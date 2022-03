Marché de l’acide diamino stilbène disulfonique (DASDA) 2022| Principales conclusions, analyse régionale, profils des acteurs clés et perspectives d’avenir jusqu’en 2028

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

Le composé chimique acide diamino stilbène disulfonique (DASDA) a la formule (H2NC6H3SO3H)2C2H2. C’est un solide soluble dans l’eau avec une teinte jaune vif. Il est disponible sous forme de poudre et de crème. Le DASDA est un dérivé trans-stilbène qui possède des groupes fonctionnels amino et acide sulfonique sur chacun des deux cycles phényle. La réaction de l’acide 4,4-dinitro-2,2-stilbènedisulfonique avec de la poudre de fer produit du DASDA. Il est utilisé dans la fabrication de colorants. Il est principalement utilisé dans la production d’azurants optiques en tant qu’intermédiaire chimique. Il est également couramment utilisé dans les détergents à lessive comme azurant optique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les avantages intrinsèques de son utilisation dans les azurants optiques pour les lessives peuvent être attribués à l’augmentation de la demande de DASDA sur le marché mondial. Le besoin accru d’azurants optiques dans les régions émergentes, ainsi que la demande accrue de DADDA dans les applications de papier, de tissus, de détergents et de savons, stimulent le marché mondial du DASDA. La fluorescence élevée, la solidité à la lumière, la résistance à la chaleur et la stabilité chimique sont toutes des caractéristiques des azurants optiques. Par conséquent, ils sont courants dans les secteurs du papier et du textile. Les azurants optiques sont utilisés dans une large gamme de produits, y compris le papier, les tissus, les détergents et le savon, les synthétiques et les plastiques, et les emballages. Ils sont utilisés dans les papiers pour les rendre plus blancs et plus brillants. Les azurants optiques sont également utilisés pour blanchir les textiles dans les détergents et les savons.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial de l’acide diaminostilbène disulfonique jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’acide diamino stilbène disulfonique avec une segmentation détaillée du marché par application. Le marché mondial de l’acide diamino stilbène disulfonique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de l’acide diamino stilbène disulfonique et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de l’acide diamino stilbène disulfonique est segmenté en application. Par application, le marché de l’acide diamino stilbène disulfonique est classé en colorant, intermédiaires, azurant optique, fabrication de produits chimiques et autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de l’acide diamino stilbène disulfonique en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 concernant cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de l’acide diamino stilbène disulfonique par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de l’acide diamino stilbène disulfonique, tant du côté de la demande que de l’offre. En outre, il évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de l’acide diamino stilbène disulfonique dans ces régions.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les développements vitaux du marché de l’acide diamino stilbène disulfonique en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres, tels que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions et les partenariats et collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché du marché de l’acide diamino stilbène disulfonique devraient connaître des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante d’acide diamino stilbène disulfonique sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises actives sur le marché de l’acide diamino stilbène disulfonique.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de l’acide diamino stilbène disulfonique. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les produits et services offerts, les informations financières des trois dernières années, le développement critique au cours des cinq dernières années.

Groupe chimique Tsaker

Technologie de luminescence

Industrie MIT-IVY

Groupe Haihang

Cangzhou Lingang Yueguo chimique

Produits chimiques Luoyang Dongyuan

Camex

Produits chimiques Zhejiang Hongda

Lianyungang Lion Chimique

Roopdhara Industries

