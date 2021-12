Marché de l’accès transradial en Europe 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future

Le marché européen de l’accès transradial devrait augmenter sa croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 8,35% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’augmentation des cas de patients obèses stimule le marché européen de l’accès transradial.

Le cathétérisme transradial est défini comme une procédure endovasculaire ou une procédure de cathétérisme réalisée pour diagnostiquer et traiter une maladie artérielle. La procédure endovasculaire peut être réalisée en obtenant un accès au système artériel du corps à partir de l’artère brachiale (dans le coude), de l’artère fémorale (dans l’aine) ou de l’artère radiale du poignet.

L’augmentation de la préférence pour les procédures interventionnelles utilisant l’accès à l’artère radiale est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que l’augmentation de la croissance de la prévalence des maladies liées au mode de vie, l’augmentation de la prévalence de l’obésité, l’augmentation du nombre de procédures de chimiothérapie et l’utilisation croissante de l’artère radiale. dispositifs d’accès chez les patients pédiatriques sont les principaux facteurs, parmi d’autres, qui stimulent le marché européen de l’accès transradial. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et l’augmentation de la demande des marchés émergents créeront de nouvelles opportunités pour le marché européen de l’accès transradial au cours de la période prévue de 2021 à 2028.

Cependant, les coûts élevés impliqués dans le placement et la maintenance des dispositifs d’accès vasculaire et les rappels et les échecs de produits sont les principaux facteurs parmi d’autres qui entraveront la croissance du marché et remettront davantage en question la croissance du marché européen de l’accès transradial au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Concurrents clés du marché couverts dans le rapport

Stryker

SANTÉ CARDINAL

Angiodynamics Inc.

BD

Société Terumo

Teleflex Incorporé

Smiths Group plc

MEDTRONIC

Société scientifique de Boston

Société des sciences de la vie Edwards

Systèmes Médicaux Merit Inc.

SOCIÉTÉ NIPRO

Amécath

OSCOR inc.

Pénombre

Segmentation du marché :

Marché de l’accès transradial en Europe, par produit (fils de guidage, cathéters de guidage, gaines et introducteurs de gaine, microcathéters, cathéters intermédiaires, accessoires), application (neurovasculaire, cardiologie vasculaire périphérique), utilisation (administration des médicaments, administration des fluides et de la nutrition, transfusion sanguine, diagnostics et Tests), utilisateur final (neurovasculaire, cardiologie vasculaire périphérique), pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de l’Europe), tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.

Portée du marché de l’accès transradial en Europe et taille du marché

Le marché européen de l’accès transradial est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du produit , le marché européen de l’accès transradial est segmenté en fils de guidage, cathéters de guidage, gaines et introducteurs de gaine, microcathéters, cathéters intermédiaires et accessoires.

Sur la base des applications, le marché européen de l’accès transradial est segmenté en neurovasculaire et cardiologie vasculaire périphérique.

Le marché européen de l’accès transradial est également segmenté sur la base de l’utilisateur final en neurovasculaire et cardiologie vasculaire périphérique.

Analyse au niveau des pays du marché de l’accès transradial en Europe

Le marché de l’accès transradial en Europe est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’accès transradial en Europe sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe.

La section pays du rapport sur le marché de l’accès transradial en Europe fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

