Marché de l’ablation des tumeurs Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché de l’ablation des tumeurs; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché de l’ablation des tumeurs de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché de l’ablation des tumeurs de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’ablation des tumeurs enregistre un TCAC sain de 13,80% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’utilisation croissante de procédures peu invasives en raison de divers avantages, notamment moins de traumatismes, un rétablissement rapide et des complications minimales.

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial de l’ablation des tumeurs sont AngioDynamics, Boston Scientific Corporation, EDAP TMS, HealthTronics, Inc., Medtronic, Misonix, Medical Devices Business Services, Inc., Sonacare Medical, Biotronik, Inc., Erbe Elektromedizin GmbH, Smith & Nephew, CONMED Corporation, MERMAID MEDICAL A/S, Integra LifeSciences Corporation, BTG International Ltd, Abbott, BVM Medical Ltd. Limited, COMSOL INC., Cortex Technology, CooperSurgical, Inc., AtriCure, Inc.

Marché mondial d’ablation de tumeurs par type (systèmes d’ablation de tumeurs, produits de guidage d’image, accessoires), type de cancer (cancer du foie, cancer du cerveau, cancer du poumon, cancer des os, cancer du rein, cancer du pancréas, cancer du sein, autres), technologie (ablation par radiofréquence, Ablation par micro-ondes, cryoablation, autres technologies), mode de traitement (ablation percutanée, ablation laparoscopique, ablation chirurgicale), utilisateur final (hôpitaux, cliniques d’oncologie, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’ablation de tumeurs est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial de l’ablation des tumeurs pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de l’ablation des tumeurs

L’ablation de la tumeur est la technologie utilisée pour éliminer la tumeur à l’aide d’une aiguille, en la plaçant dans l’organe tumoral à l’aide de la technologie d’imagerie. La thérapie peut être effectuée en utilisant diverses techniques telles que l’ablation par micro-ondes, l’ablation par radiofréquence, la cryoablation et d’autres techniques. Divers cancers, notamment les tumeurs du foie, du poumon, des reins, de la prostate et d’autres tumeurs, peuvent être traités avec cette technologie.

Facteurs de marché

L’incidence croissante du cancer contribue à la croissance du marché

L’augmentation de la population vieillissante est le principal facteur de croissance de ce marché

Les progrès technologiques dans les dispositifs d’ablation devraient faire croître ce marché

Diverses initiatives prises par les organisations gouvernementales alimentent la croissance du marché

Contraintes du marché

Des réglementations strictes du côté gouvernemental entravent la croissance du marché

Retard dans l’approbation du lancement du produit, freinant la croissance du marché

Les mesures de maîtrise des coûts par les gouvernements affectent la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En mars 2017, le Crittenton Hospital Medical Center a lancé le programme d’ablation des tumeurs. Ce programme est spécialisé dans l’utilisation d’une intervention chirurgicale mini-invasive dans n’importe quelle partie du corps pour traiter les tumeurs cancéreuses. Procédure ambulatoire, l’ablation s’apparente à une biopsie à l’aiguille, mais est réalisée pour la visualisation de la tumeur sous tomodensitométrie ou guidage échographique.

En janvier 2016, Medtronic a finalisé l’acquisition du système de Baylis Medical d’OsteoCool RF Ablation. Après l’allocation 510(k) des États-Unis, Medtronic a introduit la technologie d’ablation par radiofréquence (RF) refroidie aux États-Unis approuvée par la FDA. Medtronic et Baylis ont également collaboré avec le programme pour innover davantage et faire progresser la technologie.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’ablation des tumeurs sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

