem Ltd (Wrexham, Royaume-Uni), Feralco AB (Widnes, Royaume-Uni), Fluorsid (Milan, Italie), Aurubis AG (Hambourg, Allemagne), Nyrstar (Budel, The Pays-Bas), Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) ), Shrieve (Texas, États-Unis)

Segmentation du marché Acide sulfurique: –

Le marché de l’acide sulfurique is segmented based on the first material, the form, the manufacturing process, the distribution channel and the application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyzer les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures meilleures applications du marché.

Matière premiere

Foundries Métaux de base

Soufre élémentaire

Pyrite minerale

Autres

Sur la base des matières premières, le marché de l’acide sulfurique est segmenté en fonderies de métaux de base, soufre élémentaire, minerai de pyrite et autres. Le soufre élémentaire représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance en raison de la disponibilité abondante de soufre dans le monde.

Formulaire

Acide concentré (98 %)

Tower/Glover (77,67 %)

Acide chambre/engrais (62,8 %)

Acide de batterie (33,5 %)

Acide sulfurique à 66 degrés Baume (93 %)

Acide sulfurique dilué (10 %)

Sur la base de la forme, le marché de l’acide sulfurique est segmenté en concentré (98%), acide de tour/glover (77,67%), acide de chambre/engrais (62,8%), acide de batterie (33,5%), acide sulfurique de 66 degrés Baume (93%) et acide sulfurique dilué (10%). L’acide/engrais de chambre (62,8 %) représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance car il est disponible avec une large gamme d’acidité et abaisse le niveau de pH du sol, améliorant ainsi l’absorption des nutriments.

processus de fabrication

Procédé de contact Procédé en

chambre de plomb Procédé

humide à l’acide sulfurique Procédé

au métabisulfite

Autres

Sur la base du processus de fabrication, le marché de l’acide sulfurique est segmenté en processus de contact, processus de chambre de plomb, processus d’acide sulfurique humide, processus de métabisulfite et autres. Le procédé de contact représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance car il réduit les émissions de gaz nocifs lors de la production d’acide sulfurique.

Canal de distribution

Hors

ligne En ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’acide sulfurique est segmenté en hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance car il est facile de transporter la quantité en vrac vers le pays voisin.

Application

Engrais

Fabrication of chemical products Raffinage

du pétrole Transformation of metals Automobile Textile Fabrication of pharmaceutical products Pâte à papier et papier Industrie Autre

On the basis of the application, the sulfuric acid march is segmented into engrais, manufacture of chemical products, refining of oil, treatment of metals, automobiles, textiles, manufacture of medicines, pâtes et papiers, industrie et autres. Les engrais devraient dominar le segment des aplicaciones à mesure que la demande de engrais sulphuriques para la plantación de culturas et la fertilité des sols augmente.

La table des matières est disponible ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=sulfuric-acid-market

Contraintes/défis du marché de l’acide sulfurique

Dangers pour la santé associés à l’acide sulfurique

L’acide sulfurique est un acide diprotique puissant. Il est de nature exothermique et présente des propriétés hygroscopiques. C’est un puissant agent oxydant et réagit avec de nombreux métaux à des températures élevées. Le H2SO4 concentré est également un puissant agent déshydratant. L’ajout d’eau à l’acide sulfurique concentré est une réaction puissante et peut provoquer des explosions. Par conséquent, les risques accrus pour la santé associés à l’utilisation d’acide sulfurique sur la peau, les yeux et d’autres organes sont susceptibles d’entraver la demande d’acide sulfurique sur le marché mondial.

Difficultés liées au transport et à la manutention de l’acide

sulfurique L’acide sulfurique a des propriétés déshydratantes car l’acide sulfurique absorbe l’humidité et l’eau de son environnement. C’est un composé incolore qui est toxique et doit être stocké et conservé dans une plage de température spécifique. Il est transporté et transporté dans un réservoir ou un conteneur en acier inoxydable avec une concentration minimale d’environ 90% et des températures ne dépassant pas 35ºC. En outre, les préoccupations concernant le transport et la manutention de l’acide sulfurique devraient remettre en question le marché de l’acide sulfurique au cours de la période de prévision 2022-2029.

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2020, Airedale Chemical Company Limited a acquis Alutech, qui propose une gamme de solutions de traitement des métaux, notamment des azurants pour aluminium et des nettoyants de prétraitement. Ce développement aide l’entreprise à augmenter la demande d’acide sulfurique, ce qui a augmenté ses bénéfices.

En mai 2017, BASF SE a introduit un nouveau catalyseur d’acide sulfurique qui est préféré en raison de sa forme géométrique unique. Cette mise à niveau aide l’entreprise à augmenter sa capacité de production, ce qui générera des revenus à l’avenir.

Explorez le rapport Premium complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/sulfuric-acid-market

PRINCIPAUX RAPPORTS D’ACTIVITÉ :

Marché européen de l’acide sulfurique, par matière première (fonderies de métaux de base, soufre élémentaire, minerai de pyrite et autres), forme (acide sulfurique concentré, 66 degrés Baume, acide Tower/Glover, acide de chambre/engrais, batterie et acide sulfurique dilué), Fabrication Processus (processus de contact, processus de chambre de plomb, processus d’acide sulfurique humide, processus de métabisulfite et autres), canal de distribution (hors ligne et en ligne), application (engrais, fabrication de produits chimiques, raffinage du pétrole, traitement des métaux, automobile, textile, fabrication de médicaments, pâtes et Papier, industriel et autre) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-sulfuric -acid-market

Marché de l’acide sulfurique au Moyen-Orient et en Afrique, par matières premières (founderies de métaux de base, soufre élémentaire, mineral de pyrite et autres), forme (concentré, acide sulfurique à 66 degrés Baume, acid de tour / gant , acid de chambre / engrais, acid de batterie et diluer acide sulfurique), manufacturing process (processus de contact, processus de chambre de plomb, processus d’acide sulfurique humide, processus de métabisulfite et autres), channel of distribution (hors ligne et en ligne), application (engrais, fabricación de produits chimiques, refinage du pétrole, traitement des métaux, automobile, textile , fabricación de medicaments, pâtes et papiers, industriels et autres) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029. – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-sulfuric-acid-market

Marché de l’acide sulfurique en Amérique du Nord, par matières premières (founderies de métaux de base, soufre élémentaire, mineral de pyrite et autres), forme (acide sulfurique concentré, baume à 66 degrés, acid de tour/Glover, acid de room/engrais, acid de batterie et acide sulfurique dilué), manufacturing process (contact process, lead room process, processus d’acide sulfurique humide, processus de métabisulfite et autres), distribution channel (hors ligne et en ligne ), application (engrais, fabricación de produits chimiques, raffinage du pétrole, traitement des métaux, automobile, textile, fabricación de médicaments, Pâtes et papiers, industriels et autres) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-sulfuric-acid-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle!

Data Bridge Market Research is presented as a société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique with an inégalé level of résilience et d’approches intégrées. Nous sommes determinés à découvrir les meilleures meilleures du marché et à promouvoir une información efficace afin que votre entreprise prospere sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux défis comerciaux complexes et initie un processus de prize de décision sans effort. Data Bridge is a suite of pure wisdom and experience that was formulated and framed in 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 qui ont un réseau de plus de 5 000 clients à travers le monde. Les experts de Data Bridge dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes fiers de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com