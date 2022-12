Marché de la viscosupplémentation par source, type, application et croissance avec un TCAC de 8,5% Période de prévision de 2022 à 2029

Le rapport d’étude de marché sur la viscosupplémentation est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’analyse et d’enregistrement des données et des informations ont été utilisées pour générer le rapport.

Le marché mondial de la viscosupplémentation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les progrès technologiques dans les traitements de viscosupplémentation augmentent en le secteur de la santé est un autre facteur qui stimule la croissance du marché mondial de la viscosupplémentation au cours de la période de prévision.

Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises. En outre, ce rapport de recherche marketing aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique.

Dynamique du marché

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

Cette augmentation de l’âge s’accompagne d’une augmentation réciproque du nombre de patients âgés admis dans les hôpitaux en raison de blessures traumatiques mortelles. La prévalence croissante des maladies de l’arthrose du genou entraîne une demande croissante de diagnostic et de traitement. Avec la croissance démographique, la pression sur le système de santé augmente. Le besoin croissant d’un traitement approprié augmente proportionnellement la demande de soins, de services et de technologies pour la prévention et le traitement des affections de l’arthrose du genou telles que la sarcopénie, l’ostéoporose, l’ostéopénie et d’autres complications. La population âgée est plus sujette à ces conditions conduisant à des os et des articulations fragiles. Chez ces patients, la viscosupplémentation est utilisée dans la procédure pour leur fournir des avantages immédiats et efficaces associés à leur corps.

Avec cet âge croissant et la prévalence croissante de l’arthrose, la demande de diagnostic précoce des maladies augmente également. Par conséquent, la demande de viscosupplémentation augmente pour le traitement dans le système de santé à travers le monde.

Augmentation du risque d’ostéoporose et d’arthrose

L’ostéoporose est une maladie des os qui progresse en raison d’une diminution de la densité minérale osseuse et de la masse osseuse ou en raison d’une certaine variation de la qualité ou de la structure des os. L’ostéoporose pourrait augmenter le risque de fractures entraînant des fractures en raison de la diminution de la résistance des os. Il est plus observé chez les femmes que chez les hommes. Les femmes post-menstruelles ont souvent des fractures osseuses dues à l’ostéoporose car la maladie est silencieuse et ne présente généralement aucun symptôme. La plupart des personnes âgées sont plus sujettes à l’ostéoporose. L’arthrose est une maladie articulaire ou une inflammation des articulations et des tissus environnants. La mobilité d’une personne est affectée lorsque de telles conditions se produisent.

Les maladies silencieuses telles que l’ostéoporose et l’arthrose ne présentent aucun symptôme et affaiblissent les os de la personne, entraînant des décès majeurs tels que des malformations de la colonne vertébrale, des fractures, des chutes soudaines ou des fractures osseuses, entre autres. Ainsi, les risques accrus de ces conditions augmentent directement la demande de viscosupplémentation nécessaire pour traiter les malformations dues à ces conditions. Par conséquent, le risque croissant d’ostéoporose et d’arthrose devrait stimuler la croissance du marché mondial de la viscosupplémentation.

Retenue

Manque d’expertise technique

Trouver, attirer et embaucher des talents est également la première étape dans la constitution d’un bassin professionnel d’ingénieurs et de techniciens. Même dans le meilleur des cas, cette procédure peut être difficile. La main-d’œuvre existante dans le secteur de la fabrication vieillit rapidement et prend sa retraite. Dans l’industrie médicale, il y a une pénurie de compétences en STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Bien que la demande de gens de métier qualifiés (techniciens) et de compétences de premier cycle et de cycles supérieurs (ingénieurs) demeure forte dans le secteur manufacturier, le nombre de personnes possédant les compétences nécessaires approche d’un filet. Seuls des professionnels formés devraient effectuer la viscosupplémentation, mais ce nombre est bien moindre à travers le monde car ces procédures sont complexes.

Cependant, constituer une bonne main-d’œuvre de fabrication additive (FA) implique plus que de simplement trouver et recruter des candidats qualifiés. Les employés doivent être qualifiés pour rester à jour et maintenir les compétences requises à mesure que la technologie évolue et se développe. Même avec leur formation axée sur les STEM, les ingénieurs nouvellement créés auraient certainement besoin d’une formation en cours d’emploi en techniques de FA, ce qui est l’un des principaux défis de leur recrutement et de leur embauche. En effet, de nombreux programmes d’ingénierie de premier cycle offrent peu d’éducation spécifique à la FA et, par conséquent, de nombreux diplômés peuvent ne pas posséder les compétences en FA recherchées par les employeurs.

Ainsi, le manque d’expertise technique peut constituer un frein à la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial de la viscosupplémentation

Le COVID-19 a entraîné une augmentation substantielle de la demande de fournitures médicales de la part des professionnels de la santé et du grand public par mesure de précaution. Les fabricants de ces articles ont la possibilité de profiter de la demande accrue de fournitures médicales en assurant un approvisionnement régulier en équipements de protection individuelle sur le marché. Le COVID-19 devrait avoir un impact important sur le marché mondial de la viscosupplémentation.

Portée du marché mondial de la viscosupplémentation et taille du marché

Le marché mondial de la viscosupplémentation est segmenté en fonction de la source, du groupe d’âge, du poids moléculaire, de l’injection, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence dans vos marchés cibles.

PAR SOURCE

ORIGINE ANIMALE

ORIGINE NON ANIMALE

Sur la base de la source, le marché mondial de la viscosupplémentation est segmenté en origine animale et origine non animale.

PAR POIDS MOLÉCULAIRE

POIDS MOLÉCULAIRE ÉLEVÉ

FAIBLE POIDS MOLÉCULAIRE

POIDS MOLÉCULAIRE INTERMÉDIAIRE

Sur la base du poids moléculaire, le marché mondial de la viscosupplémentation est segmenté en poids moléculaire intermédiaire, bas poids moléculaire et haut poids moléculaire.

PAR INJECTION

INJECTION UNIQUE

TROIS INJECTIONS

CINQ INJECTIONS

Sur la base de l’injection, le marché mondial de la viscosupplémentation est segmenté en une seule injection, trois injections et cinq injections.

PAR GROUPE D’ÂGE

ADULTES

GÉRIATRIE

Sur la base du groupe d’âge, le marché mondial de la viscosupplémentation est segmenté en gériatrie et adultes.

UTILISATEUR FINAL

HÔPITAUX

CLINIQUE ORTHOPÉDIQUE

SOIN À DOMICILE

LES AUTRES

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la viscosupplémentation est segmenté en hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de soins ambulatoires et autres.

PAR CANAL DE DISTRIBUTION

APPEL D’OFFRES DIRECT

VENTES AU DÉTAIL

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la viscosupplémentation

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la viscosupplémentation fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise concernant les traitements de viscosupplémentation.

Les principales entreprises présentes sur le marché de la viscosupplémentation sont Anika Therapeutics, Inc., SEIKAGAKU CORPORATION, Bioventus, Fidia Farmaceutici SPA, Ferring BV, sanofi-aventis US LLC, Zimmer Biomet, OrthogenRx, Inc. (une filiale d’AVNS), APTISSEN , Johnson & Johnson Services, Inc., LG Chem., Viatris Inc., IBSA Institut Biochimique SA, Ortobrand International, TRB CHEMEDICA SA, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Lifecore (filiale de Landec Corporation), VIRCHOW BIOTECH, Zuventus HealthCare Ltd. (une filiale d’Emcure Pharmaceuticals), entre autres

Les alliances stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et les accords conclus par les principaux acteurs du marché devraient en outre accélérer la croissance des traitements de viscosupplémentation.

Par exemple,

En juin 2022, Johnson & Johnson a annoncé de nouvelles données issues d’études de phase 3 démontrant que les patients traités avec des médicaments ont atteint une efficacité constante à long terme sur deux ans dans les domaines de l’arthrite psoriasique active (RP) – y compris les articulations, la peau, l’enthésite, une dactylite, b douleurs rachidiennes et sévérité de la maladiec critères d’évaluation – quelles que soient les caractéristiques de base. Cela a aidé l’entreprise à montrer ses progrès

En novembre 2020, Viatris Inc. a lancé une combinaison réussie de Mylan NV et de l’activité Upjohn de Pfizer. En combinant ces deux sociétés héritées complémentaires, Viatris possède l’expertise scientifique, de fabrication et de distribution avec des capacités commerciales réglementaires, médicales et mondiales éprouvées pour fournir des médicaments de haute qualité aux patients dans plus de 165 pays et territoires. Cela a aidé l’entreprise à développer son activité

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des écrans médicaux

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

