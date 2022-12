Marché de l’acide D-malique par taille de marché, part, produit, croissance de l’industrie, tendance, zones géographiques, acteurs du marché et prévisions 2022-2029

L’analyse et la discussion des tendances centrales de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport de classe mondiale sur le marché de l’acide D-malique . Ce rapport d’étude de marché identifie, estime et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Les entreprises peuvent avoir une idée d’une analyse de fond complète de l’industrie DBMR qui comprend une évaluation du marché parental. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Un rapport d’étude de marché international sur l’acide D-malique prend en considération divers segments de l’analyse de marché demandée par les entreprises d’aujourd’hui.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide D-malique était évalué à 576,18 millions USD en 2021 et devrait atteindre 838,39 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et des avancées technologiques. L’Amérique du Nord domine le marché de l’acide d-malique en termes de revenus et de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’acide d-malique dans cette région. La région Amérique du Nord est en tête du marché de l’acide d-malique en raison du nombre croissant de consommateurs qui se concentrent sur les utilisations finales cosmétiques et les soins personnels spécialisés dans cette région.

L’acide D-malique est également connu sous le nom de d-malate. Il appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d’acides bêta-hydroxylés et de leurs dérivés. Les bêta-hydroxyacides et leurs dérivés sont les composés qui contiennent un acide carboxylique substitué par un groupe hydroxyle sur le troisième atome de carbone. L’acide D-malique est présent dans tous les organismes vivants, des bactéries à l’être humain. L’acide D-malique est un métabolite primaire. Les métabolites primaires sont des métabolites physiologiquement ou métaboliquement importants. Ils sont directement impliqués dans le développement, la croissance ou la reproduction d’un organisme.

Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-d-malic-acid-market

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché Acide D-malique comprennent:

Ingrédients Bartek Inc. (Canada)

Yongsan Chemical Co., Ltd. (Corée du Sud)

Changmao Biochemical Engineering Company Limited (Chine)

Fuso Chemical Co.Ltd. (Japon)

Thirumalai Chemicals Ltd. (Inde)

Polynt SpA. (Italie)

Novozymes, (Danemark)

FINORIC LLC (États-Unis)

Prinova Group LLC, (États-Unis)

Miles Chemical (États-Unis)

Isegen Afrique du Sud (Pty) Ltd (Afrique du Sud)

Spectrum Chemical (États-Unis)

Corbion (Pays-Bas)

Muby Chemicals (Inde)

Zhonglan Industry Co., Ltd. (Chine)

Qiaoyou Chemicai (Chine)

Wego Chemical Group (États-Unis)

Ce rapport sur le marché de l’acide D-malique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’acide D-malique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché de l’acide D-malique et taille du marché

Le marché de l’acide d-malique est segmenté en fonction du type, de la taille, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Poudre

Liquide

Taille

Bien

Poussière

Granulaire

Amende spéciale

Canal de distribution

Les ventes directes

Distributeur

Utilisateur final

Breuvages

Confiserie et Alimentation

Soins personnels et cosmétiques

Autres

Accédez au rapport complet, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-d-malic-acid-market

Dynamique du marché de l’acide D-malique

Conducteurs

Augmentation de l’utilisation dans les suppléments de santé

L’acide D-malique est principalement utilisé dans les compléments alimentaires, normalement sous la forme d’acide d-malique, ce qui augmente la demande d’acide d-malique sur le marché. Il est utilisé pour augmenter les performances sportives lorsqu’il a été pris sous forme de supplément . Il est parfois mélangé avec des suppléments de créatine afin d’augmenter l’absorption de la créatine dans le corps.

Très utilisé dans les aliments et les boissons

L’acide D-malique a des propriétés antimicrobiennes et est utilisé comme conservateur alimentaire courant. La vinaigrette et la mayonnaise, par exemple, contiennent souvent une augmentation de la durée de conservation des aliments et ajoutent de l’acidité dans les aliments. Les boissons hypocaloriques contiennent également de l’acide d-malique. Ils trompent le cerveau en lui faisant croire que la saveur du fruit est plus qu’il n’y en a vraiment. Ainsi, en raison de la forte demande de l’acide d-malique, le secteur des aliments et des boissons devrait stimuler la croissance du marché.

Augmenter la demande dans l’industrie cosmétique

L’acide D-malique n’est pas seulement utilisé dans les aliments, c’est aussi un acide alpha-hydroxy (AHA) qui est utilisé dans de nombreux produits cosmétiques, notamment les lotions pour le corps, les shampooings, etc. Les acides alpha-hydroxy sont des composés très utiles dans les produits cosmétiques. Les principales raisons d’utiliser l’acide d-malique dans les cosmétiques sont d’exfolier et d’éliminer les cellules mortes de la peau, d’hydrater la peau et d’améliorer généralement l’état de la peau. L’acide malique aide également à équilibrer le pH et à hydrater la peau et il est normalement utilisé avec de l’acide lactique et de l’acide glycolique.

Des opportunités

La demande croissante de boissons protéinées et de barres nutritionnelles et l’inclinaison croissante vers des boissons fonctionnelles plus saines avec de grandes saveurs nutritives devraient stimuler le marché dans les années à venir. En outre, le soutien d’autres autorités de réglementation, par exemple la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), devrait donner au marché une augmentation significative au cours des prochaines années.

Contraintes/ Défis

L’acide D-malique est généralement sans danger, mais il existe certains effets secondaires. Le symptôme commun est l’inconfort, et seules certaines personnes qui utilisent des suppléments y sont confrontées. Les symptômes les plus courants sont les nausées, la peau enflée, les démangeaisons, les douleurs musculaires, les douleurs thoraciques, les rougeurs et la constipation. Ces symptômes disparaissent généralement après quelques jours. La plupart des effets secondaires sont mineurs. Ils peuvent difficilement être majeurs. Ces effets secondaires à risque sont des formes plus graves de petits collègues, par exemple une tension thoracique extrême. Cela peut aussi être la raison d’un essoufflement, qui nécessite une attention médicale immédiate.

Quelques points de la table des matières

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Acide D-malique :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8: Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur l’acide D-malique, annexe, méthodologie et source de données

Parcourez la table des matières avec les faits et les chiffres du rapport sur le marché de l’acide D-malique @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-d-malic-acid-market

Parcourir plus de rapports

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nonwoven-industrial-membranes-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-button-mushroom-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-feed-starch-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyamide-powder-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ceramic-frit-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-bioinsecticides-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com